'Stashing': la tendencia creciente de mantener vidas paralelas en la pareja

En el inicio de una relación existe esa sensación de emoción de las primeras etapas, las mariposas y la alegría de la ilusión de conocer a esa persona especial más en profundidad. Pero también es uno de los momentos más complicados, sobre todo en lo que respecta a cómo y cuándo integrarse uno en la vida del otro.

[¿Eres el plan B de tu pareja? Descubre si te están haciendo 'benching']

¿Cómo saber cuándo deberías conocer a sus amigos? ¿Y a sus padres y familia? ¿Estáis pasando demasiado tiempo juntos y deberíais tomaros un poco de espacio o hay demasiada distancia?

Respetar los tiempos de cada uno es primordial, pero ¿qué sucede si la relación se alarga y aún no te ha presentado a las personas que forman parte de su vida? ¿Sientes que te está ocultando algo? Puede que estés siendo víctima del conocido como stashing.

¿Qué es el stashing?

El stashing suele producirse dentro de la pareja y cuando uno de los dos miembros de la pareja no se integra en la vida de la otra persona, sobre todo en lo que respecta al ámbito familiar, laboral y sobre todo social. Algo que actualmente suele ser incluso más común a través de las redes sociales, donde uno de los miembros de la pareja oculta deliberadamente a la otra persona en sus perfiles de redes sociales.

[¿Qué es el 'boyfriend air', la nueva teoría de pareja que triunfa en TikTok?]

No obstante, es importante señalar que no necesariamente porque una persona oculte a otra en redes sociales signifique automáticamente que se trata de stashing, ya que cabe la posibilidad de que simplemente quiera respetar esa parte de la vida privada y no compartirla con sus seguidores.

El problema real y el verdadero stashing lo encontramos realmente en esa intención premeditada de esconder a la otra persona o la propia relación amorosa en el día a día y en los entornos sociales.

¿Cómo identificar el stashing?

Una de las formas más claras de saber si se está sufriendo stashing es pensar si esa persona ha presentado a su pareja a alguien, ya sea algún conocido, amigo o amiga o familiar. Si además esa presentación en su círculo social no deja de alargarse en el tiempo y todo son excusas para seguir alargándola, lo más probable es que nos encontremos ante un evidente caso de stashing.

[¿Eres el plan B de tu pareja? Descubre si te están haciendo 'benching']

Si esa persona además evita acudir con su pareja a lugares concurridos en los que puedan producirse encuentros sociales, lo más probable es que se trate de stashing.

Si has experimentado cualquiera de estos dos comportamientos y tienes sospechas de que el stashing pueda estar detrás de todos esos comportamientos, lo mejor será que se lo comuniques a tu pareja para poder aclarar la situación y a la vez transmitirle el malestar y los sentimientos que esa actitud provoca en ti.

¿Por qué se produce el stashing?

Si ya has identificado el stashing, puede que te preguntes por los motivos que podrían esconderse detrás de este comportamiento. Una de las posibles explicaciones, es que quizás la persona que lo hace no se tome tan en serio la relación de pareja o simplemente aún no haya decidido si quiere estar en una relación formal. Precisamente por esto, es importante que ambos seáis claros y sinceros en vuestros sentimientos y en el camino que queréis llevar en la relación.

['Haunting': así es la variación del ‘ghosting’ que sufren algunas parejas]

También podría ser el caso de que esa persona quiera mantener una relación abierta un tiempo, para conocer a personas y decidir si quiere o no entablar una relación, pero también podría implicar que no piensa en mantener esa relación a largo plazo. Si sospechas que esta puede ser la causa, no dudes en dejar claro a tu pareja lo que buscas en la relación, lo que quieres y necesitas.

Si por el contrario, hace tiempo que te encuentras en una relación seria y ha pasado mucho tiempo pero aún así has identificado los patrones del stashing, quizás haya llegado el momento de replantearte si realmente quieres o merece la pena seguir en esa relación. Puede que no os encontréis en la misma etapa y sientas que tus esfuerzos y tiempo no son correspondidos como esperas.

Sigue los temas que te interesan