Receta de almejas en salsa gallega, por Irene (Recetas Fáciles de Irene)

Irene, cocinera: "Las almejas más ricas no se hacen solo con ajo, llevan 1 cucharada de maicena, otra de pimentón y 1 vaso de vino"

Es uno de los entrantes por excelencia en cualquier quedada que se precie, pero con este truco alcanzarás la auténtica excelencia.

  • Total: 22 min
  • Comensales: 4-5

Las almejas en salsa gallega son un clásico de la gastronomía no solo del norte, sino de toda España.

Sencillas, sabrosas y llenas de tradición, es un plato que destaca por su sabor intenso y su textura tierna, que se consigue gracias a un proceso de cocción al vapor y un sofrito bien elaborado.

Aunque muchos piensan que preparar marisco es complicado, esta receta demuestra que con paciencia y buenos ingredientes se puede lograr un plato de categoría sin excesiva dificultad.

Cómo limpiar las almejas

El primer paso y uno de los más importantes de este plato es asegurarnos de que las almejas estén libres de arena e impurezas.

Para ello, colócalas en un recipiente amplio y cúbrelas con agua. Añade un puñado de sal y deja reposar al menos una hora. Durante este tiempo, las almejas soltarán toda la arena y restos que puedan tener.

Después, cambia el agua por agua limpia sin sal y déjalas reposar media hora más. Este proceso se debe repetir 2 o 3 veces hasta que las almejas queden completamente limpias. Este paso es clave para que la salsa no tenga arenilla y el plato resulte agradable al paladar.

La salsa gallega perfecta

La base de la salsa combina ajo, guindilla, cebolla, harina (o maicena) y pimentón, ingredientes sencillos que aportan profundidad de sabor y textura.

Primero se sofríen los ajos junto con un trozo de guindilla en aceite de oliva virgen extra. Luego se añade la cebolla picada y se rehoga hasta que se vuelva transparente.

A continuación, se incorpora la harina, que ayudará a espesar la salsa, y el pimentón dulce, removiendo para integrarlo sin que se queme.

Después llega el momento de añadir los líquidos: salsa de tomate, hojas de laurel y vino. La elección del vino queda a tu gusto; puede ser oloroso, blanco o cualquier variedad que prefieras. El alcohol se evapora al hervir, dejando un sabor equilibrado y aromático.

Almejas en salsa a la gallega

Una vez lista la base, se incorporan las almejas escurridas. El secreto está en aprovechar el vapor que sueltan las almejas para cocinarlas, sin necesidad de añadir agua o caldo extra.

Tapar la sartén permite que se abran de manera uniforme y que suelten todo su jugo, enriqueciendo la salsa de forma natural.

Almejas a la gallega

El proceso total de cocción dura entre 7 y 8 minutos. Durante los primeros 5-6 minutos, se mantiene la olla tapada para que las almejas se abran poco a poco a fuego medio-alto.

Después se destapa para que terminen de abrirse las que quedaban cerradas. Finalmente, se espolvorea perejil fresco picado para aportar un toque aromático y colorido al plato.

Ingredientes

Ingredientes almejas a la gallega

  • 1 kg de almejas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 guindilla o 2 cayenas
  • 1 cucharadita de harina o almidón de maíz (maicena)
  • 1 cucharada de salsa de tomate
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 hojas de laurel
  • 1 vaso de vino oloroso
  • Perejil fresco
  • Aceite de oliva
  • Sal

Paso 1

Coloca las almejas en un recipiente amplio y cúbrelas con agua. Añade un puñado de sal y déjalas reposar durante al menos una hora para que liberen la tierra y las impurezas. Pasado este tiempo, cambia el agua por agua limpia sin sal y déjalas reposar media hora más. Repite este último paso de 2 a 3 veces para asegurarte de que queden completamente limpias.

Paso 2

Lava, pela y corta los ajos y la cebolla en dados pequeños. En una cacerola o sartén, calienta un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y añade los ajos pelados junto con la guindilla.

Paso 3

Unos minutos después, incorpora la cebolla troceada y cocínala durante aproximadamente 5 minutos.

Paso 4

Cuando la cebolla comience a verse transparente, haz un hueco en el centro y añade la harina. Mezcla bien y deja que se tueste durante 2 o 3 minutos. Luego, incorpora el pimentón dulce y remueve para integrarlo.

Paso 5

Rápidamente, para evitar que el pimentón se queme o pegue, añade la salsa de tomate y deja calentar unos minutos. Agrega el par de hojas de laurel, sube el fuego a temperatura alta y vierte el vino. Deja que hierva y el alcohol se evapore durante unos minutos.

Paso 6

Incorpora las almejas (previamente bien escurridas) a la sartén y tapa la olla. No añadas agua ni caldo, ya que las almejas se abrirán con el vapor de su propia agua. Déjalas a fuego medio-alto durante unos 5 o 6 minutos. Cuando veas que la mayoría se han abierto, destapa la olla para permitir que las restantes se abran (el proceso total de apertura tomará unos 7 u 8 minutos).

Paso 7

Una vez que todas estén abiertas, apaga el fuego, retira la olla y espolvorea el perejil fresco picado por encima.

El resultado es un plato rico, sencillo y muy visual, perfecto como entrante en cualquier comida especial en la que quieras sorprender.

Servido con pan para mojar, se convierte en un auténtico manjar gallego que combina tradición y sabor. Ten por seguro que vas a triunfar. 