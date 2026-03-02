Ana, madre de 10 hijos: "En la habitación somos 5, dormimos en una cama de 1,80 m y una cuna de colecho"

En España, más de 800.000 familias tienen reconocido el título oficial de familia numerosa, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales. Aunque lo habitual es que estas unidades familiares estén compuestas por tres hijos, existen casos que superan con creces esa cifra, como ocurre con la familia de Ana Iglesias.

Esta madre de 10 hijos se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, donde cada día capta la atención de miles de personas a través de su cuenta @unalocuradefamilia. En ella comparte, con humor y total naturalidad, cómo es la rutina diaria en una familia tan grande.

Una rutina en la que casi todo gira en torno a coordinar la logística del hogar y cubrir las necesidades de cada niño. Desde ajustar la compra al tamaño de la familia y cuadrar el presupuesto, hasta planificar los desplazamientos con dos minibuses, cada día exige una organización al detalle.

Con cada nuevo hijo, la familia ha tenido que redistribuir responsabilidades y adaptar los espacios de la casa para ajustarse poco a poco a la nueva realidad. De hecho, uno de los aspectos que más curiosidad despierta entre sus seguidores es, precisamente, cómo se organizan para dormir todos bajo el mismo techo.

A diferencia de lo que ocurre en hogares con menos hijos, en su caso no todos disponen de dormitorio individual ni de camas separadas, por lo que optimizar cada espacio resulta fundamental. "Dormimos cinco en una habitación", confiesa Ana Iglesias en uno de sus vídeos.

En él detalla cómo se reparten por la noche: "Tenemos una cama de 1,80 m y una cuna de colecho. Dormimos la bebé, luego mamá, Luca, Martina y papá. Aunque os podéis imaginar que ahora dormir, no estamos durmiendo mucho con la bebé", explica.

Por su parte, los dos hijos mayores cuentan con un espacio algo más separado del resto: "Tienen aquí arriba un mini apartamento con sus dos habitaciones. Ya me gustaría a mí haber tenido con su edad esa pedazo de cama", bromea Ana.

En su casa, cada rincón se aprovecha hasta el último centímetro y, a pesar de las dificultades, vuelven a dejar claro que una familia numerosa implica cooperación constante y capacidad de adaptación.

La cocina es otro de los lugares de la casa donde tener muchos hijos transforma por completo la organización habitual. De hecho, en más de una ocasión, Ana Iglesias, ha reconocido que, en sus menús diarios, la practicidad pesa mucho más que cualquier ideal romántico de la cocina.

No hay margen para recetas laboriosas

Hay recetas que directamente han desaparecido del menú por el tiempo que exigen en la cocina, como los canelones, las croquetas, las albóndigas o las empanadillas caseras, demasiado laboriosas para el ritmo diario de una casa con tantos miembros.

Ese mismo criterio lo trasladan a celebraciones como cumpleaños o reuniones familiares, donde no hay margen para grandes banquetes ni decoraciones complejas. Para ellos, lo esencial es compartir el momento con calma. Lo demás pasa a un segundo plano.

El trabajo en equipo y el reparto de responsabilidades son, además, pilares fundamentales en esta familia numerosa. Tienen una idea muy clara: educar también significa implicar a los hijos en las tareas diarias, con pequeñas responsabilidades que, según Ana Iglesias, contribuyen a fortalecer su autonomía y su autoestima.