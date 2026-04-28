Entró en vigor: los funcionarios ya pueden cobrar las primeras cuatro semanas del permiso parental de cuidados

La conciliación entre la vida laboral y familiar ha sido durante años una de las grandes asignaturas pendientes en la función pública, con avances graduales que no siempre han llegado al ritmo que marcaban las necesidades sociales.

Aun así, el marco europeo ha empujado cambios que han terminado por aterrizar en el sistema español, obligando a adaptar derechos que ya existían, aunque no siempre en condiciones favorables para quienes los ejercían.

En ese proceso de ajuste normativo, el permiso parental se ha convertido en una pieza clave, ya que permite a los empleados públicos organizar el cuidado de sus hijos más allá de los primeros meses de vida.

Durante mucho tiempo, este derecho existía sobre el papel, pero su falta de retribución lo convertía en una opción poco viable para muchas familias, que no podían permitirse una reducción de ingresos.

Ahora, el escenario ha cambiado de forma significativa y empieza a traducirse en efectos reales en las nóminas de los funcionarios. Más allá del ajuste económico, la medida redefine la conciliación en el sector público, garantizando que el tiempo dedicado al cuidado no suponga una pérdida de ingresos.

Una nueva medida que favorece a los trabajadores

El punto de inflexión llega con la aplicación del Real Decreto-ley 9/2025, que introduce por primera vez una retribución directa en un permiso que hasta ahora era esencialmente teórico para muchos trabajadores públicos.

Desde comienzos de 2026, dos de las ocho semanas del permiso parental pasan a estar cubiertas al cien por cien por la Seguridad Social, lo que supone un cambio estructural en la forma en que se ejerce este derecho.

En el caso de familias monoparentales, esa cobertura se amplía hasta cuatro semanas, reforzando la protección en situaciones donde la carga de cuidados recae en una sola persona.

Este avance no surge de manera aislada, sino como consecuencia de la obligación de adaptar la normativa española a las directrices de la Unión Europea en materia de conciliación.

Imagen de ilustración de una pareja con un bebé.

Bruselas ya había marcado el camino al exigir que los permisos parentales fueran efectivos y no meramente formales, lo que implica necesariamente algún grado de compensación económica.

España ha optado por una aplicación parcial, lo que explica que, aunque el derecho ha mejorado, todavía no alcance el nivel de cobertura plena que contemplaba el espíritu de la normativa europea.

Por primera vez, los funcionarios pueden solicitar parte de este permiso sin ver reducidos sus ingresos, lo que elimina una de las principales barreras que frenaban su uso.

Sin embargo, la ley solo reconoce como pagadas esas semanas concretas, mientras que algunos jueces en España están yendo más allá. En sus sentencias, consideran que todo el permiso debería pagarse, basándose en la normativa europea.

Esto ha abierto la puerta a que cada funcionario pueda reclamar su caso por su cuenta. De este modo, ahora mismo conviven dos situaciones: la que aplica la Administración y la que algunos tribunales ya están reconociendo.

Es importante no confundir este permiso parental con otros que ya existen en la función pública. Por ejemplo, el permiso por nacimiento y cuidado del menor, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, es distinto y sigue funcionando por separado.

En abril de 2026, este permiso dura en general dieciséis semanas por cada progenitor.

La principal diferencia es que este permiso se utiliza justo después del nacimiento del hijo y se cobra completo desde el primer día. Está pensado para cubrir los primeros meses de vida del bebé, mientras que el permiso parental se puede usar más adelante y de forma más flexible.

En la práctica, lo que está ocurriendo en 2026 es una ampliación del concepto de protección familiar dentro del empleo público. No se trata solo de aumentar semanas, sino de garantizar que ese tiempo pueda utilizarse sin penalización económica.