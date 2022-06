Pils Ferrer, arquitecta y artista: "Busco que el observador piense y diga 'esto es un lechufante'"

Pils Ferrer es una arquitecta de profesión y artista por vocación madrileña que ha revolucionado el mundo del arte, analógico y digital, con la técnica del collage.

Se hizo popular en Instagram y ya ha trabajado con firmas tan importantes como Chanel, Rabat y Zadig & Voltaire. Nos atiende con una sonrisa, desprendiendo energía, positivismo y vitalidad. Algo que transmiten todas sus obras.

Ferrer tiene vocación artística desde pequeña, "hacía manualidades todo el día". Jugaba a montar coches mecanos, hacía sus propios perfumes machando ella misma las flores, pintaba mucho y también tocaba el piano.

La artista y arquitecta Pils Ferrer.

Siempre había pintado mucho en el colegio y se llegó a apuntar un año a clase de pintura. Pero recuerda que no le terminaba de convencer. "Me gustaba más hacer una cosa y pasar a la siguiente y no gastar dos semanas en un solo óleo, porque soy bastante inquieta".

Ya en la universidad, a la hora de presentar proyectos elegía hacer maquetas, trabajar con las manos. En ellas introducía fotografías, texturas... "Sería un inicio de la técnica del collage para mí".

El collage es su técnica preferida. "Es una superposición de elementos y esos pueden ser cualquier cosa. Puedo meter fotografía antigua, pintar por encima, puedo coser. Es una técnica tan versátil que me apasiona".

Nos cuenta que hace mucho digital, pero también ha hecho dos exposiciones de analógico. "Lo que me apetece es salirme del papel, las texturas, incluso con las sombras, porque al final si pegas un objeto según la luz va a generar una sombra u otra. Entonces me parece una técnica muy versátil y completa".

Todas sus obras tienen algo en común, son muy coloridas, divertidas y buscan hacer pensar al observador. "Me encanta hacer pensar al observador. Que se quede mirando y diga 'esto no es un elefante, es un elefante-lechuga, es un lechufante. Me gusta conectar con el observador, sacarle una sonrisa y hacerle pensar".

A Pils Ferrer le inspiran personas muy diferentes. A la hora de dibujar le gustan especialmente Toulouse-Lautrec y Egon Schiele. También le encanta Hedy Lamarr. "Era de las más guapas de Hollywood, que era además de guapa, igual de lista, empezó a desarrollar la técnica del WiFi".

Otra de las personalidades que le inspiran es Leandra Medine, una columnista neoyorquina, que también es humorista. Y Coco Chanel, una mujer adelantada a su tiempo. También su bisabuela, una mujer totalmente avanzada a su época. "Este tipo de mujeres me ha llamado siempre atención".

Estudió Arquitectura porque podía combinar las matemáticas y la física con el arte. "Estaba entre Ingeniería, Bellas Artes y Arquitectura, me decanté por la última porque en esta carrera puedo aunar todo lo que me gusta".

El diseño de un comedor de Pils Ferrer.

También trabaja en el estudio Galán Sobrini Arquitectos, donde se dedica a proyectos de vivienda. "Por ejemplo, un cliente puede venir con una parcela y pedir que construyamos la casa desde cero". Aunque también hacen reformas.

"Dinamitamos la casa y la hacemos por dentro. Es empezar a hacer la configuración, la distribución, por la casa igual que las personas y las modas no son lo que eran antes. Por ejemplo, las cocinas estaban al final de la casa, en un sitio más oscuro y ahora tienen muchísimo protagonismo".

Comenta que primero hacen la redistribución de la vivienda, después eligen los acabados y diseñan todo. "Pero también, si el cliente se anima y nos deja, podemos diseñar las lámparas, alfombras...".

Explica que las razones por las que le gusta tanto la vivienda son la oportunidad de ir hasta el detalle y la duración de los proyectos. "Los proyectos de vivienda están terminados más o menos en un año, un hospital, sin embargo, son cinco".

Entonces ¿cómo compagina ambos trabajos? Entre risas, Pils Ferrer responde que "durmiendo poco". Entró al estudio a jornada completa y se la redujo. "Estoy por la mañana en el estudio y por las tardes me dedico a lo mío, que ya está siendo muy demandante. Estoy en un punto que va a ser decisivo".

La artista y aquitecta Pils Ferrer.

Su última exposición fue en marzo. "Hice turnos a todo el mundo como si fuera guía de museo y fui explicando la exposición. No lo tenía pensado, pero luego dije 'a mí me gustaría que me lo explicara el artista'". No planea hacer una nueva hasta dentro al menos de un año.

Recientemente, han salido las cajas de perfume que diseñó para Zara, con quienes está encantada de haber trabajado. "Han sido muy respetuosos con mis diseños. No me han hecho prácticamente cambios y dije 'qué maravilla, ojalá trabaje un millón de veces con ellos".

Hoy tiene tres proyectos confidenciales entre manos: un mantel para un proyecto gourmet, otro trabajo con una marca de móviles y unos cuadros para un hotel de Madrid.

En diez años le gustaría seguir compaginando la arquitectura con el collage. "Creo que cada uno me aporta algo diferente".

Ferrer considera que la arquitectura siempre va a estar ahí, pero el collage va a evolucionar. "Siempre se van a dar casas, pero igual sí que sigo creciendo como artista. Sí que me gustaría entrar en la gran escala, el gran formato de arte y estar con un par de proyectos de arquitectura al año".

En cualquier caso, es consciente de que pueden pasar muchas cosas que cambien su rumbo. "Intentaré estar a la altura de las modas y reinventarme para seguir llegando a la gente".

