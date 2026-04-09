Madrid abre inscripciones para una histórica Carrera de la Mujer Central Leche Asturiana 2026 con 38.000 dorsales

Esta prueba es una de las citas deportivas femeninas más multitudinarias de Europa. Aspira a reunir a un total de 38.000 participantes, lo que supondría un récord absoluto en sus 22 años de trayectoria.

Las inscripciones ya están abiertas desde hoy a través de la web oficial del evento, en una edición que volverá a teñir de rosa las calles de Madrid.

El recorrido, de aproximadamente 6,5 kilómetros, partirá desde el Paseo de la Castellana y finalizará en el Paseo de Camoens, donde las participantes podrán disfrutar de un festival de fitness, aeróbic y actuaciones musicales.

Una buena causa

Como parte de su vertiente solidaria, la organización ha reservado 100 dorsales completamente solidarios a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra, entidad dedicada a la prevención, sensibilización e investigación del cáncer, así como a la humanización de la sanidad.

En los días previos a la carrera, el Centro Deportivo Municipal Gallur acogerá la Feria SportWoman los días 8 y 9 de mayo, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas. Este espacio incluirá actividades, talleres, charlas y las tradicionales carreras infantiles, previstas para la tarde del sábado.

La 'Marea Rosa' invade Madrid el próximo 10 de mayo. Cedida

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer 2026 constará de nueve pruebas repartidas por distintas ciudades españolas. Tras la cita inaugural en Las Palmas de Gran Canaria el 15 de marzo, Madrid será la segunda parada, seguida de Vitoria-Gasteiz, Valencia, Gijón, A Coruña, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, donde concluirá el calendario el 22 de noviembre.

Además, la organización ha anunciado que al término del circuito realizará una donación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, superando en 20.000 euros la aportación del año anterior. En total, se espera alcanzar los 200.000 euros en donaciones gracias a las distintas iniciativas solidarias y la implicación de las corredoras.

Rompiendo récords

En 2025, la Carrera de la Mujer superó la cifra acumulada de 1,6 millones de participantes desde su creación en 2004, consolidándose como el mayor evento deportivo femenino de Europa.

Para 2026, el objetivo se mantiene: fomentar el deporte entre ellas en todas las edades, recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, promover su prevención y seguir luchando contra la violencia de género y las desigualdades sociales.

La prueba cuenta con el respaldo de patrocinadores como Central Leche Asturiana, Oysho, Banco Santander, Volvo, Neutrogena y el apoyo institucional del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Por tercer año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner y de esta manera acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren ser parte del cambio.

Si quieres ser parte de la Marea Rosa, ya puedes comprar tu dorsal para correr en una de las nueve citas nacionales.

Gran Canaria : 15 de marzo

Madrid : 10 de mayo

Vitoria-Gasteiz: 31 de mayo

Valencia : 7 de junio

Gijón : 21 de junio

A Coruña : 27 de septiembre

Zaragoza : 8 de noviembre

Sevilla : 15 de noviembre

Barcelona: 22 de noviembre

Sigue el calendario oficial y no pierdas tu oportunidad de sumarte a esta saludable y solidaria acción con más de 20 años de historia.