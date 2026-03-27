Una cena en el Patio del Pali de Sevilla o una Semana Santa en PortAventura, entre los planes de la semana

Una noche en el restaurante El Patio del Pali con el guitarrista en vivo. Cedidas

Marzo se despide con la primavera en su esplendor, mientras el sol abraza terrazas y paseos espontáneos que llaman a la acción. Las ciudades bullen de actividades nuevas para disfrutar en grupo, con amigos, familia o pareja, celebrando el calor que despierta ganas de salir.

En Magas, una semana más, sugerimos diferentes propuestas dinámicas que avivan el cuerpo, citas culturales que enriquecen el alma y experiencias gastronómicas que congregan en mesa.

Son opciones frescas para exprimir la estación en Madrid, Sevilla y más rincones de España.

Salud y bienestar

El sector de pilates del club. Salva Lopez Cedidas

Repeat, el nuevo refugio urbano de Barcelona para entrenar, recuperarse y disfrutar de un café saludable en un mismo espacio, ha sido creado por Nilou Hosseini y Mehrazin Davani, dos amigas que diseñaron un club donde el cuerpo se mueve pero también descansa.

De este modo, ofrecen clases de pilates reformer, fuerza con el método lagree (rebuild), entrenamientos EMS (recharge), sauna y baños de hielo con respiración guiada, masajes y terapia de luz roja.

Allí también está NUDES Health Bar, que complementa la experiencia con opciones de pastelería sin gluten ni azúcar, smoothies funcionales, bowls de açai, fermentados caseros y batidos de proteína con colágeno, fibra y vitaminas, pensados como nutrición posentrenamiento.

Puedes ir por sesiones sueltas (27–45 €) o con membresías y suscripciones, con horarios adaptados al ritmo urbano.

¿Dónde? Carrer d'Ausiàs Marc 41, Eixample, 08010 Barcelona.

El club de la mujer

Un espacio de relajación en el BO BA Club. Cedidas

BO BA Club, el primer centro de bienestar femenino y coworking de Sevilla, abre en Nervión como el nuevo 'place to be' para colaborar, cuidarse y emprender entre mujeres.

Inspirado en Bali, ofrece yoga, pilates, meditación, barre, entrenamiento funcional y talleres de autoconocimiento, además de coworking con puestos flexibles, despachos privados y networking, acompañado de un bar saludable con desayunos, snacks, café de especialidad y zumos funcionales.

Cuenta con un equipo médico multidisciplinar especializado en salud femenina para todas las etapas vitales. Un espacio "de mujeres para mujeres", creado por Sofía Solano.

¿Dónde? C. San Benito (Benito Más y Prats), 4, Local 9, 41005 Sevilla.

Un patio único

Una noche en el restaurante con el guitarrista en vivo. Cedidas

El Hotel Los Seises Sevilla refuerza su atractivo con El Patio del Pali, un restaurante especializado en arroces situado en un auténtico patio sevillano del Palacio Arzobispal, en pleno barrio de Santa Cruz.

La carta se centra en paellas secas elaboradas con producto de temporada: con carabineros y chocos, de pescado con gambón y almejas, de pollo picantón o de secreto ibérico con ajetes y calabaza.

Además, ofrece platos como pescado del día con pilpil de pimientos asados al carbón, pescado marinado, gazpachuelo de puchero y apionabo o lomo bajo de vaca retinta.

Para acompañar, la bodega da protagonismo a vinos andaluces y a otras denominaciones españolas, con una cuidada selección. Las mesas se disponen alrededor de naranjos y están presididas por un olivo milenario traído del Monte de los Olivos de Jerusalén, que aporta una atmósfera única.

El nombre rinde homenaje al cantaor sevillano El Pali, muy querido en la ciudad, y muchas veladas se acompañan de flamenco a la guitarra.

El hotel cuenta, además, con otros espacios para distintos momentos: el Sherry Bar, para copas y snacks; El Invernadero, donde se sirven los desayunos sobre ruinas romanas, almohades y barrocas; y la terraza Pura Vida, uno de los rooftops más icónicos de Sevilla, con vistas privilegiadas a la Giralda.

¿Dónde? C. Don Remondo, s/n, Casco Antiguo, 41004 Sevilla.

Semana Santa en las alturas

Dragon Khan, PortAventura World. Cedidas

PortAventura World da la bienvenida a la primavera con Easter Celebration, una temporada especial para Semana Santa que empezó el 26 de marzo y durará hasta el 3 de mayo, con más días de apertura y muchas novedades.

Dragon Khan reabre tras una renovación que hace el viaje más suave sin perder intensidad, junto con la vuelta de las atracciones de agua, perfectas para el clima primaveral y el Templo del Fuego.

SésamoAventura se convierte en el corazón de la Pascua con decoración de huevos, flores y colores primaverales, además del nuevo espectáculo Easter Party con los amigos de Sesame Street y el conejo animando las calles.

La cartelera suma dos nuevos shows: México Lindo, un recorrido musical por el folclore mexicano, y Can Can Express, una historia del Far West con baile y duelos que te hará sentir como un auténtico vaquero.

Ferrari Land reabre con toda la adrenalina de Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa, Flying Dreams, Thrill Towers, Ferrari Land Gallery, mejoras en Pole Position Challenge y tres nuevos simuladores para público infantil.

¿Dónde? Av. Pere Molas, s/n, 43480 Vila-seca, Tarragona

Monas y Torrijas

Mona de Pascua en forma de pulpo. Cedidas

La Duquesita prepara sus Monas de Pascua inspiradas en osos, delfines, gallinas, pulpos, monos, conejos y elefantes, elaboradas por Oriol Balaguer en tres chocolates.

Se mantienen las torrijas clásicas de brioche con suizo y roscón, mantequilla francesa, fermentación larga e infusionadas en leche con pieles de naranja y limón, canela y vainilla de Madagascar; terminadas con azúcar y canela, jugosas por dentro, caramelizadas por fuera.

La novedad son las torrijas de crema tostada: una receta tradicional con una fina capa de crema pastelera caramelizada con soplete, cremosas por dentro y crujientes por fuera.

En cuanto a los precios, las monas grandes cuestan 95 euros; las monas pequeñas, 49 euros; los huevos de chocolate negro, 18 euros; y las torrijas, 5,20 euros.

¿Dónde? C. Fernando VI 2, 28004 Madrid.