De tomar un cóctel a bordo a disfrutar de un cuidado corporal exclusivo: los planes de Magas de la semana

¿Qué mejor manera de exprimir agosto que con planes gastronómicos, musicales y beauty? El mes estival por excelencia nunca deja de sorprendernos y este 2024, lo vuelve a confirmar con una serie de planes sumamente apetecibles.

Saborear un manjar típicamente argentino, degustar un cóctel exclusivo, cuidar tu piel con un tratamiento puntero, viajar con guía o bailar al ritmo de la música de los artistas del momento son solo algunos de los que puedes hacer estos días. Toma nota.

Con sabor argentino

El restaurante argentino La Cabrera Madrid lleva instalado en el Barrio de Salamanca cerca de año y medio, y ha ido conquistando al público con los cortes y recetas más tradicionales del Río de la Plata. Este verano, se propone ser más cosmopolita: su carta incluye sabores de este lado del charco.

Su recién estrenada carta exclusiva de terraza tiene, además de las imprescindibles empanadas -de carne o humita- o unos tacos de picaña, se pueden saborear sus patatas bravas, sus croquetas de jamón ibérico o de rabo de toro o su ensaladilla rusa.

Agosto es un mes ideal para descubrir esta apetecible fusión culinaria acompañada de alguno de los cócteles más creativos de la zona, como la Sangría criolla, con vino Malbec, chicha morada, zumo de limón, vermut Fiero y top de soda de limón coronado con daditos de fruta; o el Último tango en Madrid, un aperitivo fresco con notas dulces y herbales hecho con Cynar, pomelo fresco, óleo saccarum con romero, hierbabuena y un top de vino espumoso.

¿Dónde? C. de Velázquez, 61, Salamanca, 28001, Madrid

Para escuchar buena música

La VII edición del Concert Music Festival arrancó el pasado mes de julio. Decenas de artistas actuarán hasta septiembre en el poblado marinero de Sancti Petri. Entre ellos, Estopa, Vetusta Morla y Hombres G.

Además, para los que buscan una experiencia culinaria en un entorno inmejorable cuenta con el Restaurante R, cuya carta ha sido cuidadosamente diseñada por el reconocido Restaurante Antonio de Zahara de los Atunes.

¿Dónde? Pob. Sancti Petri, 11139, Chiclana de la Frontera, Cádiz

Deleite a bordo

Evocando al dolce far niente y al descanso de estar en una terraza italiana, Vueling propone el clásico aperitivo Aperol Spritz a bordo. Un combinado que destaca por su color naranja brillante y su frescura. Un licor de hierbas con un distintivo sabor amargo y ligeramente dulce que, mezclado con Prosecco y un toque de soda, sencillamente irresistible.

Para disfrutar de un aperitivo completo a bordo, la aerolínea también ofrece un surtido de deliciosas tapas a base de aceitunas verdes aliñadas, mini choricitos, crema de queso curado acompañado de crujientes regañás; además de opciones saludables como los Simple Pops Broccoli, aderezados con crema agria y cebolla aptos para celíacos.

Vueling celebra su 20 aniversario este año y lo hace incorporando 22 nuevas referencias en su menú de verano, incluyendo nuevas opciones de bebidas refrescantes, así como sabrosos snacks salados.

Una de las novedades más destacadas para esta temporada es la hamburguesa de Heura 100% vegana. Una receta elaborada a base de proteína vegetal, presentada en un suave pan de brioche, acompañada de lonchas de Violife con sabor a Cheddar, tomate seco y albahaca. Una propuesta gastronómica deliciosa, llena de sabor y nutritiva, ya que es una excelente fuente de vitamina B12 y hierro.

La nueva carta, elaborada junto a NewRest, estará disponible hasta el mes de octubre con una amplia variedad de productos cuidadosamente seleccionados que van más allá de lo gastronómico, incluyendo cosméticos, electrónica y otros artículos, permitiendo a los pasajeros complementar su viaje y complacer sus necesidades durante el vuelo.

Un plan internacional

Si tienes la oportunidad de viajar a Londres este verano, no te pierdas la exposición Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection, en el Victoria and Albert Museum.

Podrás descubrir más de 300 imágenes icónicas, tomadas por más de 140 fotógrafos de cada punto del globo, que forman parte de la colección privada del músico británico y del productor de cine. Entre ellas, un autorretrato de Robert Mapplethorpe o la mítica Elton John: Egg On His Face, tomada por David LaChapelle y fechada en 1999.

¿Dónde? Cromwell Rd, London SW7 2RL, Reino Unido

Relax total

Alejarse de las prisas y el estrés diario, con el foco puesto en el bienestar y el cuidado de cuerpo y mente, es una de las grandes apuestas de Marbella Club. El Thalasso Spa es, sin duda, uno de los grandes tesoros que esconde el hotel.

Con 800 m² y equipos de última generación, este santuario lujoso y tranquilo ofrece todo tipo de alternativas para relajarse y desconectar del exterior. Entre sus rincones se esconden 12 salas de tratamientos, saunas finlandesas, un solárium, hammam y una piscina interior cuya agua, tratada con bromo, siendo menos agresivo para la piel, parece desembocar en el propio mar Mediterráneo

Una de las últimas novedades dentro del hotel ha sido la de su Beauty Studio. Este espacio inspirado en los jardines de El Patio, y ubicado en el mismo lugar conocido por ser el punto de encuentro del hotel durante las 4 estaciones del año, ofrece un concepto único dentro de la oferta wellness del hotel.

Destinado al cuidado personal de pies a cabeza a través de sus múltiples servicios para todos los gustos y necesidades. Su Beauty Studio brinda desde tratamientos faciales exprés como Super Seed Nutrient Facial, Clarifying Facial o Express Facials de marcas tan unidas a Marbella Club como Votary, firma vegana seleccionada como preferente para amenidades in-room.

¿Dónde? Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n, 29602, Marbella

La hamburguesa más exclusiva

The Fitzgerald Burger ha lanzado una nueva burger para dar la bienvenida al mes de agosto. Esta nueva elaboración destaca por su intenso sabor a parrilla a través de la unión del tradicional bacon crunchy sobre una exquisita carne de vacuno de primera calidad.

A este combo se añade su icónica salsa holandesa, lechuga, guacamole y, para dar el punto explosivo a esta mezcla, un huevo poché completa la receta. Una novedosa fórmula que no te dejará indiferente y te hará desear que agosto tuviera más días. Junto a ella, un Petit Suisse como complemento, con el sabor de siempre e irresistible sirope de fresa.

Esta novedad coincide con el estreno de una nueva puesta en escena en los restaurantes, así como con un servicio de delivery propio para que puedas probarlo desde cualquier lugar.

The Fitzgerald Burger también continúa con su plan de formar parte de los festivales más emocionantes del verano. Su próxima parada será el Festival Medusa, del 7 al 11 de agosto en Valencia, donde los 30 DJs más destacados del panorama musical pincharán sus éxitos en un total de 6 escenarios. Un ambiente inigualable acompañado de deliciosas burgers gourmet para disfrutar al máximo y bailar al ritmo de la mejor música electrónica.

¿Dónde? En todos sus locales y en fechas determinadas en la playa de Cullera, Valencia

Un descanso de lujo

En pleno corazón de La Mancha, se alza el hotel La Caminera, un oasis de desconexión convertido en un Club de Campo. El complejo destaca como un refugio perfecto para vivir momentos inolvidables, ofreciendo más de diez experiencias diseñadas para crear recuerdos únicos.

Entre ellas, destaca el atardecer manchego, un escenario de ensueño donde ver una puesta de sol en la campiña manchega, que proporciona un momento relajante y sobrecogedor. En ese mismo instante se prepara un aperitivo especial a base de vino espumoso, vino o gintonic maridado con originales y deliciosos productos de la finca.

¿Dónde? Calle Vega, s/n, 13740 Torrenueva, Ciudad Real

Alto rendimiento

Lanzado en el año 2001, O Marisquiño se ha convertido en el mayor evento de cultura urbana y deportes de acción del sur de Europa con cuatro disciplinas olímpicas entre sus actividades, donde se reúnen los mejores riders internacionales e internacionales.

Se trata de un gran festival al aire libre que reúne durante tres días más de diez competiciones deportivas, así como distintos eventos culturales. Este año, de hecho, se espera que del 8 al 11 de agosto junto a la playa de Samil (Vigo), eje neurálgico del evento, se den cita más de 200.000 asistentes.

Este verano, Garnier se convierte en el Green Beauty Partner del festival, combinando el entusiasmo por los deportes urbanos al aire libre con la educación sobre el cuidado de la piel bajo el sol.

¿Dónde? Playa de Samil, Vigo

Un cóctel único

En pleno corazón de Madrid, Ginkgo Restaurante & Sky Bar se consolida como un oasis en época estival. Si te quedas en la capital este verano, no te pierdas su oferta: en agosto, la coctelería de Ginkgo también se reinventa para capturar la esencia de estas fechas en un cóctel que estará disponible por tiempo limitado llamado el Verbena Spritz.

Con una base de Lillet, la dulzura tropical de la fruta de la pasión y el mango se entrelazan con la efervescencia del champagne Veuve Clicquot Rich, ofreciendo un viaje sensorial que captura la esencia de las verbenas madrileñas.

Este elixir de verano, obra del equipo de expertos mixólogos de Ginkgo Restaurante & Sky Bar, supone una invitación a saborear los matices de las fiestas populares, pero con la distinción y elegancia característica de esta exclusiva rooftop, ubicada en la planta 12 del hotel VP Plaza España Design 5*. Hotel y restaurante vuelven a abrazarse, (ya lo han hecho este verano con el fantástico Pool Day Pass ViP Sun-Day) y ahora los sabores de Ginkgo aterrizan también en el lobby del hotel.

Este mes, el exclusivo VP Plaza España Design 5* transforma su lobby en una inesperada piscina, en colaboración con la firma de champagne Veuve Clicquot, y a todos los clientes que realicen el check in hasta el 15 de agosto, tendrán como bebida de cortesía un Verbena Spritz. Estará disponible hasta el 15 de agosto en Ginkgo Restaurante & Sky Bar.

¿Dónde? Pl. de España, 3, Centro, 28008, Madrid