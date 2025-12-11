Una experta en calefacción habla del sistema más eficiente: "El valor tiene que llegar a 4 en la etiqueta energética"

Hoy en día, los sistemas de calefacción más eficientes combinan ahorro energético, bajo consumo y menor impacto ambiental. Entre los más destacados se encuentran la aerotermia, el suelo radiante, la biomasa, y las bombas de calor de aire.

En consecuencia, Ana Rodríguez, ambientóloga y creadora de contenido en TikTok a través de su cuenta @diariodeunaambientologa cuenta lo siguiente: "Y ahora que empieza a hacer frío de verdad, puede que te hayas planteado buscar un sistema de calefacción, y no sepas cuál". Por eso, ella cuenta que en uno de sus videos habló de la selección de los más eficientes.

"Si te decides por uno de ellos, como puede ser la bomba de calor, te dejo dos cosas en las que tienes que fijarte para decidirte por uno. La primera cosa en la que tienes que fijarte es en el SEER, la cantidad de frío que nos da la máquina por cada kilovatio, es decir, por cada un kilovatio de electricidad que consume, nos da 6,1 de frío".

"En el caso del SCOP es al revés, es decir, es la cantidad de calor que nos da la máquina por cada kilovatio, es decir, que por un kilovatio, en este caso no da 5,1 de calor. Como os dije, este es uno de los sistemas más eficientes.

"De hecho, con valores a partir del 4 ya es bastante eficiente, pero actualmente existen tecnologías muchísimo más potentes y más eficientes. Esto lo podéis ver en la etiqueta energética de cualquier sistema de climatización".

La ambientóloga Ana Rodríguez pone el foco en una de las decisiones más importantes que se toman al elegir un sistema de calefacción: entender los valores reales de la eficiencia energética. Ella parte de una situación muy común (cuando llega el frío y toca decidir qué sistema instalar) y advierte de que muchas personas eligen sin saber realmente cuál consume menos y cuál ahorra más a largo plazo.

Cuando habla del SEER, se está refiriendo a la eficiencia en modo frío. Este valor indica cuánto frío es capaz de generar una máquina por cada kilovatio de electricidad que consume. Si un equipo tiene un SEER de 6,1 como ella menciona, significa que por cada 1 kWh de electricidad que pagas en tu factura, el aparato te entrega 6,1 kWh de frío.

Esto demuestra que no toda la energía que disfrutas la estás pagando, ya que gran parte se extrae del aire exterior gracias a la tecnología de la bomba de calor.

En el caso del SCOP, ocurre lo mismo pero aplicado a la calefacción. El SCOP mide cuánto calor produce la máquina por cada kilovatio eléctrico consumido. Si el valor es de 5,1, como explica Ana, esto quiere decir que por cada 1 kWh que pagas, la máquina genera 5,1 kWh de calor.

Este es el motivo por el que la bomba de calor es actualmente el sistema de calefacción más eficiente que existe: multiplica la energía que consume.

De la misma forma, uno de los mensajes más importantes que lanza la experta es cuando afirma que a partir de un valor de 4 ya estamos hablando de sistemas bastante eficientes. Esto es clave porque marca un umbral claro para el consumidor: por debajo de 4, el ahorro no es tan interesante; por encima de 4, el sistema empieza realmente a ser rentable.

También es muy relevante cuando señala que toda esta información se puede comprobar fácilmente en la etiqueta energética. Es decir, no hace falta ser técnico para saber si un sistema es bueno o malo: basta con mirar el SCOP y el SEER en la pegatina del equipo.