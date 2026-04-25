Un carpintero, sobre poner puertas nuevas en casa: "Antes eran 120 euros por unidad, ahora pasan de 250"

Cambiar las puertas interiores de una vivienda ha dejado de ser una reforma menor para convertirse en un gasto relevante dentro del hogar. Lo que hace unos años se resolvía con un presupuesto ajustado, hoy obliga a hacer números con más calma.

Detrás de este encarecimiento hay una realidad que los profesionales del sector llevan tiempo señalando. Los precios han subido de forma sostenida y ya no responden a los estándares de hace una década.

Por qué cambiar puertas es más caro

El aumento de precios no es casual. Según datos de plataformas especializadas como Habitissimo, el coste de cambiar una puerta interior puede situarse actualmente entre 150 y 600 euros, en función del material, el acabado y la instalación.

En la misma línea, Cronoshare sitúa el rango habitual entre 200 y 400 euros por unidad, pudiendo superar los 500 euros en puertas lacadas o de mayor calidad. Por su parte, portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa coinciden en que los precios han subido de forma sostenida en los últimos años.

Estos datos confirman que los más de 250 euros por puerta que mencionan los profesionales ya no son una excepción, sino una referencia habitual en el mercado actual.

Una de las principales razones es la subida de los materiales. La madera y sus derivados han experimentado incrementos importantes desde 2021, impulsados por el encarecimiento de la energía, el transporte y las materias primas.

A esto se suman los herrajes, barnices y acabados, que también han elevado el precio final. Elementos que antes eran estándar ahora incorporan mayor calidad o diseño, lo que repercute directamente en el coste.

Impacto en el presupuesto total

Más allá del precio por unidad, el verdadero impacto se aprecia al calcular el coste total. Un piso medio en España puede tener entre seis y ocho puertas interiores, lo que multiplica la inversión final.

Con los precios actuales, renovar todas las puertas puede situarse aproximadamente entre los 1.700 y más de 3.000 euros, dependiendo del tipo de puerta y los acabados elegidos. Una cifra muy superior a la que se manejaba hace unos años para la misma reforma.

A este encarecimiento también contribuye la mano de obra. Instalar una puerta no consiste solo en retirarla y colocar una nueva. Es necesario medir, ajustar marcos, adaptar premarcos antiguos y rematar correctamente.

Este trabajo requiere experiencia y precisión, lo que ha elevado el coste de los profesionales. Además, la escasez de mano de obra cualificada en oficios como la carpintería ha presionado aún más los precios al alza.

Las tendencias actuales tampoco ayudan a abaratar. Cada vez es más habitual optar por puertas lacadas en blanco, diseños más elaborados o herrajes modernos, elementos que encarecen tanto el material como el proceso de instalación.

En este contexto, los expertos coinciden en que los precios difícilmente volverán a los niveles anteriores. El encarecimiento responde a cambios estructurales del sector y a una mayor exigencia por parte del consumidor.

Por ello, recomiendan comparar presupuestos, analizar materiales y entender cada partida antes de iniciar la reforma. Lo que parece un detalle menor puede convertirse en uno de los gastos más importantes de la vivienda.

Cambiar las puertas ya no es una reforma secundaria. Es una inversión que refleja cómo ha evolucionado el mercado de la construcción y por qué cada vez resulta más caro renovar una casa en España.