Los chefs coinciden: los garbanzos de bote mejoran con una lata de atún, ajo frito y un toque de pimentón
Con pocos ingredientes y en minutos, esta mezcla convierte los garbanzos de bote en un plato completo, sabroso y perfecto para una cena rápida.
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- Total: 20 min
- Comensales: 2-3
Los garbanzos de bote son un producto en conserva muy interesante a nivel culinario, ya que ofrecen una gran versatilidad y podemos tenerlos siempre a mano para solucionar cualquier almuerzo o cena.
En este sentido, muchos chefs coinciden en que "los garbanzos de bote mejoran con una lata de atún, ajo frito y un toque de pimentón", tal y como destaca el cocinero vasco David de Jorge.
El chef, conocido por sus recetas prácticas en televisión y radio, defiende que los garbanzos de bote pueden ser la base perfecta para preparar un hummus ideal para cenar en tostas en cualquier momento.
En su programa La cocina de Robin Food, propone una versión de hummus fácil y rápida que, gracias a los ingredientes que lo acompañan, se convierte en un plato muy sabroso.
Además, es una receta especialmente práctica, ya que se elabora en pocos minutos y con ingredientes sencillos, entre ellos el tahini, una pasta de sésamo que aporta un sabor característico.
Ingredientes del hummus de garbanzos
- 1 bote de garbanzos cocidos
- Atún claro
- Pan de pita
- Tahini
- Zumo y ralladura de limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Comino en polvo
- Pimentón
- Pimienta
- Romero
- Ajo
- Sal
- Vinagre
Paso 1
Lamina el ajo, añade una pizca de sal y unas gotas de aceite. Cocínalo en el microondas entre 1,5 y 2 minutos, removiendo cada 20-30 segundos.
Paso 2
Enjuaga y escurre bien los garbanzos. Reserva una pequeña cantidad para el final.
Paso 3
Corta el pan de pita por la mitad y hornéalo a 200 °C durante unos minutos con aceite y romero.
Paso 4
Tritura los garbanzos con el ajo frito, el tahini, el comino, el zumo y la ralladura de limón.
Paso 5
Añade aceite de oliva poco a poco hasta lograr una textura cremosa. Si es necesario, incorpora un poco de agua.
Paso 6
Ajusta con sal, pimienta y una gota de vinagre.
Paso 7
Mezcla el atún con los garbanzos reservados, aceite y pimienta.
Paso 8
Sirve el hummus en una fuente y coloca encima la mezcla de atún y garbanzos.
Paso 9
Espolvorea pimentón y acompaña con el pan de pita troceado.
Beneficios del hummus
El hummus es una preparación ideal para "dipear" con las verduras favoritas o para comer con pan, aunque en ocasiones también sirve como acompañamiento. Su popularidad ha crecido enormemente en los últimos años en España, aunque es típico en Oriente Medio, Israel, Armenia, Grecia o Chipre.
El hummus cuenta con una gran cantidad de nutrientes, vitaminas, proteínas y minerales, los cuales ayudan a que nos podamos mantener sanos y saludables. Sin embargo, es importante combinar este producto bien para poder aprovechar todos sus beneficios, entre los que hay que destacar:
- Aporta una alta cantidad de proteínas: el hummus es perfecto para personas con una dieta vegetariana y para deportistas, ya que aporta un alto nivel de proteínas. Estas proteínas, a diferencia de lo que sucede con otros alimentos de composición similar, son muy fáciles de asimilar.
- Ayuda a combatir la anemia: el hummus es un alimento ideal para incluir en la dieta de quienes sufren anemia. Al estar hecho de garbanzos y tahini, es ideal para combatir la deficiencia de hierro.
- Favorece la salud cardiovascular: es un alimento que ayuda a controlar la diabetes y el colesterol, mejorando además la salud cardiovascular.
- Bajo contenido en grasas: es un alimento especialmente recomendado para dietas por hipertensión o para eliminar el ácido úrico, gracias a que también tiene un efecto diurético. Tiene un aporte graso no elevado y ácidos grasos para que el organismo funcione correctamente.
- Efectos antidepresivos: además de sus propiedades nutricionales, el hummus ayuda a producir una mayor cantidad de serotonina (hormona de la felicidad), lo que hace que pueda considerarse un alimento que tiene efectos antidepresivos. Por lo tanto, es ideal para consumir en situaciones de estrés, irritabilidad, nerviosismo o falta de sueño.
- Cuida del cabello y la piel: gracias al omega-3 presente en el hummus, se cuida tanto de la piel como del cabello, evitando la caída de pelo y previniendo la flacidez de la piel.