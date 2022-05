Los mejores tratamientos dentales tras el fin de las mascarillas

La odontóloga Irene Esteve, experta en estética dentofacial y fundadora de dos clínicas en Alicante y recientemente, otra en la calle Serrano de Madrid, nos cuenta sus secretos para mantener una correcta higiene bucodental y lucir una sonrisa de cine.

No en vano, algunas de las sonrisas más espectaculares de la gran pantalla nacional confían en ella.

Esteve es artífice del diseño de sonrisas de influencers y celebrities como Blanca Suárez, Violeta Mangriñám, Palomo Spain, María Escoté o Lidia Torrent.

Tras dos años de pandemia y de mascarilla, la odontóloga asegura que ahora “somos más conscientes del estado de la boca, en cuanto a salud y estética”.

Y añade que: “Si que hemos notado en Dental Aesthetics un incremento de pacientes con bruxismo. Es verdad que hay muchos que no están diagnosticados, pero ha habido un aumento del estrés, y en consecuencia, de bruxismo”.

Con la retirada de las mascarillas, mucha gente está más preocupada por el estado de sus dientes. Según la doctora Irene Esteve “éste es un buen momento para llevar a cabo algun tratamiento sencillo. Las opciones que hay funcionan muy bien y aportan bastante seguridad personal”.

PREGUNTA: ¿Qué tratamientos se demandan ahora mismo para mejorar el aspecto de los dientes?

RESPUESTA: En general, lo que más preocupa es el color y la posición de los dientes. Mis pacientes buscan sonrisas alineadas y blancas. Para ello, tenemos la ortodoncia tradicional o la ortodoncia invisible (Invisalign), que es mi favorita; así como los blanqueamientos. Por último, la estética que aportan las carillas, que es un compendio entre las dos cosas (alinean y blanquean).

¿Tener una sonrisa bonita puede mejorar el bienestar de las personas?

Sí. Definitivamente aporta bienestar. Una de las cosas más bonitas de mi trabajo es cuando un paciente se va después de haberle diseñado la sonrisa. En un porcentaje altísimo me comentan que su autoestima es mayor porque pueden sonreír más. El hecho de sonreír incrementa las hormonas de la felicidad. Al final está todo unido. Sentirnos cómodos en nuestro cuerpo nos permite tener más fuerza y ser más valientes.

Para cualquier tratamiento, incluido blanqueamiento, tenemos que tener una boca sana. Un paciente con una caries o con otra patología no puede realizarse un tratamiento estético.

¿El tratamiento más sencillo es el blanqueamiento?

Es el más sencillo en comparación con la ortodoncia o las carillas. Pero no todo el mundo es candidato al blanqueamiento. Necesitamos que se cumplan unos requisitos. Por ejemplo, el paciente no puede ser fumador porque es un tratamiento en el que vamos a extraer pigmentos del diente y éste queda poroso, por lo cual si fuma o bebe mucho café (con sus propios pigmentos) no conseguimos el efecto deseado. Los fumadores y bebedores de café no son buenos candidatos.

Por otro lado, para cualquier tratamiento, incluido blanqueamiento, tenemos que tener una boca sana. Un paciente con una caries o cualquier otra patología, no puede realizarse un tratamiento estético.

El blanqueamiento aporta luminosidad al diente. No todos los dientes se blanquean igual. Por ejemplo, el diente que es más grueso tiene más densidad de dentina y es más opaco. De modo que al blanquearse el resultado es más evidente. Pero los dientes que son más translúcidos o que tienen un color más grisáceo, sólo conseguimos aumentar la luminosidad, y su efecto no es tan evidente.

¿Cómo se realiza un blanqueamiento?

Existen varias técnicas para realizar un blanqueamiento: se puede realizar en clínica o bien, en casa. No es que uno sea mejor que el otro, sino que hay que diagnosticarlo correctamente porque no todos los pacientes son aptos para el mismo tratamiento.

El domiciliario se realiza durante un mes con unas férulas a medida y se aplica en casa, vigilado por un profesional. El paciente tiene el control de ese producto y decide el nivel de blanco que está adquiriendo y el nivel de sensibilidad.

El tratamiento en clínica se realiza igualmente con peróxido de hidrógeno, pero en este caso con altas dosis. Y esto se hace en pacientes concretos. A mí me gusta emplearlos sólo en dientes que no son vitales, porque al ser un tratamiento más fuerte es difícil de soportar la sensibilidad que producen estos productos, aunque estén previamente tratados con desensibilizantes.

En cualquier caso, cualquier tratamiento de blanqueamiento tiene que estar supervisado por un profesional.

¿En qué consiste el tratamiento de carillas?

En el caso de optar por las carillas tenemos que tener muy claras las opciones que existen, y qué es lo que queremos. En el mercado actualmente existen las carillas de composite y las de porcelana. Personalmente sólo hago carillas de porcelana, ya que son las más resistentes, las más estéticas y las máss duraderas (no cambian de color y duran de 15 a 20 años).

Por el contrario, el composite se rompe, se mancha y dura mucho menos. Lo que nosotros realizamos en la clínica son carillas de porcelana sin tallado mediante una técnica especial, en la que no se toca el diente. Lo único que necesitamos es tener unos dientes muy alineados.

Primero realizamos unas medidas, unos registros de fotografías, una entrevista personal con el paciente para saber qué es lo que busca y a partir de ahí, comenzamos un diseño digital que acabamos trasladando a la boca del paciente físicamente, mediante unos moldes con una impresora 3D.

Así, antes de tener las carillas definitivas, la persona puede verse con algo muy similar a lo que llevará al final. También así elegimos los colores y matizamos las pinceladas. Este proceso dura una semana. Una vez hemos decidido el diseño final, tardamos otra semana más en realizar las carillas. En total son tres visitas repartidas en dos semanas aproximadamente.

El precio varía mucho porque no todas las carillas son de la misma calidad. Rondan entre los 400 y los 800 euros.

En España está prohibido vender productos con peróxido de hidrógeno de más del 0,1% de concentración. Es decir, que las dosis necesarias sólo pueden ser administradas por un dentista.

En general, en el mercado existen muchos productos para blanquear los dientes, ¿realmente son válidos?

En España está prohibido vender productos con peróxido de hidrógeno de más del 0,1% de concentración. Es decir, que las dosis necesarias sólo pueden ser administradas por un dentista. Por lo tanto, los productos que se venden no son efectivos, ni van a blanquear los dientes como lo hace un tratamiento realizado por un odontólogo.

Aconsejamos llevar cuidado porque muchos de estos geles contienen ingredientes muy agresivos que limpian las manchas superficiales del esmalte y a la vez lo abrasionan. Por lo cual, estamos perdiendo tejido dental y dejando expuesta la dentina. Esto desemboca en procesos de sensibilidad y en que visualmente se vean más amarillos.

Por otro lado, también hay quien decide poner orden en sus dientes a través de correctores invisibles, ¿son realmente eficaces?

Pues hay muchas marcas en el mercado que no son efectivas y hay otras muchas que sí e incluso superan a los braquets. El tiempo que requieren depende de cada persona y necesidad, pero normalmente son tratamientos de dos años. Por ejemplo, con Invisalign se reducen a uno sólo. Yo estoy muy a favor de los alineadores.

¿Cuáles son sus recomendaciones para realizar en casa con el objetivo de tener una boca limpia y saludable?

Para conseguir una boca limpia y saludable es recomendable acudir al dentista una vez al año a hacerse una limpieza en profundidad, y por supuesto, tener una buena técnica de higiene: cepillarse los dientes después de cada comida.

Yo apuesto por la técnica de Bass modificada, que consiste en colocar el cepillo haciendo giros entre la encía y el diente cepillando todas las caras de los dientes. Es recomendable también no fumar y no excederse con las bebidas gaseosas, que pueden modificar nuestro esmalte.

¿Cuáles son los alimentos que debemos evitar para no estropear la dentina y los cambios de color?

A evitar los alimentos que tienen mucho pigmento como las especias. El uso excesivo de algunas especias como la cúrcuma, puede amarillear los dientes.

Cualquier alimento muy pigmentado favorece los cambios de color en el esmalte.

¿Qué es lo que no debería faltar en nuestro bolso para seguir manteniendo el aliento fresco durante todo el día?

Yo siempre llevo caramelos con xilitol porque protegen contra la caries y proporcionan aliento fresco. Sin azúcar eso sí. Descarto los chicles que perjudican a personas que lleven algún tipo de restauración o empaste, o incluso carillas. También se desaconsejan en personas con bruxismo.

¿Por qué decidió ser odontóloga?

Siempre he tenido claro que quería hacer felices a los demás. Cuando llegó el momento de elegir carrera estaba entre Medicina y Odontología. Me contaron que en Odontología comenzaban pronto con las prácticas y yo estaba deseando tratar con la gente porque me encanta. Me decanté entonces por esta carrera y desde el día uno me enamoré de esta profesión y no la cambiaria por nada del mundo.

Me formé en la Universidad de Valencia donde también hice mi primer máster. Luego seguí con expertos en Madrid, otro máster de ortodoncia en el CEU y no he parado de estudiar desde entonces.

Hasta ahora mirábamos a EE UU en el tema dental porque eran los primeros en desarrollar la tecnología...

La tecnología europea a nivel dental sobre todo, la alemana, está a la par o incluso a un nivel superior de la de EEUU. De hecho, en el tema estético se mira más a Sudamérica y todos los países latinoamericanos. No creo que tengamos nada que envidiar los profesionales europeos a los de EEUU. Aquí tenemos precios muy competitivos con muy buena calidad.

