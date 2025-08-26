Carmen, jubilada tras un despido, rotunda: "Me quitan un 18% de mi pensión pese a haber trabajado 46 años"

En España, el sistema público de pensiones contempla la posibilidad de jubilarse antes de la edad ordinaria cuando la salida del mercado laboral no depende del trabajador. Esto ocurre, por ejemplo, en casos de despido, donde la persona afectada se ve obligada a adelantar su retiro.

Este mecanismo, que en teoría debería servir de protección, la realidad es que acarrea un efecto que en los últimos años se ha denunciado sin parar: la aplicación de coeficientes reductores que recortan la cuantía final de la pensión.

Carmen Morera es una de las últimas mujeres en España en vivir esta situación. A pesar de acumular 46 años de cotización, se ha encontrado con una penalización del 18% en su pensión simplemente por haber tenido que jubilarse de manera anticipada tras perder su empleo, explica en un vídeo de YouTube.

El caso de Carmen Morera

De acuerdo con la web de CaixaBank, existen dos factores determinantes para cobrar el 100% de tu pensión: alcanzar la edad ordinaria, que será de 66 años y ocho meses en 2025, o hacerlo a los 65 años, siempre y cuando hayas cotizado al menos 38 años y 3 meses.

Es por este motivo que, si una persona se jubila antes, se le aplica una penalización permanente, que puede ir desde un 2% hasta más de un 20%.

La injusticia de esta ley ha llevado a diferentes colectivos, como ASJUBI40, a denunciar la situación que viven españoles como Carmen Morera, que se ven obligados a jubilarse después de un despido.

Tal y como cuenta Carmen en el vídeo de YouTube, la Seguridad Social le ha penalizado un 18% la pensión de por vida, a pesar de tener 46 años cotizados.

Su caso, así como el de todos los jubilados que comparten su experiencia con ASJUBI40, denuncia cómo los trabajadores con largas carreras de cotización, lejos de obtener un reconocimiento, terminan castigados si las circunstancias les obligan a retirarse antes de tiempo.

Carmen y otros muchos jubilados reclaman que se eliminen los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas para quienes acrediten más de 40 años cotizados.

Carmen Morera cuenta su situación de jubilación.

Según ASJUBI40, en España hay alrededor de 800.000 pensionistas en esta situación, a quienes se les recorta la pensión pese a haber cumplido los requisitos que la ley establece para cobrarla íntegra.

Esta reivindicación, además, se apoya en la Ley 27/2022 que establece que con 36 años y medio de cotización ya se tiene derecho al 100% de la pensión.

Sin embargo, para quienes se jubilan anticipadamente de forma involuntaria, esta garantía desaparece y se sustituye por las tablas reductoras que aplican porcentajes de recortes en función del tiempo adelantado, incluso, un mes.

La situación es diferente en otros colectivos. Mientras trabajadores como Carmen soportan penalizaciones, existen otras profesiones que pueden retirarse mucho antes sin ver perjudicada su pensión, como los profesores o policías.