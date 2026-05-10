Carmen, cocinera: "Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar; se hacen con ajo y 300 g de bacalao desalado"

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Los pimientos del piquillo rellenos son uno de los platos mejor valorados de la cocina tradicional en España, especialmente por su equilibrio entre sabor y sencillez. Uno de esos ingredientes que forman parte habitual de la despensa de los españoles y que pueden elevar cualquier receta sin necesidad de largas o complicadas elaboraciones.

En este contexto, la cocinera Carmen Butrón propone una versión que rompe con uno de los trucos más extendidos: añadir azúcar para mejorar el sabor del pimiento de bote. Su propuesta es una receta fácil de hacer, rápida y perfecta tanto para una comida especial como para una cena en la que apetece lucirse sin pasar horas en la cocina.

En su caso, apuesta por un relleno potente que transforma por completo el plato. La receta, además, destaca por su valor nutricional, al ser rica en proteínas, vitamina C y ácidos grasos omega 3.

La clave empieza en el relleno, donde el bacalao se convierte en protagonista. Carmen lo cocina junto a ajo y cebolla previamente sofritos, creando una base de sabor suave pero muy aromática. A esta mezcla se le añade harina y leche, formando una crema espesa que recuerda a una bechamel enriquecida.

"Lo removeremos con frecuencia hasta que espese", insiste en su elaboración, subrayando uno de los puntos críticos de la receta. El objetivo es conseguir una textura cremosa pero firme, que permita rellenar los pimientos sin que el relleno se deshaga.

Una vez preparado, el relleno se deja reposar, un paso que ayuda a que adquiera consistencia y sea más fácil de manipular. Mientras tanto, se elabora la salsa, otro de los elementos claves del plato.

En este caso, Carmen opta por un sofrito clásico con ajo, cebolla y los propios pimientos del piquillo, al que añade tomate triturado para dar cuerpo y un toque de acidez. Tras incorporar caldo de pescado o agua, la mezcla se tritura hasta obtener una salsa fina y homogénea

El truco de Carmen Butrón

El montaje final es sencillo pero clave para una receta de diez. Los pimientos se rellenan con la mezcla de bacalao y se colocan sobre la salsa, donde se calientan suavemente durante unos minutos para que todos los sabores se integren.

El resultado es un plato cremoso, equilibrado y lleno de matices, que demuestra que no hace falta complicarse para potenciar el sabor de los pimientos del piquillo. Una receta de las de siempre, con el toque justo para convertirla en un acierto seguro.

Ingredientes para los pimientos rellenos de Carmen Butrón Ingredientes de los pimientos del piquillo rellenos Pimientos del piquillo, 12 unidades

Bacalao desalado, 300 g

Diente de ajo, 1 unidad

Cebolla pequeña, 1 unidad

Harina de trigo o maicena, 50 g

Leche, 250 ml

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal y pimienta al gusto Ingredientes para la salsa Ajo, 1 diente

Cebolla, 1 unidad

Pimientos del piquillo, 3 unidades

Tomate triturado, 90 g

Caldo de pescado o agua, 200 ml

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal

Perejil fresco picado Paso 1 Calienta el aceite en una sartén y añade el ajo picado junto con la cebolla. Paso 2 Sofríe a fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando hasta que estén blandos. Paso 3 Incorpora el bacalao desalado desmenuzado y cocina un par de minutos. Añade la harina y mezcla bien para que se integre con el conjunto. Paso 4 Baja el fuego y vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Paso 5 Salpimenta al gusto y cocina hasta que la mezcla espese y quede cremosa. Después pasa el relleno a un recipiente, cúbrelo con film o un paño y déjalo reposar. Paso 6 En otra sartén, añade aceite y sofríe el ajo y la cebolla para la salsa. Incorpora los pimientos del piquillo y el tomate triturado con una pizca de sal. Paso 7 Cocina unos minutos para que los sabores se integren. Añade el caldo de pescado o agua y mezcla bien. Paso 8 Después tritura la salsa hasta que quede fina y homogénea y vuelve a poner la salsa en una sartén o cazuela amplia. Paso 9 Rellena los pimientos con la mezcla de bacalao ya reposada y colócalos sobre la salsa. Caliéntalos a fuego medio-bajo durante unos minutos. Paso 10 Espolvorea perejil fresco picado por encima justo antes de servir. Sirve caliente o frío y disfruta de un plato cremoso y lleno de sabor.

Uno de los consejos más importantes que deja la cocinera es no tener prisa en el momento de espesar el relleno. Remover de forma constante mientras se cocina la mezcla de bacalao, harina y leche es clave para evitar grumos y conseguir una textura suave y cremosa.

Además, recomienda dejar reposar el relleno cubierto con un film transparente o un paño, un gesto sencillo que evita que se forme costra en la superficie y ayuda a mantener la humedad, logrando así una mezcla más manejable y perfecta para rellenar los pimientos sin que se rompan.