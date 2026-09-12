Begoña (63 años): "Comparto piso con 12 personas, gano 860 de pensión y solo me puedo permitir una habitación"

Begoña, durante su intervención en un programa de tv Recorte de la emisión

Tener un empleo, haber cotizado durante años o haber alcanzado ya la jubilación no garantiza hoy poder acceder con facilidad a una vivienda en España. La escalada de los precios ha convertido el alquiler en un problema transversal que afecta a perfiles muy distintos.

Begoña lo sabe bien. Tiene 63 años y vive con una pensión de 860 euros al mes, una cantidad que apenas le permite afrontar sus gastos y que limita enormemente sus opciones a la hora de encontrar un hogar en el que poder vivir con cierta estabilidad.

Su situación se conoció a raíz de su participación en Espejo Público, el espacio matinal presentado por Susanna Griso, donde explicó las condiciones en las que reside actualmente en el barrio madrileño de Barajas.

Su caso forma parte de una realidad cada vez más visible en España, donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones para buena parte de la población.

En la casa donde vive Begoña conviven 13 personas repartidas en una vivienda de dos plantas. Cada una ocupa una habitación y arrastra circunstancias personales distintas, aunque todas comparten un mismo problema: la dificultad para encontrar una alternativa habitacional asumible.

600 euros la habitación

"En esta casa vivimos 13 personas", explica con naturalidad, lo cual resume el grado de saturación de un piso que, en otro contexto, habría estado destinado a una única familia.

Su habitación, de apenas 12 metros cuadrados, se ha convertido en su único refugio. En ese espacio conviven una pequeña nevera, recuerdos familiares como fotos de sus hijos y nietos, y hasta unas mancuernas para mantenerse activa. Todo lo esencial concentrado en unos pocos metros.

El precio de este espacio es, sin embargo, desproporcionado: 600 euros mensuales por una habitación con derecho a baño compartido. Es decir, más del 70% de su pensión se destina exclusivamente al alquiler.

La convivencia, además, es heterogénea. "Aquí hay una abogada de cincuenta y tantos, un matrimonio también de esa edad, gente que trabaja en compañías aéreas...", relata. Un retrato que desmonta el estereotipo de que compartir piso es solo cosa de jóvenes.

Reglas establecidas

Independientemente del alto precio, lo que más ha llamado la atención de su testimonio son las condiciones impuestas por el propietario de la vivienda. En este piso, cualquier visita debe ser previamente comunicada y autorizada.

"Si invito a alguien tengo que justificarlo y si se queda a dormir son 40 euros por noche", denuncia Begoña. Una norma que limita su vida personal y social, y que convierte algo tan cotidiano como recibir a un familiar o amigo en un lujo inasumible.

Este tipo de restricciones no son aisladas en el mercado del alquiler por habitaciones, donde cada vez es más frecuente encontrar cláusulas que rozan lo abusivo. Desde prohibiciones de empadronamiento hasta recargos por uso de zonas comunes o visitas.

En el caso de Begoña, estas condiciones agravan una situación ya de por sí delicada. No solo vive en un espacio reducido, sino que además debe asumir limitaciones que afectan directamente a su bienestar emocional.

Precio de la vivienda

A pesar de que muchas personas le sugieren abandonar la ciudad y buscar opciones más económicas en zonas rurales, Begoña no puede plantearse esa alternativa. Su estado de salud es determinante.

Como paciente oncológica, necesita estar cerca del hospital donde recibe tratamiento. Este factor condiciona completamente su capacidad de elección y la obliga a permanecer en una de las zonas más tensionadas del mercado inmobiliario.

Su historia muestra la realidad de cientos de personas que no pueden desplazarse en busca de alquileres más baratos porque su salud, su trabajo o sus responsabilidades familiares se lo impiden.

Mientras tanto, el precio de la vivienda continúa al alza en las grandes ciudades, especialmente en Madrid, donde alquilar una vivienda en solitario resulta prácticamente imposible para quienes cuentan con ingresos limitados.