A partir del 15 de septiembre: la ayuda de hasta 450 euros para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas

Renovar los electrodomésticos supone un importante desembolso para muchas familias. Para reducir este coste y promover el uso de aparatos más eficientes, algunas comunidades autónomas han puesto en marcha diferentes programas de ayudas.

Es el caso de Canarias, donde el Gobierno autonómico destinará 1,6 millones de euros a bonos para sustituir electrodomésticos antiguos. Las subvenciones alcanzarán los 450 euros por aparato en determinados casos.

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias 2025-2026 estará disponible para la ciudadanía de todas las islas. Las ayudas oscilarán entre 70 y 450 euros, dependiendo del equipo adquirido y de la situación económica del solicitante.

Los bonos podrán solicitarse a partir del 15 de septiembre mediante la plataforma habilitada para el programa. Será imprescindible obtener la ayuda antes de comprar el nuevo electrodoméstico.

La iniciativa cuenta con una inversión pública total de dos millones de euros, de los que 1,6 millones se destinarán directamente a los descuentos.

Ahorro y comercio

El programa pretende facilitar el acceso a electrodomésticos más eficientes, capaces de reducir el consumo de electricidad y el importe de las facturas domésticas.

También busca impulsar el comercio local y favorecer la actividad de los establecimientos adheridos, especialmente de las pequeñas y medianas empresas del archipiélago.

A estos objetivos se suma la correcta retirada y gestión de los aparatos sustituidos. De esta manera, el plan combina el ahorro de las familias con la eficiencia energética y la protección del medioambiente.

Ayudas de hasta 450 euros

El Plan Renove establece dos modalidades de ayuda. Los consumidores en general podrán obtener descuentos de hasta 250 euros, mientras que las personas vulnerables accederán a cuantías de hasta 450 euros por aparato.

El importe dependerá del tipo de electrodoméstico y de su clasificación energética. El programa incluye frigoríficos combi, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción.

Cada beneficiario podrá renovar un máximo de cinco electrodomésticos durante el periodo de ejecución del plan.

Para recibir las ayudas reforzadas será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad durante el registro en la plataforma.

Podrá presentarse un certificado de vulnerabilidad, una factura que acredite la condición de beneficiario del bono social eléctrico o la resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital.

En los dos últimos casos, la documentación deberá tener una antigüedad máxima de tres meses.

Cómo pedir el bono

Las personas interesadas deberán solicitar el bono antes de adquirir el electrodoméstico. La plataforma para registrarse y pedir la ayuda se abrirá el 15 de septiembre.

Una vez emitido, el bono tendrá una vigencia de 15 días y solo podrá utilizarse en los establecimientos adheridos al programa.

Si no se realiza la compra dentro de ese plazo, el bono caducará. El dinero reservado volverá entonces a estar disponible para otros solicitantes.

El descuento se aplicará directamente en el momento de la compra, por lo que el beneficiario únicamente tendrá que pagar la cantidad restante.

La operación deberá incluir la entrega del nuevo electrodoméstico y la retirada del aparato antiguo para incorporarlo al circuito autorizado de gestión de residuos.

Economía circular

Los aparatos retirados serán tratados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE.

Su trazabilidad permitirá garantizar una recogida y un tratamiento adecuados, además de recuperar materiales que puedan volver a utilizarse en nuevos procesos productivos.

El Plan Renove combina así tres objetivos: aliviar el gasto de los hogares, reducir el consumo energético y fomentar un modelo basado en la economía circular.