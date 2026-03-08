Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 66.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes

El Gobierno de Aragón ha activado una nueva línea de ayudas destinada a rehabilitar viviendas en los pueblos más pequeños y con menos habitantes de la comunidad, con el objetivo de combatir la despoblación y dinamizar el medio rural. En concreto, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) recoge ya un listado de 93 localidades que se han integrado en la convocatoria del denominado Programa 700.

Un nuevo plan que junto con otras líneas de ayudas aprobadas en España, tiene como objetivo impulsar la vivienda pública en entornos rurales y facilitar el acceso a un hogar en condiciones asequibles, especialmente a jóvenes, familias y nuevos residentes interesados en establecerse fuera de los grandes núcleos urbanos. Con ello, el Ejecutivo aragonés pretende no solo recuperar inmuebles en desuso, sino también generar actividad económica y reforzar los servicios básicos en estas pequeñas poblaciones.

Son las comunidades autónomas las encargadas de convocar este tipo de subvenciones y de fijar los requisitos concretos, tanto en lo relativo al tamaño de los municipios como a la cuantía de las ayudas. Es decir, aunque el marco general parte de los planes estatales de vivienda, son las diferentes comunidades las que adaptan las condiciones a su realidad demográfica.

En el caso de Aragón, por ejemplo, las subvenciones para restaurar viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes pueden alcanzar los 66.000 euros por inmueble. Un límite poblacional más bajo si se compara con otras comunidades, donde este tipo de ayudas se extiende a localidades de hasta 5.000 habitantes.

De acuerdo con lo recogido en la convocatoria, la dotación económica prevista para esta línea de ayudas roza los 10 millones de euros, en concreto 9.985.023,35 euros. Además, el 60% del importe se transferirá por adelantado a los ayuntamientos correspondientes, con el fin de que puedan iniciar los proyectos sin tener que asumir toda la carga financiera desde el primer momento.

Las subvenciones previstas en esta línea de ayudas se moverán entre los 50.000 y los 66.000 euros por cada vivienda construida o rehabilitada, dentro de este programa enfocado a los municipios más pequeños. Con esta inyección económica, la previsión oficial es promover alrededor de 800 viviendas públicas en el medio rural, una cifra con la que se busca ampliar la oferta residencial y dar un impulso real a los pueblos con menos población.

Además de este plan, el Ejecutivo aragonés tiene en marcha otra línea de ayudas centrada en la rehabilitación de viviendas para hogares en situación de vulnerabilidad económica. El plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta el próximo 30 de junio.

En este caso, los requisitos económicos se calculan tomando como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), fijado este año en 600 euros mensuales. Es decir, 7.200 euros anuales. A partir de esa base, se establecen distintos límites de ingresos según la composición de la unidad de convivencia.

Otras convocatorias abiertas en España

Más allá de Aragón, otras comunidades autónomas mantienen activas o han anunciado nuevas convocatorias para impulsar también la rehabilitación de vivienda en el entorno rural, cada una con sus propios requisitos, plazos y límites económicos.

En Galicia, la Xunta ha lanzado las "Ayudas para a rehabilitación de viviendas no medio rural 2026", dirigidas a inmuebles situados en 203 concejos de menos de 5.000 habitantes. Estas ayudas cubren hasta el 75 % del presupuesto protegido, con un máximo de 30.000 euros por vivienda. Se subvencionan actuaciones de rehabilitación integral, finalización de obras, ampliaciones o incluso el cambio de uso a vivienda habitual, siempre que el inmueble se encuentre en los municipios previamente incluidos en el listado oficial.

En Extremadura, el Programa autonómico de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural, regulado por el Decreto 177/2025, está orientado a inmuebles ubicados en municipios o núcleos de población de hasta 10.000 habitantes. La convocatoria de 2026 fija el plazo de solicitud entre el 1 de marzo y el 1 de junio.

Por su parte, Castilla y León desarrolla el Programa Rehabitare, una iniciativa centrada en la recuperación de inmuebles en desuso en pequeños municipios para destinarlos a alquiler social. Está financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda o Ordenación del Territorio y busca aumentar la oferta de vivienda asequible en el medio rural.

En Cataluña también existen subvenciones específicas para rehabilitar viviendas situadas en municipios de menos de 500 habitantes y también en aquellos de hasta 1.000 vecinos. Estas ayudas están pensadas tanto para residencia habitual como para viviendas que llevan vacías más de dos años. En algunos supuestos, la cuantía puede alcanzar los 40.000 euros si el inmueble se destina a residencia permanente o si se reincorpora al mercado tras un largo periodo sin uso.

También Castilla-La Mancha impulsa el programa "RetoD", enfocado en incrementar la oferta de vivienda en núcleos con riesgo o intensa población. Este plan combina la compra y la rehabilitación de inmuebles e incluye bonificaciones y ayudas complementarias para facilitar que particulares y ayuntamientos recuperen viviendas en entornos rurales.

Dado que cada autonomía publica sus propias bases reguladoras y establece calendarios diferentes, la forma más eficaz de consultar qué ayudas están abiertas en cada momento es acudir a los portales oficiales de las consejerías de Vivienda o de Medio Rural, donde se detallan porcentajes subvencionables, límites económicos por vivienda y requisitos de acceso.