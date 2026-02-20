Elena del Cerro, madre de 13 hijos: “Compramos 9 litros de leche al día y cambiamos electrodomésticos cada año”

La realidad económica de una familia numerosa extrema: alimentación, energía y organización doméstica en cifras. El testimonio de Elena del Cerro en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, permite analizar cómo se multiplica el gasto familiar en España y qué impacto tienen los hábitos diarios en el presupuesto mensual.

En España, el coste de la vida sigue siendo una preocupación central para miles de hogares. Pero cuando la familia crece hasta cifras poco habituales, la gestión económica cambia por completo.

Ese es el caso de Elena del Cerro, madre de 13 hijos, que ha explicado cómo organizar su economía familiar y cuáles son sus gastos reales.

Según su relato, y tal y como confirma la revista Semana, el gasto mensual del hogar ronda los 12.000 euros, una cifra que incluye alimentación, suministros, ropa y reposición de electrodomésticos.

La magnitud del consumo diario convierte cada decisión doméstica en una cuestión de planificación y ahorro continuo.

El testimonio ha despertado interés porque permite poner en contexto cuánto cambia el coste de vida cuando un hogar multiplica por varias veces el tamaño medio en España.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio por hogar fue de 34.044 euros anuales en 2024, muy lejos de la realidad que describe esta familia numerosa.

La alimentación es uno de los apartados más llamativos del presupuesto familiar. Elena explica que consumen 9 litros de leche al día, además de varios paquetes de pan de molde y compras semanales que rondan los 300 euros. Solo en comida, el gasto mensual supera ampliamente los 2.000 euros.

Esta cifra ilustra cómo la cesta básica se multiplica con cada miembro adicional del hogar. Productos de consumo diario como lácteos, fruta o pan se convierten en compras a gran escala, donde la planificación semanal y la compra en volumen resultan esenciales para mantener el equilibrio económico.

Otro aspecto clave es el uso intensivo de electrodomésticos. En una casa con tantos integrantes, las lavadoras pueden ponerse varias veces al día y el frigorífico funciona constantemente a plena carga.

Elena comenta que llegan a cambiar electrodomésticos cada año debido al desgaste acumulado y el uso continuo.

Los expertos en consumo energético recuerdan que los electrodomésticos representan alrededor del 55% del gasto eléctrico del hogar, siendo la secadora, el lavavajillas o el frigorífico algunos de los que más impacto tienen en la factura. Apostar por equipos eficientes puede suponer ahorros anuales relevantes.

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que pequeños cambios en los hábitos (como programar lavadoras o evitar consumos en standby) ayudan a reducir el gasto energético mensual, algo especialmente importante en hogares donde el consumo es constante durante todo el día.

El gasto en suministros se convierte así en otro gran reto. Agua caliente, electricidad y calefacción se consumen de manera intensiva cuando hay numerosos niños y adolescentes en casa. La eficiencia energética deja de ser solo una opción ecológica y pasa a convertirse en una necesidad económica real.

La logística diaria también influye en el presupuesto. Organizar horarios de comida, coladas y compras requiere una estructura casi profesional.

En este tipo de hogares, la planificación no solo ahorra dinero: reduce desperdicios y permite optimizar el tiempo dedicado a tareas domésticas.

Comparado con la media española, el caso de Elena muestra una realidad paralela. Mientras el gasto anual medio por hogar ronda los 34.000 euros según el INE, una familia tan grande puede superar esa cifra en apenas tres meses, evidenciando cómo el tamaño familiar transforma completamente el patrón de consumo.