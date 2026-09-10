El refugio de Laura Escanes en Menorca: una casa de dos plantas con cuatro dormitorios, piscina y televisión invisible

Laura Escanes ha abierto las puertas de su refugio en Menorca. La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores un recorrido por cada rincón de la vivienda.

La catalana, de 30 años, compró la propiedad en 2025 por 750.000 euros. La casa se encuentra en Cala Morell, al norte de la isla, y está diseñada para pasar largas temporadas.

El inmueble se distribuye en dos plantas y dispone de cuatro dormitorios y tres baños. En el exterior cuenta con un amplio jardín y una piscina privada.

Para transformar la vivienda, Escanes ha recurrido a la ayuda de una interiorista y arquitecta. El resultado combina la esencia tradicional menorquina con una decoración mediterránea y funcional.

La madera tiene un gran protagonismo y se mezcla con tonalidades marrones y azules. Esta paleta aporta calidez al interior y mantiene la conexión con el entorno de la isla.

Uno de los espacios más llamativos es el salón, integrado con la cocina para ganar amplitud y luminosidad. La estancia está presidida por un gran sofá blanco.

Frente a él se encuentra una «televisión invisible» que, cuando está apagada, parece un cuadro. De esta manera, el dispositivo se integra en la decoración sin romper la armonía del espacio

El salón mediterráneo de la casa de Laura Escanes en Menorca. E.E.

Otro detalle singular aparece en la escalera. Su barandilla incorpora una cuerda con forma de nudo marinero que refuerza el carácter mediterráneo de la casa.

Aunque está concebida como una residencia vacacional, todos sus rincones permiten disfrutarla durante buena parte del año. Durante su house tour, Laura Escanes incluso ha planteado la posibilidad de mudarse definitivamente a Menorca en el futuro.

Un exterior para disfrutar

La casa mantiene algunos rasgos de la arquitectura tradicional de Menorca y se integra en el paisaje. Su distribución busca aprovechar al máximo la luz natural y la vida al aire libre.

La piscina ocupa el centro de la zona exterior y organiza los diferentes ambientes de la parcela. A su alrededor se encuentran varias áreas de descanso y un solárium.

Laura Escanes disfruta de la piscina de su refugio en Menorca. E.E.

La vivienda también dispone de un comedor cubierto para disfrutar de comidas y cenas en el exterior. Este espacio permite resguardarse del sol sin renunciar a las vistas al jardín.

Así, Laura Escanes ha creado un refugio en el que desconectar cuando su agenda se lo permite. La tranquilidad del norte de la isla y la cercanía al mar completan el atractivo de la propiedad.

Cala Morell

La vivienda se encuentra en Cala Morell, una pequeña cala situada a unos 11 kilómetros de Ciutadella. Es conocida por sus aguas turquesas y su peculiar entorno rocoso.

La playa mide aproximadamente 80 metros de largo y 50 metros de ancho. Se encuentra entre las puntas de Llevant y de Sa Tortera, dentro de la ensenada de Cul de Sa Ferrada.

Su forma de «L» ayuda a proteger la zona de baño frente al viento y las corrientes. Por este motivo, sus aguas suelen ser tranquilas y adecuadas para darse un baño.

Cala Morell también posee un fondo marino que atrae a quienes practican buceo y esnórquel. Sus plataformas de cemento facilitan el acceso al agua y ofrecen espacio para tomar el sol entre las rocas.

A diferencia de otras playas de Menorca, se encuentra en una zona bastante urbanizada. Aunque ha perdido parte del aspecto salvaje, ofrece más servicios y resulta especialmente cómoda para los visitantes.

Cómo llegar

La manera más sencilla de llegar desde Ciutadella es en vehículo privado. El trayecto tiene unos 11 kilómetros y está señalizado con indicaciones hacia la urbanización Cala Morell.

También es posible realizar el recorrido en bicicleta. Durante el verano, otra alternativa es la línea 62 de autobús, que conecta Ciutadella con Cala Morell y las playas de Algaiarens.

La cala dispone de un aparcamiento gratuito en sus inmediaciones. Sin embargo, suele llenarse rápidamente durante los meses de mayor afluencia.

Cuando no quedan plazas, es posible estacionar en algunas calles de la urbanización. En los alrededores también hay restaurantes, bares, tiendas y otros servicios.