Y Dior desafió la realidad: las esculturas imposibles de Alex Chinneck toman las calles de Nueva York y Los Ángeles

Boceto del escaparate que Alex Chinneck ha creado para la 'boutique' de Dior en Nueva York. MAYTWEYNTYONE Cedida

A estas alturas de la vida, ya nadie duda de que dependemos, en gran medida, de lo industrial, de la tecnología e incluso de la inteligencia artificial.

Todos somos víctimas del algoritmo, de las redes sociales y del ritmo vertiginoso que está tomando nuestra vida. Pero todavía hay esperanza.

Aún existe un lugar en el que todo se cocina a fuego lento, en el que la artesanía es dogma de fe y en el que las cosas van a su ritmo -sin el algo como prefijo-: Dior.

Escaparate de Dior en Nueva York con uno de sus clásicos taxis amarillos. GUILLAUME BARRY Cedida

La histórica Maison francesa acaba de demostrarlo con una de sus colaboraciones artísticas más ambiciosas hasta la fecha.

Para celebrar el primer aniversario de la apertura de sus boutiques de la Quinta Avenida con la calle 57 de Nueva York y de Rodeo Drive, en Beverly Hills, Los Ángeles, la firma, perteneciente al grupo LVMH, ha contado con el infinito savoir-faire del artista y escultor británico Alex Chinneck.

Escaparate de House of Dior New York, intervenido por Alex Chinneck. GUILLAUME BARRY Cedida

Se trata de uno de los creadores contemporáneos más reconocidos por sus intervenciones urbanas basadas en la ilusión óptica y la transformación de objetos cotidianos.

Farolas imposibles, relojes entrelazados, señales de tráfico transformadas y vehículos que desafían toda lógica conforman las 14 esculturas que esta suerte de mago ha creado para los escaparates de House of Dior New York y House of Dior Beverly Hills.

Ambas tiendas son dos de los enclaves más emblemáticos de las costas este y oeste de Estados Unidos.

El encargo consistía en reinterpretar algunos de los elementos más reconocibles del paisaje urbano norteamericano y trasladarlos a su característico universo surrealista, donde la realidad parece plegarse sobre sí misma.

Lateral del escaparate de Dior en Nueva York. GUILLAUME BARRY Cedida

“Me siento honrado de haber sido invitado a crear nueve esculturas a medida y de gran formato para House of Dior Nueva York, inspiradas en la imaginería icónica de esta ciudad mágica. Mis esculturas buscan convertir lo cotidiano en algo extraordinario, introduciendo la fantasía en objetos familiares”, expresa el artista para Magas.

Y prosigue: “Al combinar los lenguajes visuales de la Casa Dior, la ciudad de Nueva York y mi práctica escultórica, he tratado de crear una colección audaz, bella y sensible a su contexto, compuesta por ambiciosas intervenciones que incluyen 14 farolas de metal fundido, siete semáforos, tres señales de tráfico, dos relojes y un taxi amarillo”.

Respecto a la House of Dior Beverly Hills, Chinneck muestra su orgullo por liderar este proyecto: “También me siento honrado de haber sido invitado a crear cinco esculturas a medida y de gran formato para House of Dior Beverly Hills, inspiradas en la imaginería icónica de esta ciudad mágica”.

Alex Chinneck, en pleno proceso de composición del escaparate de House of Dior Beverly Hills. MAYTWENTYONE Cedida

“Al combinar los lenguajes visuales de la House of Dior Beverly Hills y mi práctica escultórica, he tratado de crear una colección audaz, bella y sensible a su contexto, compuesta por ambiciosas intervenciones que incluyen seis farolas de metal fundido con faroles de vidrio soplado y un automóvil en forma de bucle de cinco metros de altura”, concluye.

El artista que dobla la realidad

Alex Chinneck es uno de los artistas contemporáneos más influyentes del panorama internacional gracias a sus intervenciones urbanas basadas en esculturas que juegan con la percepción y la ilusión óptica.

Detalle de una de las intervenciones de Chinneck. MAYTWENTYONE Cedida

Su especialidad consiste en transformar edificios, vehículos y objetos cotidianos en piezas que parecen imposibles.

Con una combinación de destreza técnica, imaginación y precisión artesanal, ha logrado crear casas que se derriten y caen en cascada, fachadas que se desabrochan como si fueran una cremallera, farolas que se anudan hasta convertirse en un lazo o construcciones que parecen desafiar las leyes de la gravedad.

Formado en el Chelsea College of Arts de Londres, comenzó su carrera realizando esculturas de pequeño formato, aunque pronto orientó su trabajo hacia el arte público a gran escala.

Su obra se sitúa a caballo entre la escultura, la arquitectura, la ingeniería y el trampantojo visual. No en vano, la prensa británica lo ha definido en numerosas ocasiones como un "maestro de la ilusión arquitectónica" por su extraordinaria capacidad para alterar estructuras reales sin perder nunca la sensación de verosimilitud.

Entre sus trabajos más conocidos destacan:

From the Knees of my Nose to the Belly of my Toes (2013), una casa situada en Margate cuya fachada parecía deslizarse hacia el jardín.

A Pound of Flesh for 50p (2014), una vivienda construida con miles de ladrillos de parafina que se fue derritiendo lentamente.

A Bullet from a Shooting Star (2015), un gigantesco poste eléctrico invertido de 37 metros de altura instalado en Londres.

Open to the Public (2018) y A Sprinkle of Light and a Spoonful of Night (2019), dos edificios aparentemente abiertos mediante enormes cremalleras.