Miguel Gómez, experto en cocinas: "Adiós a la campana tradicional; esta alternativa no ocupa espacio y se limpia fácil"

Placa con extractor integrado en una cocina de diseño contemporáneo. Imagen generada con IA / EL ESPAÑOL

La cocina es una de las estancias más importantes del hogar, ya que con frecuencia es una en la que pasamos más tiempo a lo largo del día. Por su uso continuado, también es una de las más propensas a ensuciarse y, por cocinar en ella, a que se llene de olores de comida.

En aquellos casos en los que se tiene una cocina abierta, el problema llega por olores y humo que pueden llegar a inundar el salón e incluso otras partes de la vivienda, pero existe una forma de evitarlo, que es contar con una campana extractora que pueda cumplir con su cometido a la perfección.

Sin embargo, el problema es que hay ocasiones en las que no es suficiente con la campana de toda la vida para poder conseguir hacer frente a este tipo de problemas. Afortunadamente, ya existen alternativas a las que poder recurrir.

El experto en cocinas Miguel Gómez (@forma_cocinas) ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en la que deja claro que no es suficiente con una campana extractora tradicional para mantener una estancia libre de olores, y prefiere apostar por "esta alternativa que no ocupa espacio, se limpia fácil y ya arrasa en España".

Acaba con los olores y el humo de la cocina

El experto aclara que no existe ninguna campana que elimine los olores por completo, al mismo tiempo que indica que el humo y el olor no se comportan de la misma forma. Mientras que el humo asciende por la temperatura, el olor se expande por el espacio.

Por este motivo, tener una buena campana extractora puede ser una gran opción para deshacerse del humo, pero no para enfrentar esos olores que tanta molestia nos pueden llegar a generar en el hogar.

Por este motivo conviene conocer la que para Miguel Gómez es la mejor opción en la actualidad, y es hacer uso de un tipo de campana que consigue reducir tanto olores como el humo, que son las campanas incorporadas en la placa.

Con este tipo de extracción se puede capturar el humo en origen porque tiene una pequeña zona de acción, evitando de esta manera que, además, el olor se disperse por toda la cocina e incluso al salón si se trata de una cocina abierta.

Se trata de una opción tecnológica vanguardista que está ganando cada vez más presencia en los hogares, ya que permite seguir apostando por un diseño minimalista en la cocina mientras se consiguen eliminar humos y olores de manera eficiente.

El propio experto en cocinas explica que este tipo de campanas crea un escudo protector por los lados y por arriba de la placa de inducción que hace que el olor quede condensado dentro del mismo, y la campana puede filtrarlo mediante carbono.

Por si fuera poco, se trata de una opción que es mucho más sencilla de limpiar que la campana tradicional que durante años hemos encontrado en los hogares, pues no calienta la superficie de forma directa.

Ventajas de las placas con extractor integrado

Las placas con extractor incorporado son más compactas que las placas tradicionales, siendo capaces de atrapar los olores y los humos directamente en el lugar en el que se producen. El sistema de aspiración se pone en marcha de forma automática o pulsando un interruptor.

Para que sea eficaz, hay que asegurarse de que las partes tanto de cocción como de aspiración son suficientes. En este sentido, es fundamental que los filtros sean de calidad, tanto si es un modelo que funciona por extracción como por recirculación.

Estas placas con extractor integrado tienen que aspirar rápido y bien, siendo habitual que los modelos disponibles en el mercado cuenten con varios niveles de potencia para poder elegir. En función del modelo, puede contar con diferentes características para que funcione de manera más silenciosa.

Entre las principales ventajas de optar por este tipo de soluciones, hay que destacar el espacio y diseño. Este tipo de placas son minimalistas, limpias y discretas, ofreciendo una estética moderna que se integra a la perfección con cualquier cocina, especialmente en el caso de las abiertas.

Es especialmente importante en el caso de que se tenga una cocina pequeña o se tenga una isla, porque consiguen liberar espacio y sirven para optimizar al máximo cada centímetro disponible en la estancia.

Por otro lado, destacan por su gran eficiencia, ya que son capaces de capturar olores y humos desde la fuente. Esto implica que no esperan a que se dispersen por toda la vivienda para capturarlos y extraerlos.

Son sistemas que actúan rápidamente desde el origen del problema, y en cocinas abiertas, en las que los olores se expanden con rapidez, se convierten en un gran aliado para evitar tener que lidiar con estos problemas.

El resultado de su uso es una mejor calidad del aire en casa, además de menor grasa en las superficies, menos olor pegado en la ropa y un ambiente más limpio y saludable. Además, en muchos modelos se incluyen tecnologías que no solo eliminan olores, sino que combaten bacterias y alérgenos.

A todo lo anterior hay que sumar su facilidad de mantenimiento, ya que será suficiente con un cuidado regular para que se encuentre en perfecto estado. Las superficies lisas y filtros extraíbles favorecen su limpieza, garantizando que esté en perfecto estado.