Carolina, electricista venezolana en España: "Me dijeron que no debería tener este trabajo por ser mujer y extranjera"

Carolina trabaja como electricista en España, pero no siempre le han dejado demostrarlo. Esta profesional venezolana asegura haber tenido que enfrentarse a comentarios y actitudes discriminatorias tanto por su género como por su origen, tal y como relata en declaraciones a Noticias Trabajo. Su historia refleja una realidad que todavía persiste en sectores técnicos tradicionalmente masculinizados.

Y es que esta profesional, de 29 años, ha comprobado que la experiencia no siempre ha sido suficiente para ganarse la confianza de todos, especialmente de algunos clientes. Una situación difícil de gestionar, marcada en ocasiones por comentarios y actitudes injustas. "He tenido dos tipos de prejuicios, tanto por ser mujer como por ser extranjera", reconoce.

Antes de instalarse en España, Carolina trabajaba como policía en su país de origen, sin ningún vínculo previo con el ámbito eléctrico. Su llegada supuso empezar prácticamente desde cero en un sector desconocido, en un camino marcado por empleos inestables y la constante búsqueda de oportunidades.

Sin embargo, con el tiempo esta profesional ha logrado establecerse por su cuenta y generar ingresos que superan incluso los 2.500 euros netos al mes. Aun así, su recorrido no ha estado exento de dificultades y de una gran cantidad de obstáculos que le ha ido añadiendo la propia sociedad por el simple hecho de ser mujer y migrante.

La venezolana recuerda esos primeros años como asalariada siendo electricista en España y cómo tuvo que experimentar en primera persona cómo un cliente se negaba incluso a que llevase a cabo una reparación, solo por ser mujer. "Me dijo: '¿Tú quién eres?, y cuando le respondí que era la electricista, contestó que mejor lo hacía él".

Las trabas de ser mujer y extranjera

Minutos más tarde, el cliente comprobó que no podía poner solución a esa avería por sí mismo, así que finalmente terminó aceptando que Carolina realizara el trabajo. "Le resolví el problema y obviamente le callé la boca", asegura con satisfacción. Lamentablemente, estos no han sido los únicos comentarios despectivos a los que se ha tenido que enfrentar como profesional en nuestro país.

Su condición de extranjera tampoco se lo ha puesto fácil, revela. "Tú por ser sudamericana no deberías tener ese puesto de trabajo", asegura que le llegaron a decir en una ocasión.

A pesar de esas experiencias desagradables, deja claro que nunca se ha llegado a plantear dejar su trabajo. ¿La razón? Considera que su mejor respuesta es seguir adelante, esforzándose y demostrando su valía cada día.

En esta línea, la electricista considera que el sector sigue arrastrando desigualdades entre hombres y mujeres, aunque reconoce que la presencia femenina no deja de crecer. "Somos muchas más mujeres que hoy en día nos animamos a hacer estos trabajos que llaman de hombres", afirma.

Una forma de defender que ninguna profesión debería asociarse a un género y que cualquier persona con ganas, esfuerzo y capacidad puede desempeñar profesiones como la suya. Además, no duda en cuestionar los estereotipos tradicionales sobre la forma de trabajar.

"Ellos hacen todo a la fuerza, nosotras usamos más el pensamiento y buscamos la manera de hacerlo más fácil", explica. Habilidades que van más allá de la fuerza física y que reivindican que la competencia profesional nunca debería depender del género.