Así nos influye la iluminación de las tiendas: "La luz cenital te hace más fea. Es pura psicología"

Raquel Gutiérrez (Madrid, 1990), arquitecta de formación, es la directora de VboSpagna, el estudio de iluminación donde empezó de becaria en segundo de carrera. “La luz es muy importante. Puede transformar un espacio estático”.

Ha proyectado la iluminación de tiendas de Valentino, Bottega Veneta, Zara, Máximo Dutti y todas las de Loewe. Los restaurantes Zuma, Kabuki, Martín Berasategui, Hotel Akelarre y todos los del Grupo Paraguas. La sala de subastas Chrysties o el alumbrado del edificio Villa de París, entre cuyos propietarios se cuentan Julio Iglesias, Rafael Nadal y Marta Ortega.

Raquel sorprende por su juventud y su profesionalidad. Me recibe en el estudio. Ahí, uno aprecia lo que es una buena iluminación. Aprovecho para pedirle unos consejos.

¿Consultora lumínica o diseñadora de iluminación?

A mí me gusta decir consultora lumínica o simplemente arquitecto.

Tal y como está el coste de la luz, ¿por qué gastar más en una consultoría lumínica?

Precisamente por ello. Cuando contratas una consultoría lumínica lo que haces es optimizar puntos de luz. No por tener más puntos de luz va a estar mejor iluminado un espacio. Tendemos a ser bastante sutiles, aunque sin dejar las cosas a oscuras.

Te sorprendería la normativa en oficinas, en iluminación de fachadas, ahora un tema muy controvertido... Realmente lo necesario es menos de a lo que, por educación, estamos acostumbrados, incluso como arquitectos. Te enseñan a iluminar uniformemente todo y eso hace que el gasto sea mayor.

¿Cómo reduciría el consumo?

Viendo si realmente todos los puntos de luz que tienes en tu casa son necesarios. Hoy en día, con la tecnología de Apple, Siri, Ikea -da lo mismo-, tienes formas de optimizar la regulación de la luz. Estamos acostumbrados a tener todo al 100%. Si programamos para que esté al 20% de día y al 60% de noche, se baja el consumo una barbaridad.

¿Bombillas led o halógenas?

Una bombilla led es mucho más eficiente que una halógena. La tecnología va mucho más rápida que nosotros, que estamos permanentemente formándonos.

Estamos acostumbrados a ver techos como un colador con focos halógenos. Sin meterme en criterios estéticos, con un foco de led optimizas mucho más. Y, si es regulable, todavía más. Así, cuando está amaneciendo, la bombilla se enciende en un porcentaje bajito. Tu cuerpo también se tiene que acostumbrar.

Raquel Gutiérrez. ®Ale Mengale

¿Debería seguir la iluminación artificial el ciclo circadiano natural?

Sí. De hecho, hay muchas empresas de índole sanitario y de oficinas, vivienda también, que lo hacen.

Ahora se habla mucho del bienestar del trabajador y del paciente. Si sigues el ciclo circadiano, acostumbras al cuerpo a esos parámetros. Cuando te despiertas, no tienes la luz de mediodía. Debería ser lo mismo con la luz artificial. Igual que en un hospital, deberías tener la capacidad de adecuarte poco a poco para no desorientarte. En una oficina, lo mismo.

¿Por qué es tan importante la iluminación?

Porque es el recurso que probablemente más utilizamos. Está presente en todos los momentos de tu vida. Tanto la luz como la sombra. Vives adecuándote a la iluminación. La iluminación artificial debería adquirir el mismo papel que adquiere la luz natural. Deberíamos ser capaces de optimizar los recursos que tenemos.

¿Cuándo entra en un lugar, lo primero en que se fija es en la iluminación?

Sí, por defecto personal.

¿Y en seguida piensa qué cambios introduciría?

Sí, es algo intuitivo. Por eso me gusta que me dejen aconsejar. Es como un TOC ya. Es obsesivo pretender que todo esté bien iluminado.

¿En general cree que los sitios están bien o mal iluminados?

Creo que cada vez hay más cultura, sobre todo en el mundo del ocio. Ojalá fuera igual en el mundo hospitalario, laboral, universitario… Cuando doy clases siempre pongo los mismos ejemplos. No se piensa que son personas las que habitan los espacios.

¿Cómo pasó de la arquitectura a la consultoría lumínica?

Cuando empecé la carrera ya estaba trabajando como becaria en este mundo; aquí, de hecho. Observé que grandes arquitectos tenían la inquietud de que su arquitectura se viera mejor y se involucraban en el diseño de producto. Y así enfoqué en segundo de carrera mi trayectoria.

"Hay ciertos establecimientos o firmas de ropa que lo que quieren es que tu mente diga: no me lo pruebo aquí, me lo probaré en casa"

¿En un restaurante influye la iluminación en el precio de la carta?

Yo diría que sí, porque la iluminación realza lo que tienes alrededor. Además, una buena iluminación suele ir acompañada de arquitectura e interiorismo buenos. Esto se refleja en la carta.

Ahora hay algunas empresas de restaurantes para jóvenes cuyas cenas y comidas se alargan en copas. Si te fijas, bajan la cantidad de luz para incitarte a tomar una copa.

Su equipo ha diseñado muy distintas tiendas de ropa: Zara, Loewe, Valentino… ¿Cuál sería la mayor diferencia de iluminación entre una marca y otra?

Cada firma lleva como adherido a su ADN un estilo, tanto de arquitectura como de la cantidad de ropa expuesta y de iluminación. Más allá de la cantidad de focos más o menos bonitos, tienes un ritmo, una cantidad de iluminación y una forma de acentuar las piezas; muy distinta en una tienda enfocada a jóvenes que en una tienda del sector lujo.

La jerarquía te la marcan tanto la arquitectura como la luz. Tus ojos van a ver casi lo que el dueño de la tienda quiere que veas. Hay mucho de psicología y merchandising. Se nota mucho.

¿Por qué en unos probadores nos vemos bien y en otros fatal?

Después de trabajar con marcas de distinta índole, creo que es un tema de marketing. Hay ciertos establecimientos o líneas de grandes firmas de ropa que lo que quieren es que tu mente diga: no me lo pruebo aquí, me lo probaré en casa. Tienen estudiado que un porcentaje de gente no devuelve.

Los fabricantes de espejos también tendrán que pronunciarse. Lo bonito es que nosotros somos complementarios de muchísimos gremios. Una luz cenital te hace más fea, te marca las ojeras… Es pura psicología. Nosotros ponemos en los espejos luz frontal, sobre todo en vivienda. Lo tenemos muy estudiado. Es sota, caballo y rey. La luz frontal sin luz de techo te hace verte mejor. Más plana, porque no te hace sombra.

Raquel Gutiérrez durante la entrevista. María Marañón

¿Qué opina del alumbrado público?

Que se ciñe a las normativas de cada comunidad. Convendría, si no invertir en sustitución porque algunos utilizan halogenuros que tienen una eficiencia alta, sí invertir en optimizar. Habría que replantearse si es necesaria tanta cantidad de luz.

¿La luz es esencial para nuestro estado de ánimo?

Sí, tanto la natural como la artificial. La falta de luz está asociada a más casos de depresión.

Nos podría dar unos consejos básicos para iluminar el salón de la casa.

Primero, ilumina lo que quieres que se vea. Parece una tontería, pero si quieres resaltar tres cuadros intenta ponerle un poco de énfasis y luego ten siempre una luz de apoyo de lectura. Tu casa no es un edificio público. Con que tengas una luz suficiente para ver y no tropezarte…

¿Luz de techo o de pie?

Yo, en la casa, cuyos espacios se usan para relajarse, soy partidaria de no tener nada en el techo, salvo algo decorativo que quieras iluminar o para la mesa de comedor. En los proyectos se suelen poner focos por inercia para iluminar cada área y realmente nadie quiere una luz sobre la cabeza en el sofá. Puede ser una lámpara de mesa.

Además, en muchos casos, acaba siendo el electricista quien toma las decisiones. A lo mejor te cuesta menos pagar una consultoría que pagar todos los puntos de luz. Nosotros tenemos una modalidad de consultoría en la que te hacemos el proyecto y te aconsejamos el producto. Si quieres, puedes ir a Leroy Merlín a comprarlo.

"No deberías tener la misma intensidad de luz las ocho horas al día"

¿El dormitorio?

Todos estos consejos son si tienes la suerte de tener luz natural. En el dormitorio cuanta menos luz, mejor. Una lámpara en la mesilla. Ten un foco siempre, lo que se llama de emergencia, por si tuvieras que buscar una tuerca o un pendiente en el suelo, pero que esté separado de la luz que usas cada día, en otro enchufe. Además, es muy fácil controlarlo desde el móvil. Hay recursos de optimización en todas partes. Sólo hace falta saber utilizarlos.

¿El lugar de trabajo?

Conviene utilizar fuentes de luz de calidad para evitar el parpadeo de luz que da dolor de cabeza. Luz regulable, porque no deberías tener la misma intensidad de luz las ocho horas al día. Y, si puede ser (que se puede porque el coste no es muy alto), el tono. Una luz más fría por la mañana, sin pasarnos- ni azul ni amarillo- sería lo ideal.

Es importante que tengas más de una luz. Si solo tienes la del escritorio y cuando levantas la vista el espacio está a oscuras, te va a doler la cabeza. Aquí sí tienes que iluminar el contexto en el que estás. En general, la casa no está adecuada para el trabajo y, ahora con el teletrabajo, hay que adecuarla.

¿Qué tipo de jefa es usted?

Eso habría que preguntárselo a mi equipo. Llevamos muchos años juntos. Creo que todos compartimos esa pasión por este trabajo, que es un poco peculiar. Tienes la suerte de ver tantísimos proyectos que no te sueles quedar estancado.

No es fácil imaginarte la luz. Es tan intangible… Tienes que ser capaz de explicárselo a un cliente, ya sea un señor de 70 años que viene a hacerse la casa o a un estudio nuevo de arquitectura que son super jóvenes. En la carrera no te enseñan a iluminar.

¿Qué dice a sus alumnos de arquitectura el primer día de clase?

Que probablemente no son conscientes de la importancia de la iluminación. Me gusta pedirles que cojan un proyecto que hayan hecho y se lo imaginen de noche. Y se sorprenden, porque no se lo imaginan. Gran parte de la vida es de noche.

