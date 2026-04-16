Las expertas coinciden: "Para pochar la cebolla sin que se queme, el truco no es añadir agua ni más aceite, es la sal"

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Aunque el sofrito de cebolla es uno de los pilares de la cocina española, junto con el sofrito de ajo, no siempre es una tarea tan fácil como parece conseguir que quede en su punto. Basta un pequeño descuido para que la cebolla pase de transparente y jugosa a quemada y amarga, arruinando el sabor final del plato.

Este error, bastante habitual en muchas cocinas, tiene solución. Y no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales, sino un gesto sencillo que sí puede marcar la diferencia desde el primer momento en la sartén.

En este sentido, la presentadora y crítica gastronómica francesa Julie Andrieu compartía hace unos meses uno de sus trucos más efectivos para evitar que la cebolla se queme al cocinarla. Un truco con el que la experta demuestra que con los cambios adecuados y por sencillos que sean, el resultado puede transformarse por completo.

El truco de Julie Andriueu para la cebolla

El método que propone es tan sencillo como añadir una pizca de sal gruesa justo al comenzar el sofrito. Este paso, que muchos pasan por alto, tiene un efecto directo en la forma en la que la cebolla se cocina. Al entrar en contacto con su propia humedad natural, la sal genera una ligera salmuera que modifica el comportamiento del agua en la sartén.

En esta misma línea, la chef valenciana Begoña Rodrigo también ha insistido en la importancia de este gesto en varias de sus elaboraciones. Tal y como explica en uno de sus vídeos, añadir sal gruesa desde el inicio no solo ayuda a que la cebolla se poche correctamente, sino que condiciona el resultado final del plato. Y es que el agua que va soltando durante la cocción influye directamente en el conjunto de la receta, especialmente en preparaciones como arroces.

Ingredientes Ingredientes sofrito para pasta, arroces y carnes Cebollas medianas, 2 unidades

Ajo, 2 dientes

Tomates maduros, 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Sal, 1 cucharadita

Pimienta negra, al gusto

Laurel, 1 hoja Paso 1 Pela las cebollas y pícalas en trozos pequeños y uniformes para que se cocinen de manera homogénea. Paso 2 Pela los dientes de ajo y córtalos muy finos para que aporten sabor sin llegar a quemarse. Paso 3 Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio, evitando que llegue a humear. Paso 4 Añade la cebolla junto con una pizca de sal para ayudar a que suelte el agua desde el principio. Paso 5 Cocina la cebolla lentamente, removiendo de vez en cuando para que no se pegue ni se dore en exceso. Paso 6 Deja que se vaya pochando hasta que esté transparente, tierna y ligeramente dorada. Paso 7 Si ves que empieza a coger demasiado color, baja el fuego para mantener una cocción suave. Paso 8 Incorpora el ajo picado y cocínalo durante aproximadamente un minuto, sin dejar que se queme. Paso 9 Añade el tomate rallado o triturado y mezcla bien con la cebolla y el ajo. Paso 10 Incorpora pimienta negra y la hoja de laurel si quieres darle un toque más aromático. Paso 11 Cocina todo a fuego bajo para que los sabores se integren poco a poco. Paso 12 Remueve de vez en cuando para evitar que el sofrito se pegue al fondo de la sartén. Paso 13 Deja que el tomate reduzca lentamente hasta que pierda el exceso de agua. Paso 14 Sabrás que está listo cuando tenga una textura más espesa y el aceite esté bien integrado. Paso 15 Apaga el fuego y deja reposar unos minutos antes de utilizarlo en tu receta.

Esto provoca que la cebolla se cocine de manera más uniforme y a una temperatura más controlada reduciendo considerablemente el riesgo de que se queme. En lugar de dorarse demasiado rápido por fuera,, permitiendo que los azúcares naturales se liberen poco a poco.

Este truco también influye directamente en el sabor. La sal, al disolverse de forma gradual, sazona la cebolla de manera homogénea, logrando un equilibrio que sería difícil conseguir añadiéndola al final.

Además, ese ligero entorno húmedo que se genera en la sartén favorece una caramelización más controlada. El resultado es una cebolla más tierna, con un toque dulce y sin rastro de amargor, perfecta para servir como base de cualquier receta, desde una salsa de tomate hasta un guiso más elaborado.

Al final, como ocurre con muchas elaboraciones tradicionales, la clave está en entender el proceso y no tener prisa. Controlar el fuego, respetar los tiempos y aplicar pequeños trucos como este pueden convertir un sofrito corriente en uno realmente sabroso.