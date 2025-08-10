¿Manchas de helado de chocolate en la ropa? 'La Ordenatriz' soluciona el 'drama' con un truco rápido y sencillo

En verano, nadie puede resistirse a un helado y entre los sabores preferidos por la mayoría de la población mundial el chocolate ocupa los primeros puestos. A cualquier hora y en cualquier situación, aunque este placer gastronómico tiene sus peligros. No, no hablamos de las calorías: prohibido contarlas, obligado disfrutar.

Nos referimos a ese momento en que, debido al calor reinante, ese producto cremoso y delicioso empieza a derretirse y cae esa temida mancha en la ropa. Si hablamos de niños... ese tipo de contratiempo es todo un clásico estival. ¡Se ponen perdidos!

Y de esto va precisamente la nueva pregunta del consultorio de 'La Ordenatriz', que busca una solución rápida y eficaz para eliminar los restos sin estropear el tejido y que luzca impecable de nuevo, ya sea una camisa, un vestido, una falda o un pantalón.

"Es una de las más fáciles de quitar", empieza tranquilizando la experta. Y el truco viene con sorpresa porque recalca que hay que lavar la prenda en agua fría, no caliente, algo que es muy importante tener en cuenta. "Nos lo tenemos que meter en la cabeza, porque es la manera de que no se incruste en el tejido", explica Begoña Pérez.

Puede que te parezca una obviedad, pero por supuesto que no lo es. Lo ideal es atajar el problema cuanto antes para que sea más fácil acabar con ese desastre. Frota la zona donde se ha caído el helado con una pastilla de jabón debajo del grifo para que vaya saliendo suavemente y luego mete la pieza en la lavadora con el ciclo normal de lavado que suelas utilizar.

Esto vale para todas las manchas de chocolate en general. Si te has pedido el cucurucho o tarrina de otro sabor, la solución para la suciedad es parecida pero no la misma. 'La Ordenatriz' especifica que podemos usar bicarbonato y jabón (si tienes miedo a que destiña que sea de manos y blanco) dejando actuar sobre la mancha durante 30 minutos para luego lavarlo.

En cuanto a los polos, como suelen llevar colorante, tendremos que usar agua oxigenada y nuevamente bicarbonato. Aplicamos sobre la mancha, esperamos 20 minutos y seguimos con la rutina normal de lavado. Es crucial no superar el tiempo ni poner la prenda al sol porque puede comerse el color de la zona donde hemos echado la mezcla.

Vista la solución a estos contratiempos tan habituales en verano, ya podemos disfrutar de un gelato con tranquilidad.