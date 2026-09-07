Raquel, electricista: "Llevo 25 años en el oficio y me siguen diciendo, 'mejor que venga tu marido a hacer el trabajo'"

La construcción continúa siendo un sector mayoritariamente masculino, aunque la presencia de mujeres ha aumentado en los últimos años. En 2024, unas 160.288 mujeres trabajaban en esta industria en España, el 11,4% del total de empleados, según los datos recogidos en el texto de partida.

Entre ellas está Raquel López, una electricista de 45 años que lleva un cuarto de siglo dedicada a un oficio que descubrió casi por casualidad.

Su trayectoria no ha estado exenta de interrupciones, especialmente después del nacimiento de sus tres hijos, pero nunca ha dejado atrás una profesión que asegura disfrutar.

Su relación con la construcción comenzó mucho antes de ponerse el primer mono de trabajo. Su padre trabajaba en el sector y ella creció familiarizada con un mundo que, cuando llegó el momento de decidir su futuro, no le resultaba extraño.

Con 20 años se matriculó en un curso de Formación Profesional de Electricidad. Descartó otras opciones porque no se veía trabajando delante de un ordenador y siempre había disfrutado de las tareas manuales.

Su forma de vida

Tras realizar las prácticas en una empresa, Raquel encontró un entorno laboral en el que se sintió integrada. Aquella experiencia fue determinante para continuar por un camino profesional que terminaría compartiendo con su marido.

Ambos son autónomos y pusieron en marcha Instalaciones R&R, una empresa desde la que desarrollan su actividad. Sin embargo, Raquel sigue encontrándose con una situación que considera reveladora: apenas conoce a otras mujeres que ejerzan como electricistas.

Su experiencia también demuestra que entrar en un oficio tradicionalmente masculino no siempre es el principal obstáculo. En su caso, las mayores dificultades han llegado en forma de comentarios de algunos clientes.

"Mejor que venga tu marido a hacer el trabajo", "¿qué vienes a ayudar a tu marido?" o cuestionamientos sobre si tiene suficiente fuerza son algunas de las frases que ha escuchado durante estos años.

Aunque reconoce que este tipo de situaciones pueden resultar incómodas, asegura que nunca han conseguido que abandone su profesión. Haber tenido buenos compañeros durante sus primeras prácticas también contribuyó a que no asociara la construcción con un entorno hostil.

No soy igual para todos

Uno de los aspectos que más le preocupa no procede de los clientes, sino de su propio entorno. Después de 25 años ejerciendo, todavía hay personas que la consideran una ayudante de su marido en lugar de reconocerla como profesional.

Hoy en día, cuando se refieren a mí, sigue siendo mucho el 'bueno, tú le ayudas'. Siguen teniendo ese concepto de que sigues ayudando a tal", lamenta.

La situación le lleva a reivindicar una mayor visibilidad de las mujeres que trabajan directamente a pie de obra. Aunque el número de trabajadoras de la construcción ha crecido, su presencia continúa siendo especialmente reducida en determinados oficios.

Para Raquel, cambiar esta realidad pasa también por acercar estas profesiones a las adolescentes y demostrarles que no existen trabajos exclusivamente masculinos.

Un referente

Con ese objetivo participó en uno de los talleres del proyecto Construimos Juntas, impulsado por Brico Depôt para acercar los oficios de la construcción a estudiantes.

Durante la actividad, alumnas de 3º de ESO pudieron familiarizarse con tareas básicas de albañilería, fontanería y electricidad. Raquel pudo explicarles de primera mano cómo es trabajar en un sector en el que todavía son minoría.

La experiencia tuvo para ella un significado especial porque, cuando comenzó su trayectoria, no tuvo una mujer referente a la que mirar. Ahora quiere que las jóvenes puedan contar con esa posibilidad antes de decidir su futuro.

"Fue súper bonito porque sientes que puedes ser un referente para ellas cuando yo, por ejemplo, no tuve esa figura en mi momento", explica.