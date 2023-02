Mónica Deza, 'Top 100 Honoraria': "El postureo rosa sigue existiendo"

Mónica Deza es 'Top 100 Honoraria', es decir, ha sido elegida en tres ocasiones y, en este caso, en tres categorías distintas como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Mujer pionera en el campo de la comunicación y la tecnología, actualmente es Consejera Independiente de diversas entidades y presidenta de la consultora estratégica de intangibles BendIT.

Mónica Deza responde a nuestro Magatest, un cuestionario en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu ‘primera memoria’…

Mi padre riendo mientras me levanta en el aire como su mejor tesoro.

2. 'Una habitación con vistas' a…

Una habitación con vistas al espacio, a un momento de mi infancia, al paisaje del valle del Esla, a un atardecer en el Mediterráneo… al futuro.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de mi familia, de mis hijos, de ser mujer. Prejuicio es una idea negativa sobre algo o alguien que no conoces, por lo tanto, considero que yo no tengo prejuicios. Bien es cierto que siento rechazo hacia algunos temas, hechos y personas pero siempre desde un porqué.

Respecto a la tan conocida frase de la obra con el mismo nombre que dice «Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa» creo que necesita un restyling del tipo "Es una verdad mundialmente reconocida que una persona, sea cual sea su género, tiene una fortuna cuando sabe cuál es su propósito en la vida y tiene con quién llevarlo a cabo".

4. 'La amiga estupenda' es…

La que te sigue queriendo y no cambia en función de lo que tienes, el cargo que ostentes o lo difícil que sea tu momento vital.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La salud de mi hijo mayor y con ello mi antiguo orden de prioridades vitales.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Si, desafortunadamente, igual que en el libro que da título a la pregunta, siguen existiendo algunas “invisibles” reglas sociales especialmente para las mujeres, como en la obra de Edith Wharton, tanto en ámbitos personales como profesionales.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La maldad y la traición.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Un mundo que piensa con ilusión y generosidad en el futuro. Un mundo que ha sido capaz de erradicar el sufrimiento. Un mundo sin violencia.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

No me gusta el verbo 'asesinar' ni siquiera como metáfora. Regalaría un viaje sin retorno a todo aquel que ponga en riesgo la paz y el bienestar mundial.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Supone para mí un libro cuya lectura me atrapó, inspirado en una persona fascinante como Marie Curie y muy desconocida, precisamente, como mujer que aborda el concepto de cómo lidiar con el dolor. Soy una persona positiva y vitalista que entiende el éxito en la vida como la capacidad, no tanto de ser feliz, sino de cómo no dejar nunca de intentarlo.

11. 'El amor más grande'...

El amor más grande es el que define la ecuación de Dirac "dos sistemas que interaccionan entre ellos durante cierto periodo de tiempo y aunque se separen siguen siendo de forma sutil un sistema único porque uno le sigue afectando al otro, sin importar la distancia ni el tiempo". El amor más poderoso es el amor de madre.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Creo que tanto para aprender como para desaprender: como individuos y como sociedad es necesario no olvidar nuestros orígenes ni nuestras experiencias pasadas.

13. Un 'secreto a voces'

La ventaja competitiva invisible de la empresa del siglo XXI son sus activos intangibles: capital intelectual, marcas comerciales, responsabilidad social y reputación corporativa.

14. 'Un secreto inconfesable'

El postureo rosa sigue existiendo.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

La nada para mí es un concepto muy cercano a situaciones de incertidumbre. Las personas sometidas a entornos inciertos buscan referencias en las que anclarse y sobre las que reconstruir sus escenarios de vida. Las buscan porque las necesitan y, por ello, las encontrarán donde sea.

Es responsabilidad de aquellos que ocupan posiciones de liderazgo conseguir ser reconocidos como una fuente activa y creíble de influencia, para que el impacto de otros agentes (rumores, interpretaciones sesgadas…) sea menor. Siempre hay alguien dispuesto a llenar el vacío (la nada) que deja nuestro silencio.

16. 'Cuando la revolución termine'...

Seguiremos teniendo el poder de iniciar y hacer nuestra la siguiente.

