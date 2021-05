Harry Styles y el Jackie 1961: el tándem que confirma que el bolso ya no es patrimonio exclusivo de las mujeres

Hace ya muchísimos años que los bolsos han dejado de ser patrimonio exclusivo de las mujeres y la confirmación es esta. Desde hace décadas, este complemento forma parte de los atuendos más elegantes -a la par que trendy- de los hombres, tanto para su día a día en el trabajo o en sus momentos de ocio, como para sus eventos de mañana, tarde y noche. Por supuesto, dependiendo de la hora, cambiaría el modelo.

Los diseñadores han sentido la llamada y desde Louis Vuitton hasta Jacquemus, pasando por Gucci y Dior, todos han incluido en sus desfiles de menswear bolsos masculinos para que, desde la libertad de cada uno, luzcan sus exclusivas pizas.

Uno de los hombres a la vanguardia de esta tendencia -que no es una moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse. es Harry Styles (27 años). El música británico, uno de los artistas más influyentes de la música actual, tiene claro que él no se ciñe a los cánones establecidos por la sociedad y desde hace más de cinco años está vinculado a Gucci y su director creativo, Alessandro Michele (48), impartiendo al mundo clases de estilo, poder y swag.

El creador de Watermelon sugar, uno de los éxitos más potentes de este año, ha sido protagonista de la campaña Beloved de Gucci donde se recrea el set de entrevistas del mítico presentador -también british, aunque toda una estrella en Estados Unidos- James Corden (42).

Harry Styles por las calles de Londres en febrero de 2020 con el bolso Jackie 1961 de Gucci. Gtres

En él, Harry Styles aparece luciendo un impresionante abrigo de piel -sintética, porque en 2017 el gigante de la moda italiana le declaró la guerra a las pieles de animal-, una camisa estampada super 70's, jeans acampanados, sneakers y la pieza estrella: el Jackie 1961.

Un bolso mítico de la firma que hace menos de un año el actual director creativo, Alessandro Michele, ha reeditado impregnándole nuevas propuestas cromáticas y lo más importante: su carácter unisex. El bolso tiene dos asas: una corta, para llevarlo al estilo tradicional, colgado del hombro; y otra más larga para lucirlo a modo de bandolera.

"The Jackie trasciende las categorizaciones clásicas de los complementos gracias a su actitud no binaria. De menor tamaño que el original, está presente en los desfiles de la casa combinado con trajes, conjuntos grunge y prendas de dimensiones reducidas", declararon desde Gucci en la presentación de la colección otoño / invierno 2020 - 2021.

El bolso Hobo, creado en 1961, se hizo archifamoso cuando la gran primera dama de América, Jackie Kennedy, encargó seis modelos que los lució en todas las partes del mundo: desde Nueva York hasta la exótica isla de Capri. La marca le cambia el nombre por su nombre de pila, y así nació The Jackie.

Con su forma curva, su elegancia, su cierre dorado, se convirtió en el accesorio favorito de la jet set de los años 60 y 70. Esta última es la década que históricamente ha inspirado a Alessandro Michele a crear las colecciones de Gucci desde que aterrizase en la firma a principios de 2015.

El estilo de Harry Styles

En una entrevista con The Guardian, la estrella británica se sinceró sobre la utilización de ropa originariamente creada de mujer, como en la última gala MET celebrada en Nueva York, donde apareció con una blusa negra transparente y las manos llenas de anillos y esmalte de uñas.

Harry Styles en la gala MET del año 2019 en Nueva York. Gtres

"Lo que llevan las mujeres, lo que llevan los hombres... para mí la cosa no va sobre eso. Si veo una camiseta que me gusta y me dicen 'es para mujeres' yo pienso: 'Vale, esto no significa que ahora me la quiera poner menos. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo es cuando todo se vuelve más fácil", afirmó.

Para Styles, la moda es una forma de expresión y no quiere ponerse etiquetas sobre lo que puede y no puede vestir. "Creo que ahora la gente se pregunta: '¿Por qué no?' mucho más a menudo y es algo que me emociona. No solo se están emborronando las líneas en el mundo de la moda, sino que está pasando en muchas otras cosas. Creo que se puede relacionar también con la música y cómo los géneros se están difuminando", concluyó.

