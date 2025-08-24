La mansión de Eva Longoria (50 años) en Marbella, con más de 500 m² y siete baños: “Es mi oasis familiar”

Eva Longoria ha encontrado en Marbella un refugio de paz para su familia, lejos del ritmo frenético de Hollywood. Esta elegante mansión, dotada de siete baños, gimnasio y piscina cubierta, se ha convertido en "su oasis familiar", un espacio de confort y tranquilidad para compartir con quienes más quiere.

Tras años buscando el lugar perfecto, la actriz compró esta propiedad en 2023 con solo un día para decidir, gracias a la ayuda de su amigo arquitecto Nicolás Escanez. Desde entonces, el hogar ha sido objeto de una reforma integral, transformándose en un lujo moderno adaptado al estilo de vida que deseaba.

Este santuario tiene todo lo necesario para el descanso y entretenimiento: múltiples baños, áreas de ocio, espacios para el deporte y la relajación, así como un diseño que prioriza la comodidad sin renunciar a la elegancia. Un verdadero retiro a la medida de su familia.

Cuando Eva Longoria abrió las puertas de su mansión en Marbella, describió el lugar como "mi oasis familiar", y no es para menos. Construida con una arquitectura contemporánea y luminosos espacios abiertos, esta residencia está pensada para el disfrute y la conexión familiar. Desde la cocina (con una gran isla donde compartir momentos) hasta el cine privado, cada rincón respira sofisticación y calidez.

La vivienda, ubicada cerca de Puerto Banús, fue adquirida tras una búsqueda intensa: "Vi varias casas, pero ninguna era lo que quería. Hasta que encontré esta, y la compré el mismo día", reveló Longoria. La transformación a través del diseño de Nicolás Escanez potenció el carácter de este lugar de retiro, mejorando su estética sin perder funcionalidad.

Entre las amenidades se cuentan siete baños, lo que facilita la vida familiar y el recibimiento de invitados, junto a un gimnasio completo y una piscina cubierta que permite mantener el ritmo saludable incluso sin salir de casa.

Los espacios exteriores y la estructura interior han sido diseñados para fomentar la convivencia. La cocina es el centro del hogar, ideal para cenas informales o charlas al atardecer. Y el salón, con su luminosidad natural, invita a la relajación. Todo ello enfatiza la atmósfera de hogar acogedor y sofisticado.

La fachada de la casa. A. G.

El entorno de Marbella, con su clima cálido, su cultura tranquila y su estilo de vida pausado, fue un gancho irresistible para Longoria. En contraste con Los Ángeles, ella valora especialmente la calidad de vida que ofrece España, donde prioriza momentos disfrutados en familia, el deporte, la buena gastronomía y el descanso.

Uno de los aspectos que más ha resaltado Eva Longoria es que su mansión de Marbella está pensada para la vida en familia. No se trata únicamente de un espacio de lujo, sino de un hogar donde su hijo Santiago puede crecer rodeado de naturaleza, tranquilidad, con zonas de juego y espacios al aire libre.

El gimnasio privado y la piscina cubierta se han convertido en lugares clave de su rutina diaria, ya que la actriz mantiene un estilo de vida saludable y activo. Además, al tener todas estas comodidades en casa, asegura que no necesita salir para disfrutar del deporte y el bienestar.

Entre los detalles más comentados de la residencia destacan sus siete baños, cada uno diseñado con acabados de alta gama y un estilo moderno que combina mármol, maderas nobles y elementos de última tendencia. La luminosidad natural es otro de sus puntos fuertes, ya que grandes ventanales conectan el interior con el entorno mediterráneo.

Casa Marbella. D.R.

El cine privado, por su parte, refleja la pasión de Longoria por el séptimo arte. Allí disfruta de proyecciones íntimas junto a familiares y amigos, en un ambiente exclusivo que pocas casas pueden ofrecer. Todo ello refuerza la idea de que su mansión es un refugio personal y profesional al mismo tiempo.

La elección de Marbella no es casualidad. Esta localidad malagueña se ha convertido en uno de los puntos de referencia para celebridades de todo el mundo gracias a su clima templado, su gastronomía mediterránea y su oferta cultural y deportiva.