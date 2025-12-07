Lucia, joven de 22 años, sobre cómo encontró un piso para vivir sola en Barcelona: "Pago menos de 1.000 € por 50 m2"

Buscar piso de alquiler en Barcelona se ha convertido en un auténtico reto. Con unos precios que no dejan de subir, la capital catalana ya figura entre las ciudades más caras de Europa para vivir. Según datos del Observatorio del Alquiler, el precio medio mensual de un piso se sitúa en 1.555 euros.

Esta cifra, eso sí, varía según el barrio y el tipo de vivienda. Muchas de las opciones disponibles apenas superan los 50 m2 y en no pocos casos obligan a compartir piso para poder asumir los costes. En este contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler, cualquier consejo práctico se convierte en una ayuda valiosa.

Lucía, conocida como @lucciiagamm en TikTok, compartía recientemente las claves que le permitieron encontrar un piso en el que vivir sola en Barcelona, pagando menos de 1.000 euros al mes. Tiene solo 22 años, es autónoma, vive sola y, como ella misma reconoce, "era la peor combinación para alquilar un piso", pero lo ha conseguido.

"No hay ningún secreto mágico pero os puedo contar cómo me organicé para encontrarlo", comienza. Lo primero que tuvo claro es que vivir en el centro no es un objetivo fácil de asumir: "Si quieres vivir en Barcelona centro en un piso solo para ti es carísimo, hay que ser realistas".

El primer paso de su plan fue investigar bien el mercado: "Me metí en una aplicación de pisos para ver cómo estaban los precios de toda Barcelona dependiendo de las zonas y para ver el precio mínimo que había para un piso decente porque si ese precio mínimo no te llega tienes que esperar a ahorrar más para independizarte".

Lucía no se quedó con una sola fuente. "Me descargué tres aplicaciones diferentes de pisos (Idealista, Habitaclia y Fotocasa), aunque hay veces que los pisos están repetidos en las tres, también hay veces que pueden encontrar pisos diferentes en cada una".

Lo siguiente, dice, es usar bien los filtros. "Me puse el filtro del dinero en el máximo que yo quería, que eran 1.000 euros, más de esa cantidad yo no iba a pagar". Al final, logró cerrar un alquiler por unos 935 euros: "Es lo mejor que encontré porque aunque hay pisos que cuestan menos dinero, son un zulo y un sótano sin luz solar".

También fue clave fijar un mínimo de metros cuadrados: "Había cosas por 1.000 euros que eran una habitación con una cama y un microondas... Puse de mínimo 20 m2, menos de eso yo no iba a querer".

Después, Lucía se centró en el mapa: "Coges el mapa de Barcelona y te pones a mirar los barrios que te gustan y los que no. Yo por ejemplo, estoy cerca de la Sagrera que es un sitio que me encanta, pero si hubiese encontrado un piso más barato y grande en una zona bastante peligrosa de Barcelona no quiero porque voy a estar viviendo sola y no me apetecen movidas".

Todo esto, explica, permite que "te salgan los pisos que 100% sabes que vas a poder ir a ver, que te gustan y que son para tí". A partir de ahí, el truco está en la rapidez: "Si te sale un piso nuevo con lo que has puesto en una alerta, lo importante es entrar en todas las aplicaciones y ser la primera persona en hablar".

Lucía recomienda tener un mensaje preparado: "Es importante que tengas ya un mensaje redactado que sea grande y que ya te ponga todo para que en la inmobiliaria sepan quién eres desde el principio.

La importancia de los ahorros y la imagen

El mayor obstáculo, confiesa, fueron las visitas: "Si sois una persona como yo os van a denegar la gran mayoría de visitas (joven, sola y autónoma) yo es que era la peor combinación. Si te la aceptan tienes que ir con la fianza en la mano. En la mayoría de pisos te piden 2,3 o en la mayoría 4 meses por adelantado. Yo tuve que pagar 3 meses".

"Si vas a verlo, te gusta, te encaja y te enamoras del piso directamente acabas la visita y la pagas. Si no lo haces tú, el que viene detrás a ver el piso lo va a hacer, os juro que desaparecen los pisos. Si no corres pierdes", resume.

Lucía también hace una reflexión incómoda pero que asegura puede marcar la diferencia entre que encuentres piso o no: "Si tienes un perfil como yo, es más probable que te den la casa si vas bien maquillada, peinada, bien vestida, elegante si hace falta. Así ganas puntos seguro".

Aunque reconoce que no le gusta tener que cambiar su estilo "para caerle bien a la gente", tiene claro qué es más importante: "Estás buscando piso. ¿Qué es más importante?".

Tras semanas de búsqueda, encontró su vivienda ideal: "Este piso tiene 50 m2, una habitación y tanto el piso como la ubicación me encantaron. Pagué la fianza de una". Pero advierte: "Fue todo a base de prueba y error. Van a pasar de ti muchas veces, pero no te rindas", concluye.