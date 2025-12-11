Lolita Flores (67 años), sobre su receta casera que siempre le pide su familia: "Preparo unas 'papas aliñás' increíbles"

0 votos

¿Qué hay más reconfortante que un "plato de cuchara" en un frío día de diciembre? Y es que, si algo caracteriza a la gastronomía española, es la capacidad de sus platos para devolvernos a esos momentos especiales en los que nos sentimos en casa.

Ello, por no hablar de platos familiares que no pueden faltar en una buena reunión, Lolita Flores (67 años) tiene claro cuál es su favorito (y el de sus hijos), aunque no sea del todo caldoso.

Las papas aliñás, ese clásico tan de la cocina andaluza, han acompañado a generaciones de la familia Flores, convirtiéndolo en tradición y, seguramente, unión familiar.

Así hablaba de este plato la artista en el blog de Gallina Blanca junto a su hija, Elena Furiase, confesando que en su casa, son "de comer platos de cuchara".

Palabras que reflejan la pasión de la cantante por los platos que, como las papas aliñás, saben a familia, tradición y, sobre todo, a hogar.

Receta de papas aliñás

No es de extrañar que para Lolita y su familia, las papas aliñás sean algo más que un plato más; puede que incluso el corazón de sus reuniones.

Un buen plato de cuchara, como las papas aliñás, tiene el poder de reunir a todos alrededor de la mesa y crear recuerdos imborrables.

Son una receta que, aunque tradicional, siempre sorprende por su frescura y la posibilidad de personalizarla según los gustos de cada uno.

Por lo que, si como los Flores, quieres recrear un plato único, sencillo y que te recuerde a un momento de reunión y diversión, aquí te dejamos la receta de las papas aliñás.

Ingredientes Ingredientes papás aliñás' 1 kg de patatas

1 kg de cebolla dulce o cebolleta

1 huevo duro (opcional)

Perejil fresco picado

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre

Atún en conserva

Sal Paso 1 Cuece las patatas enteras y con piel hasta que estén tiernas. Déjalas templar para evitar que se deshagan al cortarlas. Paso 2 Pela y corta las patatas en trozos grandes, procurando que no se rompan demasiado para que la textura sea más sabrosa. Paso 3 Pica la cebolla o cebolleta muy fina y añádela por encima de las patatas ya cortadas. La cebolla le da un toque fresco y sabroso que es esencial en esta receta. Paso 4 Incorpora el perejil picado para darle un toque verde y aromático, y si lo deseas, el huevo duro en trozos y el atún escurrido. Estos ingredientes opcionales añaden más sabor y hacen que el plato sea más completo. Paso 5 Aliña con aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre suave y sal al gusto. Paso 6 Mezcla con cuidado y deja reposar unos minutos para que los sabores se integren bien. Paso 7 Sírvelas a temperatura ambiente, como se hace en el sur, para disfrutar de todo su sabor.

Las papas aliñás son mucho más que un simple acompañamiento en la mesa. Para Lolita Flores, este plato es un guiño a sus raíces andaluzas, una forma de mantener vivas las tradiciones de su tierra.

En cada bocado se encierra la historia de su familia, y la de todos aquellos que se sientan a la mesa para compartir este plato.

A pesar de su sencillez, las papas aliñás tienen ese poder de evocar recuerdos y emocionar a quienes las preparan y las degustan.

Es un plato lleno de historia, de esos que se transmiten de generación en generación como un tesoro culinario.

Un plato para cualquier ocasión

Lo mejor de las papas aliñás es que, al ser tan versátiles, se pueden disfrutar en cualquier momento del día.

Ya sea en una comida familiar, en una comida de fiesta o simplemente en una tarde de invierno, las papas aliñás siempre tienen cabida.

Su sabor sencillo y fresco las convierte en el plato perfecto para acompañar cualquier tipo de comida, desde carnes a pescados o simplemente como plato único.

Además, son muy fáciles de personalizar. Puedes añadir atún, huevo duro, aceitunas, o incluso un toque de guindilla si te gustan los sabores más intensos.

El truco está en no perder la esencia del plato: las patatas, la cebolla, el perejil y el aceite de oliva virgen extra. Con estos ingredientes, ¡el éxito está garantizado!