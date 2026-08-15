Los mejores chefs coinciden: "El pollo al horno no se mejora con limón, la clave es una mezcla de sal y azúcar"

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Hacer un pollo al horno parece una de las recetas más fáciles, pero conseguir que la carne quede tierna y la piel bien crujiente tiene algo más de misterio de lo que puede parecer a simple vista. Como sucede con tantos platos de siempre en España, buena parte del resultado depende de lo que hacemos incluso antes de empezar a cocinar el ingrediente principal.

Sobre estos detalles hablaba hace unos meses Vero Gómez, conocida por su paso por MasterChef, quien compartía en sus redes sociales algunos de los trucos que utiliza para mejorar este clásico. Y para ella todo empieza por la materia prima: "Antes de nada es importante hacerse con un buen pollo".

Una vez elegido, llega uno de los pasos más llamativos de su técnica. La cocinera cubre toda la pieza con una mezcla de sal y azúcar antes de continuar con la receta. Un método que también ha recomendado el chef español Diego Guerrero para mejorar el resultado del pollo.

Según explica la cocinera, con este gesto "quedará más jugoso, con un punto perfecto de sal de manera uniforme y conseguiremos una piel crujiente". Solo hay que combinar la sal y el azúcar y extender la mezcla con las manos hasta cubrir bien toda la superficie.

La receta continúa con los aromas. Vero recurre a hierbas como el romero, el tomillo y el orégano, que combina con aceite de oliva virgen extra y algún ingrediente que aporte un contrapunto cítrico.

#kitchen #cooking #recetas #recipes #chicken #roastedchicken #pollo #polloasado #pollofrito #chef #easyrecipes #recetasfaciles #cocinasana #eroski ♬ sonido original - Vero @veronicamchef10 ✨ EL POLLO ASADO PERFECTO ✨ Saber asar un pollo me parece algo básico y que todos deberíamos saber hacer. No por nada, pero privarnos de este manjar me parece ridículo y, sobre todo, muy fácil de solucionar. Parece evidente, pero lo más importante es tener un buen pollo. Este es de @eroski.oficial Natur y es criado en libertad, en el campo, en una granja del País Vasco. Además, en la etiqueta podemos ver dónde se ha criado el pollo. Mis 4 consejos clave: - Cura el pollo unas horas en una mezcla de sal, azúcar y aromáticas. Desde 4 horas hasta toda la noche, cuanto más tiempo, mejor. Esto hará la carne mucho más jugosa, salará de manera uniforme el pollo y nos ayudará a conseguir una piel crujiente y muy sabrosa. - Añade aromáticas y cítricos que alegren el pollo! Puedes meterle limón o naranja y bañarlo con una mezcla de AOVE y aromáticas. También puedes utilizar cerveza, vino… - Cocínalo el tiempo y a la temperatura adecuado. Lo más normal de un pollo asado es que quede seco. Así que para un pollo de unos 2kg como este cocina a 200º entre 1h y 1h 15. - Como cada horno es un mundo, la mejor forma de asegurarte es utilizando un termómetro. Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados estará hecho. #cocina

Para ello, se puede recurrir al zumo de naranja o de limón, aunque la cocinera también contempla utilizar cerveza o vino si se quiere conseguir un sabor diferente. La mezcla se reparte por todo el pollo procurando que quede bien impregnado.

Después llega un paso en el que no conviene tener prisa: el reposo. Vero señala que "cuanto más tiempo, mejor" y recomienda dejar actuar desde "cuatro horas hasta toda la noche". Durante esas horas, el pollo va tomando los aromas del aderezo antes de pasar definitivamente por el horno.

Ingredientes Ingredientes del pollo al horno Pollo entero, 1 unidad

Sal, 2 cucharadas

Azúcar, 2 cucharadas

Tomillo seco o fresco, 1 cucharada

Romero, 1 cucharada

Orégano, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 50 ml

Zumo de un limón

Pimienta negra al gusto Paso 1 Limpia bien el pollo y sécalo con papel de cocina para eliminar la humedad. Paso 2 Mezcla en un bol la sal, el azúcar y las hierbas aromáticas hasta que quede uniforme. Paso 3 Cubre el pollo completamente con esta mezcla, repartiéndola con las manos por toda la superficie. Paso 4 Añade el aceite de oliva y el zumo de limón o naranja, y vuelve a impregnar bien el pollo. Paso 5 Deja reposar el pollo en la nevera entre 4 y 12 horas para que se cure y absorba todos los sabores. Paso 6 Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Paso 7 Coloca el pollo en una bandeja y hornéalo durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos, según el tamaño. Paso 8 Comprueba el punto introduciendo un termómetro en el muslo: debe alcanzar unos 74 ºC. Paso 9 Saca el pollo del horno y déjalo reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo. Paso 10 Trocea y sirve, aprovechando los jugos que haya soltado para potenciar el sabor.

La temperatura marca la diferencia

Una buena preparación previa sirve de poco si después la carne permanece demasiado tiempo cocinándose. Evitar que el interior termine seco es precisamente otro de los puntos en los que la chef pone especial atención.

"Lo más normal de un pollo asado es que quede seco, así que para un pollo de unos dos kilos como este, cocina a 200 ºC entre una hora y una hora y cuarto", explica.

Aun así, esos minutos deben tomarse como una referencia y no como una regla inamovible. Cada horno puede comportarse de manera diferente, por lo que la cocinera recomienda comprobar también qué ocurre en el interior de la pieza.

Para acertar con mayor precisión, aconseja utilizar un termómetro de cocina. "Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados, estará hecho", señala.

Y todavía queda un último detalle antes de llevar el pollo a la mesa: esperar. La chef aconseja dejarlo reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo, un breve descanso que ayuda a conservar los jugos en la carne y disfrutar de un pollo más jugoso al servirlo.