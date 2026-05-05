Anabel, empresaria hostelera: "Te amenazan con la baja si no les das el despido para cobrar el paro, estamos atados"

Las bajas laborales en España han marcado cifras históricas en los últimos años. En 2025 se contabilizaron 53,7 procesos por cada 1.000 trabajadores por cuenta ajena. Uno de los datos más elevados desde que hay registros, con un impacto económico que roza los 18.400 millones de euros anuales para la Seguridad Social.

Este repunte sostenido en el tiempo ha encendido las alarmas tanto en la Seguridad Social como en el ámbito empresarial, una preocupación que se ha intensificado tras los análisis realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierten del impacto creciente de este fenómeno en las cuentas públicas.

En este contexto, son cada vez más las voces del ámbito empresarial que han comenzado a denunciar situaciones cada vez más habituales que, aseguran, están detrás de parte de este incremento.

Una de estas voces es la de Anabel Moreno, empresaria del sector de la hostelería, que a través de sus redes sociales ha expuesto una práctica que ve cada día en su restaurante y que, según afirma, se repite con más frecuencia de la que se reconoce públicamente.

"Esto lo sabéis todos pero se habla bien poco. Que venga un trabajador y te diga que no quiere trabajar más, que se quiere tomar un tiempo, que la hostelería es muy dura... Así que te pide que le despidas y que él rechaza la indemnización, para que pueda cobrar el paro", relata.

"Amenazan con irse de baja"

Moreno explica que su respuesta es ceñirse estrictamente a la legalidad: "Le digo que yo no le voy a despedir porque yo estoy contenta con mi trabajador y con su trabajo, si te quieres ir te vas".

Una decisión que implicaría la baja voluntaria por parte del trabajador, lo que le deja sin derecho a prestación por desempleo ni indemnización. Sin embargo, asegura que es a partir de ese punto cuando comienza el verdadero conflicto. "Y ahora es cuando viene el empleado y te amenaza con irse de baja o me echas o me doy de baja", añade.

Una dinámica que, en su opinión, coloca a los negocios en España y al empresario en una posición muy vulnerable. "Y como ahora a muchísimos médicos les ha dado por dar bajaciones, tienen todas las de ganar y los empresarios estamos atados de pies y manos"

A esto se suma otro detalle que, según sus palabras, agrava el problema: la posibilidad de solicitar una baja con carácter retroactivo y prolongarla en el tiempo. "Te puedes ir del trabajo y decir que no aguantas más y a los tres o cuatro días pensarlo bien y decir: me cojo unas bajaciones que así cobro estando en mi casa".

Además, advierte de las consecuencias legales para el empresario si decide despedir en ese contexto: "Y ojo, que si incumples la legalidad y lo despides, después de eso te puede denunciar y reclamar la indemnización y las pruebas que aportes serán de que has defraudado".

Una realidad por la que cada vez más empresas se ven obligadas a asumir la baja médica y reorganizar su plantilla. Pero en los casos en los que una nueva contratación no sea posible económicamente para el negocio, solo queda una opción: "Esperar a que se vaya de baja y pagarle la baja con una persona menos en el equipo".