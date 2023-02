'Slicking': ¿en qué consiste esta nueva técnica de cuidado facial?

Triple limpieza, slugging... numerosas tendencias en cuidado facial se han viralizado por conseguir buenos resultados en un tiempo récord. A la hora de decantarse por una u otra, recuerda la importancia de identificar siempre tu tipo de piel, de dosificar y de cuidar la aplicación.

Una de las que más han dado de que hablar en las últimas semanas es la del llamado slicking (del inglés "slick" que significa "pulido"). Descubre en qué consiste y cómo puedes aplicarla, en palabras de expertos.

¿En qué consiste el slicking?

El slicking es una nueva técnica de cuidado facial que incluye la misma idea de hidratación que el slugging, pero de forma menos intensa.

"Cuando pensamos en slugging nos imaginamos un emplaste de vaselina extendido por la cara para una hidratación máxima. Sin embargo, con esta nueva técnica, slicking, lo que hacemos es aplicar una capa de crema hidratante, seguido de un aceite facial para sellar la hidratación y, al mismo tiempo, dejar que tu piel luzca increíblemente brillante pero sin dejar que la grasa se apodere de ella" explican los expertos de OLEHENRIKSEN.

"La tradicional técnica de "slugging" solo es apta para pieles muy secas, pero esta nueva versión sirve para todo tipo de pieles ya que se pueden adaptar las dosis de producto a las necesidades de cada una:

De 2 a 3 gotas en tu rutina de mañana.

De 5 a 6 gotas en tu rutina de noche. Además, en este caso te recomendamos que sea el último paso, así su efecto será mayor.

También se puede invertir el orden de aplicación de cada uno de los productos. Por ejemplo, si después de preparar tu piel procedes a maquillarte y tu piel es grasa, mejor usa el aceite facial antes de la crema hidratante, así evitarás que los productos interfieran en tu make-up.

Por otro lado, si tu piel es seca añadir una gotita de aceite a tu base de maquillaje ayudará a crear un precioso brillo en tu rostro. Al final, el resultado es el mismo: una piel brillante, sana e hidratada" añaden.

Otra rutina de éxito: el skin cycling

Popularizo por la doctora Whitney Bowe, "es una tendencia que se centra en el cuidado de la piel durante la noche ya que es cuando este gran órgano trabaja eficazmente, dejando que los productos penetren en las capas más profundas de esta.

El truco viene en aplicar los ingredientes activos o tratar la piel solo algunos días para dejar descansar a la piel el resto de días. Uno de los ciclos más populares es el de cuatro días que consiste en aplicar los activos dos noches seguidas y dejar otras dos de descanso, y repetir de nuevo el ciclo completo sucesivamente" explican los expertos de la firma española You Are The Princess.

"La rutina de cuatro noches comienza por una exfoliación en el primer día. El segundo día, siempre después de la limpieza diaria pero sin realizar la exfoliación, debemos aplicar un retinoide. Las últimas dos noches del ciclo deben ser para recuperar y reparar la barrera de la piel, asegurándose que está correctamente hidratada" añaden.

