7 de 10

Si el total look en naranja se te queda corto y buscas un look de invitada con personalidad y colorido, una buena opción es que te decantes por un conjunto que combine el naranja y el violeta. Dos colores que también son un acierto asegurado en cualquier look de invitada, sobre todo si los luces como ha hecho la influencer Sandra Majada con este total look de Zara.