Zambonino, el diseñador de la 'jet set' andaluza: "El traje de madrina de Naty Abascal es el más imitado de la historia"

Es tímido, reservado, discreto, prudente. Es el niño callado de la última fila de la clase al que la profesora, en un renuncio, descubre que canta bien. Sus piezas son un perfecto reflejo de quién es él: pura elegancia, clase, exquisitez. Le cuesta conceder entrevistas porque prefiere que su esencia se vea reflejada en sus vestidos, y al cabo, en sus clientas. Con Magas ha hecho una excepción que esta revista agradece sobremanera.

José Luis Zambonino (Villamartín, Cádiz, 1984) es medio gaditano, medio sevillano. Con este avance ya está todo dicho. Después de casi 15 años en el sector de la moda de manera activa, formado entre España e Italia y habiendo trabajado en firmas internacionales como Moschino, este artista busca ahora nuevos retos que superar.

Zambonino ya ha conquistado a la alta sociedad andaluza. Sus diseños románticos han enamorado a un sinfín de novias. Su trabajo, en el plano del diseño nupcial -también hace à-porter y flamenca-, comienza con una entrevista a la clienta y termina cuando le abre la puerta del coche a su llegada a la iglesia para darse el 'sí, quiero' con su razón de amor.

El diseñador José Luis Zambonino posa con uno de sus vestidos. David Morales Magas

Es exquisito en los detalles, meticuloso hasta la extenuación y tiene un ojo tremendamente quisquilloso. Ya lo decía Diana Vreeland: el ojo tiene que viajar. Por eso, Zambonino quiere dar ahora el triple salto mortal y su virtuosa aguja se instalará y conquistará tierras capitalinas. Se niega a morir de éxito y está expandiendo su empresa también a Madrid, donde planea instalarse en los vestidores de todas las mujeres posibles.

No en vano ya se ha convertido en el diseñador de cámara de personalidades como Manuela Villena, Beatriz Ordovás, Patricia Conde o Amaia Salamanca. Esta última deslumbró con un diseño exclusivo de Zambonino en la boda de Alonso Aznar, hijo del expresidente José María Aznar, con su ya esposa Renata Collado, celebrada en México el pasado 7 de diciembre.

Tras casi 15 años en Sevilla, José Luis Zambonino comienza una nueva era en Madrid. David Morales Magas

Madrid Meets Zambonino es el leitmotiv que habéis elegido tú y tu agencia -Mood The Studio- para arrancar tus acciones en la capital. La primera de ellas, llevada a cabo en el restaurante de moda Casa Salesas. Ante todo, José Luis, bienvenido. ¿Qué planeas hacer aquí? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu firma?

Nos apetecía crear marca, tener la posibilidad de expandirnos a nivel nacional, aunque ya tengo muchas clientas fuera de Andalucía. Queremos crecer, pero cuidando nuestra esencia.

Casi 15 años en la moda, ¿cuáles han sido los highlights de tu carrera?

Es muy fuerte, se me han pasado volando. No tengo esa sensación. Empecé justo después de estudiar Empresariales. Entonces, hice mis primeros vestidos a medida. El primer año trabajé para dos o tres novias, sus madres, sus hermanas… y de ahí, cada vez más. Hasta hoy, que ya son más de 14 años.

Imagino que ese recorrido es el que ahora lo anima a dar el salto a Madrid. ¿Te da miedo?

La verdad, no lo he pensado mucho. Decidí dar el paso porque quería aire fresco, hacer algo nuevo y divertirme un poco. Me apetecía volver a crear colecciones sin pensar en clientas concretas. Surgió de manera natural.

Sé que tus padres no querían que estudiases Diseño de Moda porque no lo consideraban una profesión sólida. Ahora que te ven triunfar, ¿qué te dicen?

Era el trato que hicimos. Estudié Dirección y Administración de Empresas, y después, Diseño y Gestión de Moda. Ahora están supercontentos, superorgullosos, son mis fans número uno.

¿El mejor consejo que te han dado?

Que nunca deje de ser yo mismo.

Has dicho en alguna ocasión que "sin saber coser y cortar es difícil diseñar". Aunque parezca increíble, hay mucha gente que cree que diseñar es sentarse frente a una máquina de coser. ¿Puedes contar las diferencias y ampliar esas ideas?

En este mundo, especialmente en la moda, necesitas rodearte de un buen equipo. Yo tengo un equipazo: modistas y patronistas estupendas. Son la base para llevar a cabo cualquier cosa que se te ocurra. En mi caso, que trabajo con vestidos a medida, esos conocimientos son fundamentales. El diseñador tiene la idea, el patronista le da forma, las modistas lo confeccionan... Y yo tengo que estar detrás de todo el desarrollo.

Detalle de uno de los vestidos de costura de Zambonino. David Morales Magas

¿En qué parte del proceso te sientes más cómodo: en la creación o en la ejecución?

En mi proceso, la primera visita es clave. Es una entrevista.

¿Y de qué habláis en esa primera visita?

De todo: qué le gusta, cómo suele vestir, qué tipo de boda va a tener, con qué silueta se siente cómoda, cómo se peinará, qué joyas usará… Todo para captar su esencia. En el segundo encuentro, presento los bocetos y elegimos juntos. El diseño inicial no siempre es el resultado final; es un proceso completo en el que estoy involucrado de principio a fin.

¿Quiénes han sido tus referentes en la moda?

Oscar de la Renta, Valentino, Balenciaga… siempre han sido mi fuente de inspiración.

¿Y en el plano personal? ¿Quién te ha inspirado a ser mejor persona?

Mi madre y mi hermana.

¿Cómo son ellas?

Tienen un estilazo. Todo lo que se ponen, lo lucen. Son mi escaparate perfecto.

Entre la moda nupcial, las invitadas y la flamenca, ¿dónde están ahora puestas todas tus energías?

Las novias son mi pasión, pero ahora mismo tengo muchas ganas de crear para invitadas. Quiero ofrecer diseños especiales más accesibles, prendas versátiles de fondo de armario que se adapten a cualquier gran ocasión.

¿La novia más especial que has vestido?

Todas son especiales, pero si tuviera que elegir una, sería mi hermana.

¿Cómo era su vestido?

Elegantísimo, el vestido de sus sueños: cuerpo entallado, falda de seda natural con capas de tul, una cola larga y un escote barco precioso.

José Luis Zambonino junto a dos de sus piezas más especiales. David Morales Magas

Permíteme la frivolidad, pero ¿cuál ha sido la novia más cara que has hecho? ¿Qué telas de lujo encarecen una prenda, además de las horas de trabajo?

El precio depende mucho del tejido y de la cantidad de material utilizado. Mis novias suelen llevar colas... importantes. He hecho vestidos con encaje francés comprado en París, bordados a mano, y sedas especiales, perfectas para piezas como la cola o incluso un abrigo.

Sé que muchas mujeres de la alta sociedad han lucido tus creaciones aunque por discreción no revelarás sus nombres. Pero ¿a qué mujer famosa, celebrity o royal te gustaría vestir y por qué?

Desde pequeño siempre he admirado a Naty Abascal. Tiene una clase increíble, una forma única de mezclar texturas y diseños… Siempre va acertada.

Naty Abascal, increíble modelo fotografiada por genios como Richard Avedon o Norman Parkison. Fue la primera influencer, ¿verdad?

Sí, definitivamente. A día de hoy todavía llegan señoras con la foto de Naty Abascal vestida de madrina luciendo la mantilla blanca. Evidentemente, nunca hago una réplica porque ella es... Naty. Sin embargo, ese vestido ha sido imitado por muchísimas firmas industriales. Es, sin duda, el traje de madrina más imitado de la historia.

Como profesional de la moda, me interesa tu opinión sobre las fotos de la reina Letizia vestida por Balenciaga y fotografiada por Annie Leibovitz.

Está espectacular. El vestido es una joya que le queda de infarto. Ella es, sin duda, la persona adecuada para llevar algo así.

¿Crees que ese vestido llevó arreglos?

No lo creo. Es una pieza de archivo, una obra de arte que no se puede alterar. Quizá le ajustaron algo con pinzas en la parte trasera, pero modificarlo sería impensable. Ese tipo de vestido es casi imposible de recrear hoy en día.

Si hubieras tenido la oportunidad de vestirla para ese retrato, ¿qué le habrías puesto? Algo de Zambonino, ¡claro!

(Ríe) ¡Un vestidazo, por supuesto! Aunque debo decir que Letizia está ideal tal como aparece. Eso sí, no habría optado por un palabra de honor. Personalmente, le habría diseñado un escote elegante y mangas, algo sobrio pero impactante. Probablemente, la habría vestido en azul marino. Pero ella está guapa siempre.

José Luis Zambonino admira profundamente el estilo de la reina Letizia. David Morales Magas

¿Qué crees que pensaría Cristóbal Balenciaga si levantara la cabeza y viera lo que ha llegado a ser su firma?

Lo único que queda de él es el nombre. Es una marca con muchas cosas buenas, seguramente, pero ya no tiene nada que ver con Balenciaga como creador.

Para concluir esta nueva sección, me gustaría saber: ¿qué es el lujo para Zambonino?

Para mi vida personal, el lujo es algo tan sencillo como entrenar y darme un paseo con ropa cómoda. Es disfrutar de la tranquilidad.

¿Y en tu sector?

En moda, el lujo es una pieza artesanal, de calidad, hecha con materiales nobles. No hablo de marcas, sino de algo bien hecho. El lujo como se entendía antiguamente se ha desvirtuado con el paso de los años, pero ahora parece estar volviendo. Cada vez más jóvenes buscan vestidos a medida, confeccionados con tejidos especiales. Lo industrial, en cambio, no puede ofrecer esa sensación de exclusividad.