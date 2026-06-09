La alta cocina japonesa vuelve a Ibiza: el restaurante de lujo con las mejores vistas de la isla al que todos quieren ir

Hay restaurantes que se reservan para cenar y otros que se eligen para empezar la noche. Zuma Ibiza pertenece claramente al segundo grupo. Una temporada más, la firma japonesa de lujo vuelve a abrir sus puertas en la isla blanca con esa mezcla tan difícil de conseguir entre cocina precisa, ambiente cosmopolita y una terraza diseñada para mirar, conversar y dejarse llevar.

Situado en Marina Eivissa, junto al icónico Grand Luxe, Ibiza Gran Hotel, el restaurante ocupa una azotea al aire libre con vistas a Dalt Vila, al puerto y a los yates al caer la tarde. El escenario ayuda, pero no lo explica todo.

Zuma ha construido una identidad reconocible en medio mundo: lujo sin rigidez, platos pensados para compartir y una energía que crece conforme avanza la noche. Así lo confirma todo aquel privilegiado que se decide a vivir una experiencia única para todos los sentidos.

La firma, fruto del proyecto que el empresario Rainer Becker fundó hace más de 20 años en Londres, ha sabido conquistar a los comensales de las principales capitales del mundo. Nueva York, Madrid, Roma o Dubai son testigos del éxito de este restaurante al que todos quieren ir.

Sin embargo, pocos pueden presumir de contar con un escenario como Ibiza, donde la concentración de buen ambiente, fiesta y gente llegada de todos los rincones del mundo hacen de Zuma, un lugar de referencia único.

Un izakaya de lujo

La propuesta parte del espíritu del izakaya japonés, ese lugar informal donde se come, se bebe y se conversa sin demasiadas ceremonias. En Zuma, sin embargo, esa idea se lleva a un terreno mucho más sofisticado. La puesta en escena es impecable, el servicio se mueve con eficacia y la cocina trabaja con excelencia y precisión.

La carta combina frescura, técnica y platos de sabor intenso. Hay sushi y sashimi elaborados con pescado de primera calidad, entrantes pensados para abrir el apetito y una selección caliente que convierte la robata en un gran atractivo.

Esta parrilla japonesa de carbón, inspirada en la cocina de los pescadores del norte de Japón, aporta humo, textura y profundidad sin robar protagonismo al producto.

Entre los bocados que mejor resumen su estilo aparecen el tataki de atún con ponzu, las gambas en tempura con mayonesa cítrica o los langostinos tigre con yuzu kosho.

Pero también hay espacio para combinaciones más opulentas, como nigiris de toro con caviar o de wagyu con trufa, pensados para quienes buscan convertir la cena en un capricho memorable. Y, sin duda, estarás comentando con tus acompañantes estos manjares durante mucho tiempo.

Para los intolerantes, alérgicos o muy alérgicos al marisco u otro tipo de alimentos muy en concreto, hay una excelente noticia: también este es tu lugar en Ibiza.

El servicio, impecable en su trato y cuidado con el cliente, te aconseja sobre lo que puedes y no comer, además de si existe algún tipo de contaminación cruzada en los platos. Tienes la opción de elegir los que más te gusten de la carta o dejarte llevar (y sorprender) por el consejo de los profesionales.

Ibiza como atrezo

Zuma no intenta competir con Ibiza, sino formar parte de su ritmo. La isla tiene esa capacidad única de mezclar playa, lujo, música y una cierta despreocupación elegante. Por eso el restaurante funciona especialmente bien al atardecer, cuando el calor baja, la luz se vuelve más amable y Dalt Vila empieza a recortarse sobre el cielo.

La experiencia no se limita al plato. En Zuma Ibiza, la terraza es parte esencial de la visita. Las mesas se abren hacia el puerto, el ambiente se va cargando de energía y el restaurante se transforma poco a poco en uno de esos lugares donde la cena puede terminar en sobremesa larga, cóctel en mano y música de fondo.

Esa es una de las claves de su éxito puesto que no obliga a elegir entre alta gastronomía y plan nocturno. Aquí se puede ir a cenar bien, a celebrar, a tomar algo después de la playa o a dejarse ver sin que el gesto parezca forzado. Todo fluye con naturalidad ibicenca, pero envuelto en una estética pulida.

Donde empieza la noche

El bar central tiene un papel protagonista. Alrededor de él se concentra buena parte del pulso del local, con una carta líquida pensada para acompañar la cocina. Los cócteles de autor juegan con ingredientes cítricos, sake, tequila, fruta de la pasión, yuzu y matices picantes, en una línea fresca y veraniega.

No se trata solo de beber algo antes de sentarse. La barra funciona como punto de encuentro, antesala de la cena y refugio para quienes prefieren una experiencia más informal. Déjate aconsejar por el mejor maridaje para comenzar la velada o complementar con los platos elegidos y comprobarás en primera persona de lo que te hablamos.

Algunos de los espirituosos de Zuma Ibiza

Cuando los DJ empiezan a marcar el ritmo, el espacio cambia de temperatura. La música gana presencia, las conversaciones se alargan y el restaurante adquiere aire de club elegante.

Zuma entiende que en Ibiza el ambiente importa tanto como el menú. Por eso cuida cada detalle: la iluminación, la música, la vajilla, la cadencia del servicio y esa sensación de estar en un lugar exclusivo sin que resulte inaccesible.

Un ritual del verano

Desde su llegada a la isla en 2022, verano tras verano Zuma se ha consagrado como una dirección imprescindible para quienes buscan una experiencia gastronómica con vocación internacional. Su fórmula no es nueva, pero sigue funcionando: cocina japonesa contemporánea, producto excelente, vistas privilegiadas y un ambiente que invita a quedarse "un poco" más.

El final dulce mantiene el mismo tono indulgente. El fondant de chocolate y caramelo con helado de vainilla o los surtidos de postres de la casa cierran la comida con esa idea de placer sin culpa que atraviesa toda la propuesta.

Zuma Ibiza es, en definitiva, más que un restaurante de moda que se reinventa cada temporada. Es una manera de entender el verano en la isla: una cena que empieza con el último sol sobre Dalt Vila, continúa entre sushi, robata y cócteles, y acaba cuando la noche ya ha decidido su propio camino.