Irene, cocinera: "Las almejas más ricas no se hacen solo con ajo, llevan 1 cucharada de maicena, otra de pimentón y 1 vaso de vino"
Es uno de los entrantes por excelencia en cualquier quedada que se precie, pero con este truco alcanzarás la auténtica excelencia.
- Total: 22 min
- Comensales: 4-5
Las almejas en salsa gallega son un clásico de la gastronomía no solo del norte, sino de toda España.
Sencillas, sabrosas y llenas de tradición, es un plato que destaca por su sabor intenso y su textura tierna, que se consigue gracias a un proceso de cocción al vapor y un sofrito bien elaborado.
Aunque muchos piensan que preparar marisco es complicado, esta receta demuestra que con paciencia y buenos ingredientes se puede lograr un plato de categoría sin excesiva dificultad.
Cómo limpiar las almejas
El primer paso y uno de los más importantes de este plato es asegurarnos de que las almejas estén libres de arena e impurezas.
Para ello, colócalas en un recipiente amplio y cúbrelas con agua. Añade un puñado de sal y deja reposar al menos una hora. Durante este tiempo, las almejas soltarán toda la arena y restos que puedan tener.
Después, cambia el agua por agua limpia sin sal y déjalas reposar media hora más. Este proceso se debe repetir 2 o 3 veces hasta que las almejas queden completamente limpias. Este paso es clave para que la salsa no tenga arenilla y el plato resulte agradable al paladar.
La salsa gallega perfecta
La base de la salsa combina ajo, guindilla, cebolla, harina (o maicena) y pimentón, ingredientes sencillos que aportan profundidad de sabor y textura.
Primero se sofríen los ajos junto con un trozo de guindilla en aceite de oliva virgen extra. Luego se añade la cebolla picada y se rehoga hasta que se vuelva transparente.
A continuación, se incorpora la harina, que ayudará a espesar la salsa, y el pimentón dulce, removiendo para integrarlo sin que se queme.
Después llega el momento de añadir los líquidos: salsa de tomate, hojas de laurel y vino. La elección del vino queda a tu gusto; puede ser oloroso, blanco o cualquier variedad que prefieras. El alcohol se evapora al hervir, dejando un sabor equilibrado y aromático.
Una vez lista la base, se incorporan las almejas escurridas. El secreto está en aprovechar el vapor que sueltan las almejas para cocinarlas, sin necesidad de añadir agua o caldo extra.
Tapar la sartén permite que se abran de manera uniforme y que suelten todo su jugo, enriqueciendo la salsa de forma natural.
Almejas a la gallega
El proceso total de cocción dura entre 7 y 8 minutos. Durante los primeros 5-6 minutos, se mantiene la olla tapada para que las almejas se abran poco a poco a fuego medio-alto.
Después se destapa para que terminen de abrirse las que quedaban cerradas. Finalmente, se espolvorea perejil fresco picado para aportar un toque aromático y colorido al plato.
Ingredientes
Ingredientes almejas a la gallega
- 1 kg de almejas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 guindilla o 2 cayenas
- 1 cucharadita de harina o almidón de maíz (maicena)
- 1 cucharada de salsa de tomate
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 hojas de laurel
- 1 vaso de vino oloroso
- Perejil fresco
- Aceite de oliva
- Sal
Paso 1
Coloca las almejas en un recipiente amplio y cúbrelas con agua. Añade un puñado de sal y déjalas reposar durante al menos una hora para que liberen la tierra y las impurezas. Pasado este tiempo, cambia el agua por agua limpia sin sal y déjalas reposar media hora más. Repite este último paso de 2 a 3 veces para asegurarte de que queden completamente limpias.
Paso 2
Lava, pela y corta los ajos y la cebolla en dados pequeños. En una cacerola o sartén, calienta un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y añade los ajos pelados junto con la guindilla.
Paso 3
Unos minutos después, incorpora la cebolla troceada y cocínala durante aproximadamente 5 minutos.
Paso 4
Cuando la cebolla comience a verse transparente, haz un hueco en el centro y añade la harina. Mezcla bien y deja que se tueste durante 2 o 3 minutos. Luego, incorpora el pimentón dulce y remueve para integrarlo.
Paso 5
Rápidamente, para evitar que el pimentón se queme o pegue, añade la salsa de tomate y deja calentar unos minutos. Agrega el par de hojas de laurel, sube el fuego a temperatura alta y vierte el vino. Deja que hierva y el alcohol se evapore durante unos minutos.
Paso 6
Incorpora las almejas (previamente bien escurridas) a la sartén y tapa la olla. No añadas agua ni caldo, ya que las almejas se abrirán con el vapor de su propia agua. Déjalas a fuego medio-alto durante unos 5 o 6 minutos. Cuando veas que la mayoría se han abierto, destapa la olla para permitir que las restantes se abran (el proceso total de apertura tomará unos 7 u 8 minutos).
Paso 7
Una vez que todas estén abiertas, apaga el fuego, retira la olla y espolvorea el perejil fresco picado por encima.
Servido con pan para mojar, se convierte en un auténtico manjar gallego que combina tradición y sabor. Ten por seguro que vas a triunfar.