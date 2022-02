Las plantillas para hacerte el eyeliner perfecto desde 30 céntimos: del ‘Cat eyeliner’ al ‘Smokey eye’

Cada vez tenemos menos excusas para no maquillarnos como deseamos, aunque somos conscientes de que usar con destreza el lápiz de ojos es algo tremendamente complicado. Un ojo ahumado o un ojo de gato con un trazado profesional hecho en casa y frente al espejo era un sueño que se ha convertido en una realidad fácil de diseñar gracias a plantillas similares a las que utilizábamos en el colegio para dibujar.

Se trata de plantillas adhesivas que se colocan sobre el párpado superior y marcan los límites para el eyeliner. Una vez colocadas sobre la parte móvil del párpado hay que rellenar con el kohl o el eyeliner y para eso, seamos honestas, no hace falta demasiada destreza ni tener el pulso excesivamente firme. Eso sí, conviene tensar la piel con los dedos de la mano con la que no sujetamos el lápiz. Debemos elegir bien el lápiz o el eyeliner para que la densidad del relleno y la homogeneidad no haga desmerecer la perfección del trazado.

Si aún queda alguna duda sobre el modo de aplicar la sombra y de diferenciar la parte superior del párpado de la inferior o del dibujo perfecto de la sombra para completar el eyeliner, algo tan básico como rudimentario y económico revolucionará nuestro neceser. Se trata de un kit compuesto por un mango con siliconas intercambiables que sirven igualmente de plantilla para plantear el diseño de las sombras. Apoyando con cierta presión la superficie de silicona, rellenaremos con el pincel la parte que quede libre entre la ceja y la parte cubierta por nuestro nuevo aliado para deslumbrar con la perfección y la simetría de las líneas de nuestros ojos.

La ciencia y la tecnología aumentan pero también el ingenio se agudiza para los pequeños gestos como el maquillaje diario que, con pegatinas desechables y un simple molde de silicona harán que la perfección de nuestro make up tenga más que ver con la mecánica y la inercia de la utilización de trucos cotidianos que con la destreza o la profesionalidad que no podemos exigirnos si no la tenemos. Esta fórmula es mucho más fácil de aplicar con sombras en crema, que garantizan la trazabilidad de la línea adaptándose al borde de la plantilla.

En el mundo de la urgencia, de la prisa y de la necesidad de gestionar el tiempo, estos pequeños aliados mejoran nuestra imagen con un coste asumible y reducen el tiempo que invertimos en prepararnos frente al espejo. A partir de ahora y por un escaso presupuesto, lucir una mirada perfectamente maquillada estará al alcance de todas las lectoras de MagasIN.

