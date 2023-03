Ángela Nieto, científica: "Hace 30 años, me preguntaban: 'Guapa, ¿dónde está tu jefe?'”

Ángela Nieto es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Académicas, Pensadoras e Investigadoras. Ella es científica, aquello con lo que soñó desde muy pequeña. Actualmente, es investigadora en el Instituto de Neurología de Alicante.

Se define como "una privilegiada por haberlo conseguido y muy agradecida por los reconocimientos recibidos", una humildad que la caracteriza. Apasionada de la investigación biomédica y de la ciencia en general como motor de futuro, y su pasión por el arte moderno.

Confiesa a magasIN que, de no ser científica, le hubiera gustado ser cantante de ópera y también vivir más el mundo del diseño de moda, algo que ha visto en casa desde pequeña.

Agradecida a su familia, a su pareja y a quienes tanto han contribuido y apoyado su trabajo en el laboratorio que dirige desde hace ahora 30 años. Un largo trayecto en el que ha estado en continuo reconocimiento, siendo la sexta mujer académica en toda la historia de la Real Academia de Ciencias Exactas.

Una de las Investigadoras más importantes de España y 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN sobre referentes, consejos y curiosidades permitiendo así que, además de su trayectoria, podamos conocer también, un poco, de su parte más personal.

Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

¡Vamos! No pasa nada, se puede.

Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras 'Top 100'.

Hace 30 años, cuando empezaba a dirigir un laboratorio de investigación pequeño, había agentes comerciales y siempre varones que, cuando venían a presentar sus productos, me preguntaban: “Hola, guapa, ¿dónde está tu jefe?”.

No es una anécdota divertida. Entonces ni siquiera era una anécdota, pero el hecho de que ahora lo sea significa que esos tiempos ya han pasado, aunque hay que seguir adelante, aún queda camino por recorrer.

Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Voy a hablar de mujeres a las que he conocido y que han dejado en mí un gran impacto, sin ser científicas.

Rosalía Mera, fundadora de Zara junto a Amancio Ortega y que ya no está con nosotros. Su ejemplo de trabajo, tesón, generosidad, naturalidad y compromiso con el entorno me acompañará siempre.

Soledad Cazorla, primera Fiscal de Sala sobre violencia contra la mujer. Como Rosalía, tampoco está ya con nosotros. Su valía, valentía, compromiso y resiliencia fueron y son ejemplo para todas las mujeres.

Las mujeres iraníes, por su coraje, determinación y esperanza en el futuro. Ya hace diez años que visité Irán y vi sus inquietudes y esperanzas en primera persona. Me gusta ver que algo está cambiando, día a día, gracias a ellas. Mucho ánimo. Queda tanto por hacer…

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

De películas, no tengo ninguna favorita. Me gustan de intriga, poca fantasía y sin violencia innecesaria. Algunos pensarán que no quedan tantas, ¿verdad?

De libros, El Quijote: cuantas más veces lo lees, más cosas descubres y aprendes. Y además, se pueden leer capítulos sueltos. Esto responde a lo de mi falta crónica de tiempo…

De canciones, Gracias a la vida, de Violeta Parra, cualquier obra maestra del soul o de David Bowie, uno de mis ídolos durante mi adolescencia: rebelde, transgresor, culto, polifacético e innovador.

Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

Resiliencia.

La conciliación es…

Repartir, no ayudar.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Mostrar interés y haber pensado en soluciones a posibles problemas.

Las tres cosas en las que primero se fija en alguien y por qué.

El brillo de los ojos. Es una forma de detectar el interés por la conversación: un documento generado por esa persona. Es una manera de ver su forma de pensar, prioridades, claridad, objetivos.

Un aspecto general saludable suele ser un rasgo de felicidad y confianza en sí mismo. Nada tiene que ver con diversidad e inclusión, las dos esenciales.

Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Estar tumbada flotando en una piscina y mirando al cielo.

Un defecto ajeno que no soporta.

La deslealtad y la mentira.

Dormir es…

Lo que me gustaría practicar más.

Una manía que la defina.

Una buena combinación de colores en todo lo que me rodea, desde la indumentaria a los armarios y, en general, en todo lo que me rodea.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Ninguno. Hasta hace poco era el marrón.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Cómo y dónde te ves dentro de 5 años?

