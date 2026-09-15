Las abuelas vascas coinciden: "El bacalao más rico y jugoso se hace colando el aceite de los ajos y la guindilla"

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Hay recetas que saben a la cocina de toda la vida de siempre desde el primer bocado. El bacalao al pil pil es una de ellas; es un plato sencillo, elaborado con pocos ingredientes y con una salsa que concentra todo el sabor del pescado, el aceite de oliva, el ajo y la guindilla.

Esta receta, de claras raíces en la cocina vasca, llega de la mano de Adoración, conocida en redes como La Cocina de Adora, quien mostró en el programa Mañaneros su particular manera de preparar este clásico.

La elaboración no requiere una larga lista de ingredientes ni técnicas complicadas. Sin embargo, conseguir un buen pil pil tiene su pequeño secreto, y precisamente ahí está la clave de esta receta casera.

El resultado es un bacalao jugoso acompañado de una salsa ligada, intensa y ligeramente picante que convierte un plato aparentemente sencillo en una auténtica receta de fiesta.

El pil pil perfecto

La base de esta elaboración está en ingredientes tan cotidianos como el aceite de oliva, el ajo y las guindillas. Son los encargados de aromatizar el aceite y aportar al plato ese sabor tan característico.

El bacalao se cocina en ese mismo aceite junto a los ajos y las guindillas. Es importante conservar el aceite utilizado durante la elaboración, porque será precisamente el que permita conseguir la salsa final.

Y aquí aparece el truco que diferencia esta preparación. Una vez cocinado el pescado, Adoración utiliza un colador para remover el aceite restante de la fritura.

Con movimientos suaves y constantes, el aceite va emulsionando hasta adquirir una textura más ligada. Poco a poco se forma el característico pil pil, una salsa que debe quedar bien integrada y cubrir el pescado.

No hace falta recurrir a ingredientes sofisticados. La paciencia y el movimiento del colador son suficientes para transformar el aceite aromatizado en el acompañamiento perfecto para el bacalao.

Una receta vasca diferente

El bacalao al pil pil está profundamente ligado a la gastronomía vasca, donde esta preparación se ha convertido en uno de los grandes clásicos de su recetario.

En esta versión, sin embargo, Adoración aporta su particular manera granadina de cocinarlo. El resultado mantiene la esencia de la receta tradicional, pero incorpora una forma de elaboración cercana y muy casera.

La combinación de ajo y guindilla proporciona al plato un aroma intenso y un punto picante que contrasta con la suavidad del bacalao.

El aceite de oliva tiene también un papel fundamental. No es simplemente un medio para cocinar los ingredientes, sino que se convierte en la base de la salsa que acompaña al pescado.

Por eso, utilizar un buen aceite y respetar los tiempos de cocción resulta especialmente importante en una receta en la que apenas hay unos pocos ingredientes.

El plato que nunca falla

Una de las grandes virtudes de este bacalao al pil pil es precisamente su sencillez. Es una receta que permite llevar a la mesa un plato con apariencia especial sin necesidad de complicarse demasiado en la cocina.

El pescado queda acompañado por una salsa untuosa y llena de sabor, perfecta para disfrutar con un buen trozo de pan.

Además, es una elaboración que encaja tanto en una comida familiar como en un menú para una ocasión especial. La clave está en preparar con mimo el pescado y dedicar unos minutos a ligar correctamente el pil pil.

Ingredientes 4 porciones de bacalao desalado con piel (unos 800 g)

300 g de aceite de oliva

4 dientes de ajo

1 guindilla seca (opcional) Paso 1 Comienza calentando abundante aceite de oliva en una sartén o cazuela. Paso 2 Añade los ajos y las guindillas y deja que se cocinen a fuego suave para que el aceite se impregne de sus aromas. Paso 3 Incorpora los lomos de bacalao y cocínalos en el aceite aromatizado. Paso 4 Una vez preparado el pescado, retíralo con cuidado y reserva el aceite de la cocción. Paso 5 Para elaborar el pil pil, utiliza un colador y comienza a remover el aceite restante con movimientos constantes y suaves. Paso 6 Continúa moviendo el colador hasta que el aceite vaya emulsionando y adquiera una textura ligada y cremosa. Paso 7 Cuando la salsa tenga la consistencia deseada, vuelve a incorporar el bacalao y deja que se impregne del pil pil. Paso 8 Sirve el bacalao caliente, acompañado de la salsa y de los ajos y las guindillas utilizados durante la elaboración.

El resultado es una de esas recetas que demuestran que la cocina tradicional no necesita demasiados ingredientes para conseguir un plato memorable.