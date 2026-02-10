"Gano 2.900 euros como conductora de autobús y pago de alquiler 550": por qué cada vez más españoles se van al extranjero

España vive hoy un fenómeno migratorio complejo. Aunque las cifras globales de migración muestran un saldo migratorio positivo —es decir, más entradas que salidas—, el número de españoles viviendo fuera del país no deja de crecer.

Según el Registro de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a 1 de enero de 2024 había casi 2,9 millones de españoles con nacionalidad viviendo fuera de España, un aumento de más del 4 % respecto al año anterior.

Este crecimiento de la población residente en el extranjero refleja tendencias de fondo en la economía del país. Cada vez más españoles eligen marcharse al extranjero en búsqueda de mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida más sostenibles.

Los motivos están justificados por el cambio de la calidad de vida en España: comprar una vivienda propia se ha vuelto casi inalcanzable, los precios de los bienes esenciales han subido sin freno y mantener un nivel de vida cómodo con los ingresos medios resulta cada vez más difícil para amplios sectores.

En contraste, en muchos países del norte y centro de Europa los sueldos son significativamente más altos y el costo de la vida, en muchos casos, más asequible en relación con los ingresos, lo que atrae a profesionales y familias españolas a considerar una vida fuera de nuestras fronteras.

La historia de Celia y Daniel

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España, que marca el mínimo que un trabajador puede legalmente cobrar, se sitúa actualmente en torno a 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Este nivel, si bien ha experimentado subidas en los últimos años, sigue siendo bajo en comparación con otros países de la Unión Europea cuando se tiene en cuenta el coste de vida, especialmente en grandes ciudades con alquileres altos.

Alemania es uno de los destinos más elegidos por los emigrantes españoles, ofreciendo salarios medios y condiciones laborales considerablemente más elevadas.

El sueldo mínimo supera los 12 euros brutos por hora, lo que se traduce en ingresos mensuales más altos y, en combinación con mercados de alquiler más regulados y ayudas sociales estables, un mejor equilibrio entre ingresos y gastos para muchos trabajadores.

Imagen de ilustración. IStock.

"Ganas según lo que hagas. La media va de los 2.800 a los 4.000 euros porque eso depende de la clase fiscal donde estés y de las horas extras que pongas los fines de semana; la media será de 2.900 euros", explican a Radio Nervión.

Este contraste se vuelve especialmente atractivo para profesionales con experiencia o cualificación media, como los conductores de autobús, técnicos y otros perfiles cualificados pero no altamente especializados.

Celia y Daniel son dos ejemplos representativos de esta tendencia. Ambos trabajaban como conductores de autobús en España y decidieron buscar oportunidades en Alemania.

Para Celia, la decisión estuvo impulsada por su situación personal y económica. Tras una separación, la difícil carga de pagar un alquiler en España con ingresos limitados la llevó a trasladarse al extranjero junto con sus hijos.

En Alemania, la estabilidad que encontró fue sustancial: un piso amplio con terraza, garaje y gastos incluidos por unos 880 euros al mes, frente a un alquiler en España que superaría fácilmente los 1.000 euros sin extras, con peores condiciones de espacio y servicios.

Daniel, por su parte, licenciado en Administración de Empresas y con experiencia como conductor, encontró en Alemania una oportunidad de empleo estable y mejor remunerado, incluso sin dominar inicialmente el idioma.

Al llegar a un pequeño pueblo alemán, consiguió un contrato que le permitió organizar una vida familiar tranquila y sostenible, con un alquiler moderado y la posibilidad de ahorrar y planificar a largo plazo.

"Yo estoy en un pueblo y de alquiler pago 550 euros; es pequeño y modesto, pero nos da para vivir mi mujer, mis dos hijas y yo. Si te vas a vivir a Frankfurt es, como es natural, más caro", explica a Radio Nervión.

Más allá del alquiler, ambos destacan aspectos del coste de vida local que en España están desapareciendo, como menús por alrededor de 13,50 euros o cafés a precios razonables.

Las ayudas sociales en Alemania juegan un papel importante para quienes emigran con familias. Celia resalta las ayudas por hijo, que en su caso rondan los 255 euros mensuales por cada uno hasta los 25 años y no dependen del nivel de ingresos.

El sistema educativo también ofrece ventajas económicas, ya que la educación pública superior es prácticamente gratuita. La universidad tiene un coste simbólico: 300 euros por semestre, que incluye transporte y acceso a actividades culturales.

La sanidad, accesible y eficiente, permite elegir especialistas y obtener pruebas médicas con rapidez, otra mejora notable para muchos emigrantes.

No obstante, vivir fuera de España también tiene algunos desafíos. Como el idioma, que sigue siendo una barrera para muchos, así como el clima más duro.