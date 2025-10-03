De la Swab Barcelona Art Fair a un repaso por la arquitectura de Sevilla: los planes de la semana de Magas

Imagen de archivo de unos visitantes en una exposición de arte. Foto de Spencer Chow en Unsplash

Octubre se ha instalado de forma definitiva en agendas y rutinas, casi de forma desapercibida, empujado por los ritmos acelerados de la vida actual. Incluso en medio de esta vorágine, merece la pena hacerle un hueco a esos planes que sacuden un poco la vida y que ayudan a desconectar.

Una semana más, desde Magas hacemos una serie de propuestas que van desde el plano gastronómico hasta el artístico, pasando por los talleres del momento para complacer a todos los públicos y que cada cual busque su momento para encontrarse, al menos durante un ratito, a sí mismo.

Al otro lado

Amazónico, el sello del Grupo Paraguas, cruza el Atlántico. Tras triunfar en Madrid, Londres, Dubái y Montecarlo, acaba de abrir sus puertas en Brickell, Miami, marcando su estreno en Estados Unidos.

La firma de Sandro Silva y Marta Seco se ha convertido en embajadora indiscutible de la gastronomía española, siempre con esa mezcla de cocina, espectáculo y diseño que ha hecho de cada una de sus sedes un lugar de culto. A la inauguración en la ciudad norteamericana asistieron 1.400 invitados.

El concepto de este nuevo espacio se resume en tres plantas y en cada una de ellas se encuentra grabado el ADN del ya reconocido restaurante, que llegó al mercado en 2016. En este caso, la propuesta es sinónimo de una experiencia sensorial en tres niveles.

Imagen del interior de una de las plantas del nuevo local de Amazónico en Miami. Cedida

En la primera planta se ubica el restaurante, que cuenta con terraza, cocina abierta y un escenario donde cada noche suena música en vivo, especialmente jazz latino.

En la segunda se localiza el bar & lounge, la zona predilecta de coctelería creativa y de sushi. No obstante, los ritmos también entran en escena de la mano de DJs y percusionistas que hacen lo propio hasta bien entrada la madrugada.

Aunque en este aspecto, el del ocio nocturno, el relevo lo toma la tercera planta, donde se encuentra un rooftop con vistas privilegiadas al skyline de Miami. Aquí se recrea una suerte de oasis selvático que resume la esencia estética de Amazónico.

¿Dónde? 800 Brickell Ave, Miami, FL 33131.

Redescubriendo Madrid

La capital se vive mejor con una caña en la mano. Este mes, Mahou propone una agenda de experiencias que van mucho más allá del brindis: circuito de tapas, mercados creativos, festivales al aire libre y encuentros gastronómicos donde la música, la cultura y el divertimento se dan la mano. Una auténtica hoja de ruta cinco estrellas para exprimir la ciudad en otoño.

Los brindis en buena compañía siempre saben mejor. Cedida

Una de las iniciativas es una ruta de la tapa en el barrio de Montecarmelo, actividad que se prolonga hasta el próximo domingo 5 de octubre. Durante 10 días, bares y restaurantes se suman a la apuesta ofreciendo tapas diseñadas para la ocasión y maridadas, cómo no, con la cerveza del momento.

Por otro lado, el espacio Matadero vuelve a convertirse en epicentro de la industria audiovisual iberoamericana con una nueva edición de Iberseries, que se extiende hasta el día 9. De fondo, en este encuentro que reúne a profesionales y amantes de las series y el cine, la 'rubia' se convierte en la mejor compañera de viaje.

Otro rincón que acoge planes de tapeo es la Plaza de Olavide, uno de los puntos más vibrantes de la ciudad. Allí, locales como Bareto, Gamberro o Chex Pepito sacan sus mejores propuestas a la calle, siempre acompañadas de una Mahou bien fría.

Sin duda, una de las acciones estrella de este calendario de ocio de la marca de cerveza es la de Chefs on Fire, que se celebra el sábado 4. En concreto, es el Real Jardín Botánico Alfonso XIII el que acoge un espectáculo culinario a las brasas protagonizado por algunos de los mejores cocineros del panorama nacional.

Igualmente, entre el 11 y 12, el icónico Mercado de Motores regresa al Museo del Ferrocarril, un plan ya clásico para quienes buscan disfrutar de un fin de semana diferente. Entre locomotoras históricas se mezclan moda vintage, antigüedades, diseño emergente, música en vivo y gastronomía.

La apuesta de Mahou se cierra los días 18 y 19 de este mes que acaba de arrancar con el Wream Market. En este caso, la creatividad y las tendencias se dan cita en el Palacio de Santa Bárbara.

En este espacio, varias disciplinas se funden dando lugar a experiencias interactivas que reflejan la cara más urbana de la capital. Eso sí, los clásicos nunca fallan en ambiente alguno, de ahí que Mahou siempre esté presente.

¿Dónde? En los puntos citados de la ciudad de Madrid.

Desde otro prisma

Sevilla se mira en sus propias calles durante la Semana de la Arquitectura, una cita imprescindible para quienes disfrutan explorando la ciudad desde una perspectiva diferente. Este año, el evento propone visitas guiadas, conferencias y actividades abiertas al público que invitan a descubrir la riqueza patrimonial y contemporánea de este rincón andaluz.

Más allá de sus monumentos más conocidos, la programación se adentra en espacios habitualmente inaccesibles, talleres y rincones que cuentan historias a través de sus muros y planos. Una oportunidad para redescubrir la capital de la comunidad de la mano de arquitectos, urbanistas y especialistas de este sector.

Imagen de las Setas de La Encarnación, en pleno centro de Sevilla. Foto de Joan Oger en Unsplash

Algunos de los lugares que se pueden visitar desde el lunes 6 de octubre hasta el viernes día 10 son los siguientes:

Vivienda en Calle Sol.

Casa de Los 9 Pórticos.

Museo de la Cerámica de Triana/Hotel Montalván.

Hotel Posada del Lucero.

Centro de Negocios Aerópolis.

Palacio de San Telmo.

Palacio de Deporte/Centro Cívico Los Silos.

Espacio Mondo.

¿Dónde? En diversos puntos de la ciudad de Sevilla.

Arte contemporáneo

La Ciudad Condal vuelve a convertirse en punto de encuentro internacional para los amantes de esta disciplina con una nueva edición de Swab Barcelona Art Fair.

La feria, nacida en 2006 con un espíritu independiente, reúne cada año a galerías emergentes y artistas de todo el mundo en un espacio donde descubrir tendencias, dialogar con creadores y dejarse sorprender por las apuestas más innovadoras.

Con una programación que combina pintura, fotografía, instalaciones y nuevos formatos, la propuesta se consolida como un escaparate imprescindible para quienes buscan acercarse al arte contemporáneo desde una mirada fresca y accesible. Un plan ideal para los que quieren estar al tanto de lo que se mueve en esta escena.

Se puede disfrutar de la Swab Barcelona Art Fair hasta el domingo día 5.

¿Dónde? Pabellón de Arte Textil de la Fira de Montjuic; avenida Reina María Cristina, s/n, 08004, Barcelona.

Toques personalizados

Para los que alguna vez han soñado con diseñar su propia joya, TOUS METIER ofrece la oportunidad de hacerlo realidad. Este taller exclusivo se celebra en la boutique tanto en Barcelona como en Madrid, está disponible durante todo el año con cita previa.

De esta forma, aquella persona que vive la experiencia podrá sumergirse en un proceso artesanal bajo la guía de los mejores expertos del sector. La actividad incluye la creación de una pieza única utilizando metales nobles y gemas naturales. Un plan único cuyo poso se sigue disfrutando incluso cuando ya se ha realizado.

¿Dónde? Rambla Cataluña, 66, 08007, en Barcelona; y Gran Vía, 38, 28014, en Madrid.

En familia

Este domingo 5 de octubre, el Teatro Avanti de Córdoba acoge una función muy especial para los más pequeños: Garbancita, una obra musical dirigida a niños a partir de 2 años.

A las 12:00 h, el escenario del espacio cultural se transformará en el mundo de fantasía de una pequeña curiosa y llena de energía. Acompañada de canciones, títeres, una actriz y un músico que interpreta instrumentos en directo, la historia promete risas, sorpresas y mucha diversión.

¿Dónde? Calle María Auxiliadora, 17, Centro, 14002, Córdoba.