Ha entrado en vigor: puedes recibir hasta 12.500 euros en España para reformar el baño o la cocina

Aunque para muchos ciudadanos es desconocido y deciden reformar su cocina o baño siendo ellos mismos los que sufraguen todos los gastos de la obra, se debe saber que existe una serie de subvenciones que ayudan a reducir los mismos, aunque con ciertas restricciones.

Estamos hablando de una serie de subvenciones públicas que se convocan de manera recurrente en todo el país, pero que, sin embargo, pasan desapercibidas para la mayoría de los hogares que realmente se podrían beneficiar de ellas.

Estas ayudas permiten recibir hasta 12.500 euros para reformar el baño o la cocina, si bien en todas las convocatorias se indica que estas obras deben tener un objetivo claro para que se puedan subvencionar.

La finalidad de las obras debe ser la de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la autonomía de las personas mayores o aquellas que tengan movilidad reducida.

Hasta 12.500 euros para reformar tu casa

El marco de referencia de las subvenciones es el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que incluye un programa específico de mejora de la accesibilidad. En este caso, cada comunidad autónoma se encarga de gestionar y convocar sus propias ayudas bajo este programa.

Los límites máximos fijados en el reglamento estatal alcanzan los 12.500 euros por vivienda unifamiliar; 9.000 euros por vivienda en el caso de edificios colectivos, y 6.000 euros como máximo cuando solo se actúa en una vivienda dentro de un edificio residencial.

Estas cuantías conviven con porcentajes de cobertura variables en función de la comunidad autónoma. En cada caso se pueden aplicar porcentajes y un importe máximo determinado, con ejemplos como Logroño y Zaragoza, donde se puede llegar a sufragar el 50% del coste de las obras, en el primer caso con un importe máximo de 8.000 € y en el segundo, de 6.000 €.

Así funcionan estas subvenciones

En el caso de Madrid, nos encontramos con diferentes planes que hay que tener en cuenta si se quiere reformar un cuarto de baño o una cocina recibiendo algún tipo de subvención que ayude a sufragar los gastos de las obras.

El Plan Adapta 2025 del Ayuntamiento tiene como objetivo fomentar la adaptación de viviendas en las que residan personas que padecen de enfermedades raras o discapacidad, mejorando de esta manera su calidad de vida a través de la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de su autonomía.

De forma paralela, la Comunidad de Madrid tiene un programa de rehabilitación propio, con el que en este caso se puede llegar a cubrir hasta el 60% del coste de la obra. En el caso de que un inmueble esté protegido por motivos patrimoniales, es posible acceder a un aumento adicional de hasta 3.000 euros por vivienda.

En el caso de Cataluña, la Agencia de Vivienda convoca distintas subvenciones que están pensadas para poder sufragar los costes de las obras de adecuación en el interior de las viviendas, aunque de forma exclusiva para personas mayores. En este caso, pueden llegar a cubrir el 100% del presupuesto, con un límite máximo de 4.000 euros por vivienda.

En Málaga, la Diputación tiene activo un programa que está destinado a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes, del que se pueden beneficiar quienes realicen obras entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Para poder acogerse a estas ayudas, se debe tratar de actuaciones en cuartos de baño que supongan la instalación de suelo antideslizante, cambio de bañeras por platos de ducha, instalación de apoyos y asideros y adecuación de sanitarios y grifería.

En lo que respecta a la cocina, también se pueden contemplar ayudas para reformar y adaptar la cocina y el mobiliario.

¿Quién puede solicitar estas subvenciones?

El perfil del beneficiario de esta subvención es más amplio de lo que uno pueda imaginar, al menos en la gran mayoría de los casos. Para poder acceder a estas ayudas, deben residir en la vivienda personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y los mayores de 65 años con movilidad reducida.

Asimismo, también pueden hacerlo comunidades de propietarios que deseen adaptar las zonas comunes del edificio. En la mayoría de las convocatorias se exige estar empadronado en el municipio y que la vivienda sea la residencia habitual del solicitante.

En lo que respecta al importe real de la cobertura económica, la ayuda sufraga entre el 60% y el 90% del coste de las obras, aunque en determinados casos especiales, como si se sufre una discapacidad severa o dependencia reconocida, podrían llegar a ayudar a alcanzar el 100% del coste de las obras ejecutadas.

Por otro lado, en lo que respecta a la documentación básica a aportar, en la mayoría de las convocatorias se indica que debe aportarse el certificado de discapacidad o edad, facturas de las obras, acreditación del pago y el boletín del instalador en el caso de instalaciones de gas, agua o electricidad.

Uno de los puntos a tener en cuenta con respecto a estas subvenciones es que, por lo general, no se publican en la mayoría de medios generalistas, sino que lo hacen en tablones de anuncios municipales, páginas de servicios sociales y boletines oficiales. Este hecho provoca que haya miles de personas que no las solicitan a pesar de tener derecho a ellas.