Global Head of Digital for Wealth Management and Insurance. Global Executive Vice President en Banco Santander. La investigadora lideró POSTDATA, proyecto de investigación europeo de excelencia ERC sobre poesía y web semántica. Ha recibido el premio de Investigación Julián Marías 2017 a la mejor trayectoria menor de 40 años. Ha sido Responsable de Desarrollo de Producto en Inteligencia Artificial de Minsait-Indra, directora y fundadora del primer Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales en español, Presidenta de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, Secretaria de la Alliance for Digital Humanities Organizations y miembro del Comité Ejecutivo de la EU Association for Digital Humanities. Es Doctora en Filología Hispánica y 1º Premio Nacional en Hispánicas y Clásicas. Ha sido docente e investigadora en Harvard University, King’s College, UNAM y Bonn.