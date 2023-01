Escalada 'indoor': el deporte más 'it' para entrenar todo el cuerpo y superar tus límites

La escalada indoor se ha convertido en el deporte 'it' del momento. Cada vez son más las mujeres que deciden iniciarse en esta práctica deportiva, tan beneficiosa para cuerpo y mente. De hecho, ya ocupan la mitad de las vías de los rocódromos españoles.

Llegamos a Sputnik Climbing Las Rozas (Madrid), el centro de escalada más grande España, que abrió sus puertas en 2021. Cuenta con 4.000 metros cuadrados de superficie y hasta 20 metros de altura.

Según atravesamos la puerta, vemos una larga fila de personas de distintas edades que hacen cola para pagar la entrada y, en algunos casos, alquilar el material. Avanzamos hacia la derecha hasta llegar a una pequeña cantina llena de familias y grupos de amigos. Nos quedamos fascinadas mirando a través del cristal a decenas de escaladores trepando por las inmensas paredes.

La periodista Paloma Garrido entrevistando a la directora Eva Yuste. Laura Mateo

Allí nos recibe Eva Yuste, la directora del centro, que nos asegura que este puesto le permite combinar trabajo y pasión. Ella descubrió la escalada cuanto tenía dieciocho años, aunque matiza que siempre había tenido ganas de trepar. Comenzó apuntándose a un club de montaña, empezó a escalar y conoció a un grupo de personas que le llevaron a Sputnik.

Por aquel entonces era una empresa de guías de montaña y fue hace seis años cuando se montó el primer rocódromo, que es el de Alcobendas.

Precisamente en ese 2016 fue cuando ella comenzó a formar parte del equipo. "Poco a poco esto ha ido creciendo y los que arrancamos hemos ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Desde hace un año estamos aquí y yo empecé esta nueva andadura como directora del centro y la verdad que es un lujo trabajar aquí".

Eva Yuste en la zona de vías de Sputnik Climbing de Las Rozas. Laura Mateo

La empresa cuenta con unos doscientos trabajadores repartidos en los tres centros: el de Las Rozas, el de Alcobendas y en noviembre abrieron el tercero en Berango (Vizcaya). Este año abrirán el cuarto en el centro de Madrid, cerca de la zona de la M-30.

Respecto a la presencia de mujeres apuntadas como socias, Yuste nos cuenta que ellas son el 47%, prácticamente la mitad. Y recuerda que cuando comenzó a escalar eran muy pocas: "Lo normal era que fuésemos una o dos en una clase de diez".

Nos dice que ahora prácticamente la relación es de 50-50 porque son espacios muy cómodos. "Es un espacio muy seguro, en el que todo se comparte". En cuanto a la plantilla, el porcentaje es prácticamente igual. "Nosotros buscamos una persona que haga bien el trabajo".

La retención de talento forma parte del ADN de Sputnik Climbing. La diversidad generacional y las facilidades de conciliación son dos principios de la compañía, que se materializan en forma de un equipo compuesto por profesionales veteranos y jóvenes talentos y una jornada laboral de cuatro días para todos los empleados (incluida hostelería). Este valor diferencial ayuda a atraer y retener el talento.

Eva Yuste, directora de Sputnik Climbing Las Rozas, en la cafetería del rocódromo. Laura Mateo

Cuerpo y mente

De este deporte que triunfa entre las mujeres se dice que es uno de los más igualitarios. Yuste explica que en parte es porque en la escalada lo importante no es solo la fuerza física, también lo son el equilibrio, la coordinación, la forma en la que se coloca el cuerpo…

"Es verdad que a medida que vas progresando y cuando la gente va teniendo un nivel más alto, más fuerza se necesita, pero la adquieres como en cualquier deporte. De arranque tienes que estar tranquilo, utilizas el equilibrio, tienes que pensar, coordinar, es un deporte muy completo. Por eso desde el primer día disfrutas, porque no necesitas un nivel muy alto".

La periodista Paloma Garrido escalando en la zona de boulder. Laura Mateo

La escala, físicamente, beneficia a todo el cuerpo. "Te hacen falta las manos, los brazos, como el centro de gravedad está en el abdomen, también se utiliza…". Además, necesitas resistencia si quieres llegar a lo más alto. "Aquí las vías llegan a los 20-21 metros". También requiere mucha concentración.

Por otra parte, es un deporte para compartir. "La persona que está abajo te está animando porque no es un deporte competitivo, es un deporte muy personal, que da igual si eres alto o bajo o la forma física, porque cada uno va a mover el cuerpo de una manera".

La periodista Paloma Garrido en la zona boulder. Laura Mateo

Destaca que es muy divertido. "Es como si estuvieras haciendo un rompecabezas, eliges un nivel y dices 'tengo que seguir el blanco o el rojo' y eso es divertido". Por eso, entre otras cosas, es un deporte que está en auge.

Según Eva Yuste, las Olimpiadas de Tokio 2020 fueron un punto de inflexión para que se diera a conocer este deporte, que ya estaba creciendo. "Cuando abrimos el centro de Alcobendas en 2016 ya estábamos llenos, porque cuando se va descubriendo la gente se lo va contando a su entorno. Hay pocos espacios en los que puedas compartir un deporte con gente que acaba de empezar". Es un lugar que te permite disfrutar con tus hijos o con los amigos.

La periodista Paloma Garrido escalando en Sputnik Climbing Las Rozas. Laura Mateo

A todas las mujeres que se lo estén pensando, Eva Yuste les anima a probar, solas o acompañadas. "Que vengan a probarlo, que lo descubran. Van a sentir lo que es superarse a ellas mismas, porque al final aquí el objetivo es pasárselo bien y disfrutar de la escalada".

¡A escalar!

Recorremos la instalación en la que hay 160 vías de escalada y cada diez semanas un grupo de equipadores las cambian.

Sputnik Climbing Las Rozas cuenta con una zona de boulder, que tiene una altura de unos cuatro metros. En este espacio, subes hasta donde quieras llegar, después destrepas un poco y saltas a la colchoneta. Ahí, los niveles se clasifican por colores que van del blanco al negro.

Bajamos un piso y llegamos a una zona familiar, donde la estrella es el tobogán. También visitamos la zona de entrenamiento donde puedes encontrar Kilter Board, Mood Moard, Tension Board, muro de intensidad, tablas de suspensiones…

Y, finalmente, llegamos a las vías para escalar con cuerda o con alguno de los autoseguros en rutas que van desde los ocho a los veinte metros. En esta zona las vías empiezan en el cuarto nivel, al que se le añaden las letras a, b y c. En Sputnik llegan hasta el 8b.

La periodista Paloma Garrido escalando en Sputnik Climbing Las Rozas. Laura Mateo

La instalación también cuenta con un muro de velocidad homologado, como el que se usa en los Juegos Olímpicos. "¿Viste las Olimpiadas cuando competía Alberto? Alberto viene aquí a entrenar y vienen muchos competidores".

En Sputnik Climbing nos encontramos a profesionales, familias y grupos de amigos mezclados, pasándoselo bien. También a gente que disfruta desde las vistas de la cantina mientras se toma un café.

Nos decidimos a probar. Nos calzamos los pies de gato y ¡al boulder! Bajamos después a las vías. Nos colocamos el arnés, el autoseguro, ¡y comenzamos a escalar!

Yuste nos avisa que cuando vayamos a bajar la primera vez, vamos a relajar las piernas y es posible que nos caigamos sobre la colchoneta. No se equivocaba, ¡pero qué divertido!

Eva Yuste, directora del rocódromo, ayuda a la periodista Paloma Garrido a asegurarse. Laura Mateo

Seguimos trepando, con el autoseguro, para evitar accidentes. La directora no se equivocaba. Es un deporte en el que disfrutas desde el primer momento en un ambiente totalmente sano.

Me concentro, me olvido del mundo y empiezo a subir. No me doy cuenta y estoy arriba. ¡Quién me lo iba a decir! Ahora bien, aviso para todas, las agujetas son una realidad que aparece en menos de 24 horas.

Sola o acompañada

Sputnik Climbing Las Rozas. Laura Mateo

Si te han entrado ganas de probar, tienes que pensar si te apetece un plan "por libre" en el que pagas la entrada y estás todo el día. Puedes entrar y salir las veces que quieras para coger fuerzas.

Otra opción es hacer alguna de las actividades guiadas acompañada por un técnico o técnica que te enseña. También están los bautizos en familia, que es una actividad que funciona muy bien, puesto que la pueden hacer padres e hijos juntos.

Puedes estar tranquila porque es una forma de entrenar segura, que se practica en una instalación preparada. Además, ¡ya verás que es un deporte muy divertido!

