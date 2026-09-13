Marta, cocinera: "La mejor tortilla de patata se hace con cebolla, 6 huevos, 3 yemas y chistorra"

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La tortilla de patata es una de esas recetas que difícilmente fallan en una casa en España. Con pocos ingredientes y una elaboración aparentemente sencilla, lleva generaciones pasando de una cocina a otra con pequeños trucos que cada familia ha terminado haciendo suyos.

Porque incluso dejando a un lado el eterno debate sobre la cebolla, existen tantas tortillas como cocineros. Cambian el corte de la patata, el tiempo de cocción, la cantidad de huevo, el punto de cuajado e incluso los ingredientes que se añaden para darle un sabor diferente.

Marta, creadora de @origen_bymarta en Instagram, tiene su propia versión. La cocinera prepara una tortilla con cebolla y chistorra en la que utiliza seis huevos y dos o tres yemas adicionales para conseguir un interior especialmente cremoso.

"Fue de mis primeros platos en los fogones y uno de los que más me piden y creo que no hay nada más rico en el mundo que una buena tortilla de patata, esta con chistorra se pasa el juego muy mucho", explica al presentar la receta.

Aprovechar la grasa de la chistorra

Uno de los trucos de Marta aparece prácticamente al comienzo. Primero cocina la chistorra hasta dejarla bien dorada y aprovecha parte de la grasa que ha soltado para mezclarla con el aceite en el que posteriormente cocinará las patatas.

De esta manera, el sabor de la chistorra no queda únicamente en los pequeños trozos que aparecen dentro de la tortilla. Su grasa también participa en la cocción de la patata y aporta intensidad desde la base de la receta.

Marta añade además la cebolla muy picada, hasta quedar casi transparente y juega con distintas intensidades de fuego.

Tras unos primeros minutos a temperatura alta, mantiene patata y cebolla unos 25 minutos a fuego bajo para que se confiten.

Media hora de reposo

El final de la cocción de las patatas también tiene su particularidad. Marta vuelve a subir el fuego para conseguir que algunas zonas se doren y adquieran un punto ligeramente crujiente antes de pasarlas directamente a los huevos.

Una vez incorporada también la chistorra, no lleva inmediatamente la mezcla a la sartén. La deja reposar alrededor de 30 minutos, un sencillo gesto con el que busca enfriar la patata y conseguir después una tortilla cremosa por dentro.

Tortilla de patata con chistorra Ingredientes Patatas medianas, 4 o 5

Cebolla, 1/2 unidad.

Chistorra, 1 paquete.

Huevos, 6 unidades.

Yemas de huevo, 2 o 3 unidades.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal. Paso 1 Corta la chistorra y cocínala en una sartén hasta que quede bien dorada. Retírala y reserva también la grasa que haya soltado durante la cocción. Paso 2 Pela y corta las patatas para la tortilla. Pica muy fina la media cebolla, buscando que prácticamente se funda durante la cocción. Paso 3 Mezcla la grasa que ha soltado la chistorra con el aceite de oliva virgen extra que utilizarás para cocinar las patatas. Incorpora las patatas y la cebolla y comienza a fuego fuerte. Paso 4 Después de unos minutos, baja el fuego y cocina la mezcla lentamente durante unos 25 minutos. La intención es que las patatas y la cebolla se confiten y queden tiernas. Paso 5 Al terminar, vuelve a subir el fuego al máximo durante unos instantes para que las patatas adquieran algo de color y aparezcan algunas zonas más doradas y crujientes. Paso 6 Bate los seis huevos junto con dos o tres yemas adicionales. Añade las patatas recién hechas directamente al huevo e incorpora también la chistorra dorada. Mezcla bien y ajusta de sal. Paso 7 Mantén toda la mezcla en reposo durante unos 30 minutos. Según Marta, este paso permite que la patata se enfríe y ayuda a conseguir un interior más cremoso al cuajar la tortilla. Paso 8 Pon una sartén al fuego y vierte la mezcla. Marta propone darle una sola vuelta y cocinarla alrededor de 40 segundos por cada lado, aunque el tiempo puede ajustarse dependiendo de si se prefiere más o menos cuajada. Paso 9 Retira la tortilla de la sartén y sírvela recién hecha o después de un breve reposo, dejando que la chistorra quede repartida entre la patata y el huevo.

El cuajado es muy breve: aproximadamente 40 segundos por cada lado y una única vuelta, aunque la propia cocinera deja el punto final al gusto de cada uno. Una tortilla de patata diferente en la que la chistorra aporta un sabor más intenso sin complicar demasiado la receta tradicional.