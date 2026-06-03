China da una lección a España: el arroz frito más rico no se hace recién cocido, se prepara con arroz frío del día anterior

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Para muchos españoles el arroz frito es una de esas recetas que sirven para aprovechar lo que haya en la nevera. Un poco de arroz recién cocido, algunas verduras, un huevo y listo.

Una solución sencilla para una cena improvisada o para dar salida a unas sobras. Sin embargo, basta entrar en cualquier cocina china para descubrir que allí las cosas funcionan de otra manera.

De hecho, uno de los errores más comunes es precisamente utilizar arroz recién hecho. Porque sí, el auténtico arroz chino no se prepara con arroz recién cocido, se hace con arroz frío del día anterior.

Lo que para muchas familias podría parecer una forma de aprovechar sobras es, en realidad, una de las claves que han convertido esta receta en uno de los platos más populares de Asia.

Y no se trata de ninguna moda reciente. Los historiadores gastronómicos sitúan el origen del arroz frito en China hace siglos, cuando surgió como una manera práctica de reutilizar el arroz sobrante de la jornada anterior.

El secreto está en el arroz frío

Cuando el arroz pasa varias horas en la nevera pierde parte de su humedad superficial. Los granos se vuelven más firmes, se separan mejor y resisten mucho mejor el salteado. Por el contrario, el arroz recién cocido suele contener demasiado vapor y humedad. Al entrar en contacto con el wok puede terminar apelmazándose y formando una masa pegajosa.

Precisamente por eso muchos cocineros chinos preparan el arroz el día anterior. Incluso recomiendan utilizar un poco menos de agua durante la cocción para conseguir una textura todavía más firme.

Después se extiende en una bandeja y se guarda en frío hasta el momento de utilizarlo. Al día siguiente basta con separar los granos suavemente antes de llevarlos al fuego. Puede parecer un detalle menor. Sin embargo, es una de las diferencias que más se notan en el resultado final.

El wok lo cambia todo

Otro de los elementos que define el auténtico arroz frito chino es la velocidad de cocción. Todo ocurre en apenas unos minutos y a temperaturas muy altas. Por eso los ingredientes suelen cortarse en trozos muy pequeños.

Lo habitual es empezar con ajo, jengibre fresco y la parte blanca de la cebolleta. Son los aromas que sirven de base para construir el sabor del plato. A partir de ahí entran en juego ingredientes como zanahoria, guisantes, brotes de soja o huevo batido.

También es frecuente añadir pequeñas cantidades de pollo, cerdo, gambas o jamón. La combinación cambia según la región, la familia o incluso lo que haya disponible en casa. Y precisamente ahí reside parte de su éxito. No existe una única receta de arroz frito chino.

Un plato que ha conquistado medio mundo

Con el paso de los años, la receta viajó junto a las comunidades chinas que emigraron a otros países asiáticos y posteriormente al resto del mundo.

Por eso hoy existen versiones muy diferentes en lugares como Tailandia, Indonesia, Japón o Filipinas. Cada país ha incorporado ingredientes propios y nuevas formas de prepararlo.

Lo que apenas ha cambiado es la filosofía original. Aprovechar el arroz sobrante para crear un plato rápido, sabroso y lleno de matices.

Porque sí, seguirás pudiendo preparar arroz frito con arroz recién hecho. Pero después de conocer cómo se hace en China, resulta fácil entender por qué los cocineros insisten tanto en guardar una ración para el día siguiente.