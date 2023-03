Eva Moll (directora de Vegueta Ediciones): "La clave: superar la confianza en ti misma"

Eva Moll, editora y fundadora de Vegueta Ediciones, nació en Las Palmas de Gran Canaria, vive en Barcelona y se considera ciudadana del mundo. Economista y doctora en Periodismo, se define a sí misma como una emprendedora apasionada de la tecnología, la literatura, los viajes, la vida urbana y el buen humor.

[Eva Moll, la mujer que montó una editorial boutique por culpa de Nicanor Parra]

Ha vivido en Alemania, París y Nueva York, donde trabajó en Burson-Marsteller y en Cisneros Group of Companies. A su regreso a España se convirtió en una emprendedora en startups como Sparapengar, Paybox y Telemedicine Clinic, hasta que en el 2012 fundó Vegueta Ediciones.

Ha sido articulista para publicaciones como el Magazine de La Vanguardia, La Provincia de Las Palmas, Esade Alumni y Letra Global. Es patrona de la Fundación Acuorum y de la Fundación Sergio Alonso y consejera de medios de comunicación como Crónica Global, Consumidor Global y Atlántico Hoy.

[Sandra Barneda: "Dijeron que no servía para los estudios… Ahora formo parte de 'Las Top 100'"]

El 22 de febrero fue reconocida como una de las 'Top 100' en la categoría 'Startups y Pymes'. Ahora responde a las preguntas de magasIN sobre referentes, consejos y curiosidades, permitiendo así que, además de su trayectoria, podamos conocer también, un poco, de su parte más personal.

1. Un ‘pensamiento estrella’ que siempre tiene presente es…

Cuando naces en una isla, lejos de tu continente, con, como decía el artista Martín Chirino, el pie en África, la mente en Europa y el corazón en América, miras al horizonte e intuyes cada día, que allí, a lo lejos, invisible, hay un mundo por descubrir.

Lo que más me ha gustado desde niña es leer y viajar, mi curiosidad y mi pasión por descubrir siempre han sido insaciables. Por eso la literatura, la comunicación y los viajes me han acompañado siempre y he logrado hacer de mi gran pasión, mi profesión. Siento que uno de los mayores privilegios es poder dedicar tu esfuerzo a tus grandes pasiones. Ese ha sido, hasta ahora, el secreto de mi felicidad.

2. Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras 'Top 100'.

Hace unos días, en una cena de la 'European Leadership Academy' tuve la oportunidad de conocer a jóvenes realmente brillantes, cada una en su especialidad. Me sorprendió que varias de ellas comentasen que su mayor reto era superar la falta de confianza en sí mismas.

Los consejos para superar esa falta de confianza o el síndrome del impostor, que persigue a las mujeres exitosas, eran de lo más creativos. Uno de ellos era, antes de reuniones importantes, cantar en el baño, otras para entrar en las reuniones hacían un movimiento de pilates, colocando los hombros hacia atrás, los brazos en jarra y entraban pisando fuerte. Otro consejo era mirar a todos los asistentes a la reunión a los ojos fijamente, con una mirada segura e intensa.

A nivel comunicacional, otro consejo fue que siempre en cualquier reunión diesen su opinión sobre cualquier tema, que no tuviesen miedo de hablar, porque la confianza se iría ganando poco a poco, porque si observamos los comienzos de grandes oradores, vemos que la capacidad para comunicar se gana con la experiencia y con el tiempo.

3. Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Eleanor Roosevelt. Nació en 1884 y, tras una infancia complicada, consiguió superar su carácter tímido y convertirse en primera dama, escritora y activista. De ella es la frase: “Lo que no haces puede ser una fuerza destructiva”. Aprendió a hablar en público, amó a una mujer superando las barreras sociales y luchó por todo aquel que la necesitara: mujeres, niños, personas de distintas culturas y clases sociales… Fue la precursora de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Muchas de sus citas son inspiradoras. Me quedo con dos que me gustan especialmente: "Te criticarán, hagas lo que hagas. Así que haz lo que te plazca y punto" y "Las mujeres tienen ventaja sobre los hombres: a lo largo de la historia se han visto obligadas a adaptarse. Han amoldado sus propios deseos, ambiciones e ilusiones personales a los de sus maridos e hijas y a las necesidades del hogar. En general, se las han arreglado para que sus propios intereses encajen en un patrón centrado sobre todo en los intereses de los demás".

Josefina de la Torre. Nació en 1907 en Las Palmas de Gran Canaria y fue una artista poliédrica. Considerada una de las dos únicas mujeres de la generación del 27, además de poetisa, trabajó como cantante, actriz de cine y teatro y llegó a fundar su propia compañía teatral. Como anécdota, su voz de soprano dramática le propició ponerle voz en castellano a la actriz Marlene Dietrich. Ella demostró que el talento no conoce fronteras.

«Yo no sé por cual vereda

he de encontrarme tu sombra

ni donde hallaré la huella

de tu andar desconocido.

Y voy con los ojos bajos

contando las piedrecitas,

y sujetando en prisiones

de párpados y latidos

todos los grises contornos

que el sol dibuja en el suelo

y todas las curvas blancas

que el aire forma en la tierra.

Yo no sé por qué camino

ni cual será la vereda».

Poemas de la isla

de Josefina de la Torre

Marie Curie. Nació en Polonia en 1867, cuando el país estaba dividido y ocupado en su mayor parte por el imperio ruso. Su vida es una historia de superación continua hasta convertirse en una de las científicas más geniales y pioneras. Fue la primera persona en obtener dos Premios Nobel, uno en Física y otro en Química. Además, en plena Segunda Guerra Mundial instaló aparatos de rayos X en camiones, creando las primeras unidades móviles radiológicas de la historia para asistir a los soldados en el frente.

Con uno de los camiones conocidos como “los pequeños Curie” recorrió Francia, Bélgica e Italia, ayudando a soldados heridos y formando a técnicos radiólogos. Su lucha y su pasión por la ciencia siguen siendo una fuente de inspiración y la importancia de sus aportaciones a la sociedad es incalculable.

Ella dijo: "La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero, ¿qué ocurre con eso? Debemos tener perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que tenemos que alcanzarlo".

4. Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Película:

Una de mis películas favoritas es “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore. Soy también una gran admiradora de las películas de Alfred Hitchcock, si tuviese que elegir me quedaría con “Con la muerte en los talones”, y con su adaptación de la obra teatral de Frederick Knott en “Crimen perfecto”. En cine español tenemos nuestro Hitchcock con Amenabar, sus películas son extraordinarias, desde “Tesis” hasta “Los otros”,

Libro:

Soy una empedernida lectora de ficción y tengo muchísimos libros preferidos. Entre ellos están “La insoportable levedad del ser” de Milan Kundera, En literatura contemporánea uno de los títulos que más me ha sorprendido últimamente es “El final del que partimos” de Megan Hunter, un libro sobre la supervivencia y la maternidad narrado en una prosa poética exquisita. Otro autor que me gusta mucho es Truman Capote. Su prefacio en Música para camaleones” es maravilloso:

“Comencé a escribir a los ocho años, inesperadamente, sin la inspiración de un modelo. No conocía a nadie que escribiera. En realidad, apenas si conocía a alguien que leyera. El hecho era que sólo cuatro cosas me interesaban: leer, ir al cine, zapatear y dibujar. Luego, un día, empecé a escribir, sin saber que me había encadenado, de por vida, a un amo noble pero despiadado. Cuando Dios nos ofrece un don, al mismo tiempo nos entrega un látigo, y éste sólo tiene por finalidad la autoflagelación. Pero, naturalmente, yo no lo sabía. Yo escribía historias de aventuras, novelas policiales, escenas cómicas, cuentos que me había narrado ex esclavos y veteranos de la Guerra Civil. Me divertía muchísimo, al principio. Dejé de divertirme cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y mal, y luego hice un descubrimiento más alarmante aún: la diferencia entre escribir bien y el verdadero arte. Una diferencia sutil, pero feroz. Después de eso, cayó el látigo”.

Canción:

Hoy elijo como canción “Starman” de David Bowie y su mensaje de esperanza desde el espacio. También me emociona escuchar a Maria Callas en arias como “Vissi d’arte” de la ópera Tosca de Puccini.

5. Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

La calidad de la amistad entre mujeres me parece una de nuestras grandes virtudes. Esas amigas que se convierten en familia, cómplices de vivencias y apoyo vital. Una amistad que no necesariamente se mide en años, algunas te acompañan toda la vida, otras las descubres en el camino.

6. La conciliación es…

Un reto, un multitasking diario al que hay que adaptarse, planificar y tener claras las prioridades.

7. Un consejo para una entrevista de trabajo.

Antes de abrir la puerta, respira y piensa que tú puedes. Cuando te sientes, mira a los ojos y piensa que estás hablando con una amiga.

8. Las tres cosas en las que primero se fija en alguien y por qué.

La mirada para mí es muy importante, los ojos hablan por sí solos y puedes aprender mucho de una persona que no conoces, simplemente observando su mirada. Me fijo también en la forma de dar la mano y en la sonrisa.

9. Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Como buena isleña, el mar para mí es muy importante. Navegar o disfrutar de un baño de mar es, para mí, sinónimo de desconexión. Siempre encuentro refugio en la naturaleza, con un simple paseo por el campo o una reunión de amigos, dejando el móvil bien escondido en el bolso.

10. Un defecto ajeno que no soporta.

No soporto la maldad, la envidia, las críticas destructivas, las mentiras.

11. Dormir es…

Uno de los mayores placeres, es desconexión, es salud.

12. Una manía que la defina.

Como me gusta mucho la belleza, soy maniática con las mesas, me gustan las mesas bien puestas y bonitas, los jarrones de flores, los detalles.

13. Un color que jamás se colaría en su armario es…

No tengo ninguna manía con los colores, intento utilizar los colores que me favorecen más, que en mi caso son los de otoño: los verdes, los ocres y los marrones, pero no dejo de utilizar ninguno. Me atrevo hasta con los azules eléctricos, los berenjena, los rojos y negros, que no me favorecen tanto.

14. Alguna ‘pregunta’ con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros.

¿Cuál es tu súper poder? ¿Cuál ha sido tu mayor reto?

Sigue los temas que te interesan