Arturo Obegero, diseñador español del último estilismo de Harry Styles: "Está rompiendo códigos"

Ni el propio Arturo Obegero se podría haber imaginado en sus inicios hace apenas dos años vestir al mismísimo Harry Styles en uno de sus proyectos más ambiciosos. El diseñador asturiano, con sólo 28 años, es el responsable del último look más popular que ha vestido el cantante internacional, antiguo integrante de la famosa boyband One Direction, en el videoclip de su nuevo single. As It Was es el primer adelanto de lo que será el tercer álbum de la carrera en solitario del británico.

Esta colaboración no ha sido casualidad, la oportunidad surge gracias a la buena relación que el diseñador español mantiene con el estilista personal del cantante, Harry Lambert. Fue la mano derecha del artista quien contactó con Arturo Obegero a través de una llamada telefónica. "Siempre que te llama un estilista grande, ya sabes que es porque tú lo puedes hacer. Aunque siempre hay que ir con pies de plomo, claro. Harry Lambert siempre se porta genial conmigo, es una persona de confianza y cuando me dijo "mira, necesito esto", fue una alegría tremenda aunque por otro lado, mucho estrés, porque contábamos con plazos súper cortos", explica el diseñador.

Para realizar esta pieza, contó con las indicaciones del equipo de Harry Styles que indicaban la nueva estética que la carrera del cantante iba a tomar. "Entonces, fue bastante fácil. Lo más complicado fue encontrar un equilibrio entre ellos, yo y también encontrar las telas, los colores exactos, etc". En la entrevista, el asturiano cuenta que realmente el estilista de Harry Styles le pidió muchas más piezas, no sólo la que hemos podido ver en el vídeo. Como él apunta, "esperemos que los demás también salgan".

El outfit rojo con el que Harry Styles aparece en el videoclip está inspirado de manera clara en grandes artistas, referentes musicales para el artista británico. Freddy Mercury, David Bowie o Mick Jagger son algunos de ellos. "De Mick Jagger sacamos mucho el tema rayas que hicimos con camisetas o pantalones, siempre jugando con la teatralidad, pero siempre las quise súper sencillas y luego de Freddy Mercury fue más el mono, el tema de las lentejuelas, el brillo, todo un poco más loco", declara Obegero.

"El hombre y el concepto de lo que es un hombre, y la masculinidad tóxica estos días es complicada"

Gracias a esta colaboración, Arturo Obegero ha conseguido ganar mayor visibilidad, un factor muy importante para los diseñadores emergentes. Además, como cuenta el asturiano, comparte muchos gustos con el cantante: "Tenemos muchas cosas en común a nivel estético y visual, y yo creo que son códigos que él está rompiendo, pero que también se llevan intentando romper desde hace mucho. El hombre y el concepto de lo que es un hombre, y la masculinidad tóxica estos días es complicada".

Harry Styles es considerado uno de los referentes actuales en la moda masculina y para el diseñador, sus propuestas son una verdadera fuente de inspiración: "Compartimos el equilibrio entre fantasía y realidad, entre masculino y femenino o entre lo que la sociedad considera ser masculino y femenino. También la tendencia setentera en ropas de corte sencillos, jugando igual con las telas, las formas acampanadas, cinturas ajustadas, la silueta en sí".

Un comienzo pandémico

Los inicios de la firma de este diseñador no fueron nada fáciles. Como él nos cuenta, después de haber estudiado en la prestigiosa Saint Martins de Londres y haber trabajado con Lanvin, lanzó su primera colección en abril de 2020, en plena pandemia por el coronavirus. "Decidí hacer lo que yo quería, que era hacer mi propia historia y ponerme mis cartas sobre la mesa y apostar porque llega un momento que no quería tener 60 años y decir "es que tenía que haberlo hecho", por lo menos intentarlo", afirma.

Sin embargo, en estos dos años de trayectoria, ya ha conseguido hacerse un hueco entre los más grandes de la industria de la moda: "Ya estamos desfilando en el calendario oficial de la Paris Fashion Week, ya estamos trabajando con un retail más grande, estamos poco a poco teniendo mucha más visión en prensa y en ventas y poco a poco ves como el sacrificio y el trabajo duro merecen la pena".

Las prendas de la marca están diseñadas con una especial dedicación que dotan al artículo de una sensualidad singular. "A mí me inspira mucho el mundo de la danza, de la performance y de la teatralidad en sí. Todo lo que tenga un referente performativo, sea la danza, sea la actuación, puede ser todo. Yo considero que el mundo en general es nuestra pequeña obra de teatro o nuestra gran obra de teatro en la que nos tenemos que despertar y crearnos nuestro personaje para comernos el mundo, por lo menos sobrevivir", cuenta Obegero.

"Para mí, lo más importante es el corte así como centrarme en la excelencia, en el alma, en la pureza"

Para sus diseños, el español admite que bebe mucho de los motivos españoles para adornar sus prendas con un estilo diferente. "Para mí, lo más importante es el corte así como centrarme en la excelencia, en el alma, en la pureza. Es partir desde una referencia y trasladarlo o traducirlo a algo súper sencillo que no solamente alguien español lo puede atender, sino que se han traducido a un lenguaje contemporáneo que todo el mundo lo pueda entender", concluye.

