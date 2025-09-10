Álvaro Pedrera, experto en plantas, no se corta: "Hasta las más resistentes mueren si haces esto"

El auge de las plantas de interior ha convertido a muchos hogares en auténticos pequeños jardines urbanos. Sin embargo, esa pasión suele venir acompañada de un error común que termina por arruinar hasta a las especies más resistentes: el exceso de riego. Así lo advierte el experto Álvaro Pedrera en un vídeo reciente publicado en su cuenta de Instagram.

"Hasta las plantas más resistentes se mueren si haces esto", comienza diciendo Pedrera al inicio del vídeo. Según explica, incluso esas especies que gozan de fama de indestructibles terminan marchitándose cuando no se atiende correctamente a sus necesidades reales de agua.

En un tono didáctico, el especialista señala que, si se ha muerto una de esas plantas conocidas por su resistencia, "tienes un problema serio. Y lo tienes tú, no la planta". A este comportamiento lo denomina "síndrome del pez ahogado".

De acuerdo con su experiencia, "el 90% de las plantas de interiores se mueren por exceso de agua". Este fenómeno se produce, apunta Pedrera, porque muchas personas piensan que "más agua es mejor". Sin embargo, esa mentalidad lleva a regar con demasiada frecuencia o a empapar la tierra en exceso cada vez que se riega.

En el vídeo, el experto detalla dos patrones dañinos de riego: hacerlo varias veces en menos de dos semanas, o bien regar cada dos semanas pero saturando el sustrato de agua.

En ambos casos, el resultado es el mismo: la planta termina asfixiada. "Una planta resistente lo es justo porque necesita poca agua. Así que con esa mentalidad, la matas", advierte.

La confusión es tan habitual que, según Pedrera, recibe mensajes a diario de personas convencidas de no estar regando demasiado. Sin embargo, tras hacerles unas cuantas preguntas, descubre lo contrario: "me escribe gente todos los días jurándome que no estaban regando mucho. Y cuando les pregunto un par de cosas, estaban regando mucho".

Las plantas más resistentes

No hay lugar a dudas que las plantas alegran cualquier rincón de la casa aportando vida y frescura, incluso en los espacios más reducidos.

Sin embargo, mantenerlas saludables puede convertirse en un desafío, especialmente cuando las altas temperaturas del verano comienzan a ceder y los cambios de estación alteran sus necesidades de riego y luz.

En este sentido, Ignacio Guío, experto en jardinería y creador de contenido especializado, ha compartido un listado de especies que continúan siendo resistentes incluso cuando el clima empieza a suavizarse, perfectas para quienes quieren mantener sus hogares verdes sin dedicar demasiado tiempo al riego.

"¿También se te mueren las plantas en verano? Puede ser que no tengas las correctas", advierte Guío, recordando que elegir la especie adecuada es clave para que las plantas sobrevivan incluso en los días más cálidos.

Según explica, algunas de ellas pueden resistir entre 10 y 15 días sin agua, aunque con la llegada del otoño se recomienda reducir ligeramente los intervalos de riego para acompañar el cambio de estación.

Un claro ejemplo de ello es la Sansevieria, conocida también como lengua de suegra, especialmente la variedad Trifasciata Moonshine.

Esta planta es capaz de almacenar agua en sus hojas, lo que le permite resistir largos periodos de sequía y adaptarse a distintos niveles de luz, desde luz indirecta brillante hasta rincones más sombríos. Guío destaca que, aunque el verano esté terminando, esta especie seguirá siendo fácil de mantener durante los próximos meses.